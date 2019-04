Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se va incalzi usor in cea mai mare parte a tarii. In vest si nord-vest vor fi temporar innorari si pe arii restranse ploi slabe, in timp ce in restul teritoriului cerul va fi variabil spre senin ziua, insa pe parcursul noptii in regiunile extracarpatice se va semnala nebulozitate joasa. Vantul…

- Meteorologii au in continuarea vești nu foarte bune despre evoluția vremii in Romania. Abia sambata vom primi ceva mai multe grade in termometre. Vineri - Vremea va fi in continuare usor mai rece decat in mod normal la aceasta data in cea mai mare parte a tarii. Cerul va fi variabil, cu innorari mai…

- Meteorologii anunța o vreme in general frumoasa sambata și duminica in cea mai mare parte a țarii, cu temperaturi mai ridicate decat normalul acestei perioade, ce pot atinge 20 de grade Celsius. Luni și marți, temperaturile vor scadea, revenind la normalul pentru ultima decada a lunii martie.Vezi…

- Vemea in weekend 22-24 martie 2019. Meteorologii anunța vreme frumoasa cu temperaturi in creștere și precipitații cu totul izolate și slabe. Vantul va fi singurul fenomen meteo demn de menționat, acesta urmand sa sufle cu putere sambata indeosebi in Moldova, Baragan și Dobrogea.

- Meteorologii anunța, pentru sambata și duminica, vreme schimbatoare, cu temperaturi in scadere și precipitații mixte. In stațiunile de la munte se va așeza un nou strat de zapada, in timp ce in restul teritoriului sunt așteptate ploi și lapovița.Temperaturile scazute se vor resimți in special…

- Vremea in weekend-ul 19-20 ianuarie aduce temperaturi mai scazute decat in zilele anterioare. ANM anunța lapovița și ninsori in mai multe regiuni din țara. Meteorologii anunța incalzirea vremii, de saptamana viitoare. De sambata, valorile termice incep sa scada treptat pana in data de 23 ianuarie, dupa…

- Astazi, temperaturile vor fi cuprinse între -4 grade Celsius și -9 grade Celsius. Cerul va fi predominant noros și se anunța ninsori slabe. Duminica, vremea se va mai încalzi, valorile termice fiind cuprinse între 0 grade și -6 grade. Totodata, cerul va fi parțial înnorat…

- PROGNOZA METEOROLOGICA PENTRU INTERVALUL 12.01.2019 ORA 08 – 13.01.2019 ORA 08 Vremea va fi rece, geroasa noaptea. Temperaturile maxime se Post-ul Ce anunța meteorologii pentru acest weekend apare prima data in Gazeta Dambovitei .