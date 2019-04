METEO. Week-end cu ploi multe și cu ninsori la munte Vremea continua sa fie instabila in urmatoarele 48 de ore in majoritatea regiunilor țarii, unde innorarile si ploile nu vor lipsi. Sambata vor fi innorari mai accentuate ziua in regiunile sudice, estice si centrale, precum si in zonele montane si sub-montane aferente, iar noaptea in aproape toata jumatatea de nord a teritoriului, insa doar pe arii restranse sunt asteptate ploi... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

