- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a prelungit informarea meteo ce vizeaza manifestari de instabilitate atmosferica in toata tara in prima zi de Paste.Astfel, informarea meteorolgica este valabila pana duminica, la ora 18.00.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a prelungit informarea meteo ce vizeaza manifestari de instabilitate atmosferica in toata țara in prima zi de Paște.Citește și: LOVITURA pentru Parchetul General - Apropiat de-al lui Liviu Dragnea, reținut cu surle și trambițe, ACHITAT de instața…

- Vremea va fi schimbatoare pe parcursul urmatoarelor doua saptamani, iar temperaturile vor fi in scadere in majoritatea regiunilor, in timp ce ploile isi vor face simtita prezenta mai ales dupa data de 5 aprilie, arata prognoza de specialitate, publicata luni de Administratia Nationala de Meteorologie…

- In prima saptamana a lunii aprilie vor fi inregistrate temperaturi care vor depași pe alocuri 20 de grade Celsius, insa vor fi și zile in care maximele nu vor trece de 15 grade. ANM anunța o vreme schimbatoare, cu precipitații restranse și intensificari ale vantului.In cea mai mare parte a…

- Administrația Naționala de Meteorologie vine cu vești proaste pentru locuitorii Capitalei, pentru zilele de 22 și 23 februarie. Vineri, dupa amiaza, vremea se va raci și va deveni vantoasa. Temporar se vor...

- Administrația Naționala de Meteorologie anunța ca vremea se racește și vor fi ninsori, viscol, dar și vânt puternic. ANM a emis cod galben de vânt puternic pentru mai bine de jumatate de țara, inclusiv București Informarea meteo intra în vigoare vinerii, la ora 14 și este…

- Potrivit informațiilor publicate de catre Administrația Naționala de Meteorologie, experții ne aduc vești extrem de bune. Duminica, 17 februarie 2019, vremea va fi frumoasa. Vom avea maxime de primavara și soare. Izolat, minimile vor fi ceva mai scazute, insa, pe parcursul zilei, se incalzește in toata…

- Se strica vremea, in urmatoarele ore, intrucat Administratia Nationala de Meteorologie a emis, miercuri, in urma cu puțin timp, noi atentionari nowcasting cod galben de ceata valabile in orele urmatoare in 12 judete. Alte cinci judete sunt sub atentionare cod galben de viscol.