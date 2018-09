Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis duminica o informare vizand racirea accentuata a vremii. Astfel, temperaturile au urma sa fie cu pana la 10 grade mai scazute decat cele normale pentru aceasta perioada a anului.

- Meteorologii au anuntat ca urmeaza o racire a vremii, pe finalul saptamanii, temperaturile maxime vor fi de 18-19 grade. Astazi, de pilda, mult soare in toata tara, valorile termice au trecut de 27 de grade in toata tara, mai putin ...

- Dupa o perioada cu temperaturi mult mai ridicate decât media acestei perioade, meteorologii anunța ca de la finalul acestei saptamâni vremea se va raci considerabil.Vineri, temperaturile se vor menține ridicate, acestea fiind cuprinse între 28 grade Celsius și 12 grade…

- Toamna isi intra treptat in drepturi. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, in urmatoarele zile temperaturile vor mai scadea.Noaptea acestea vor ajunge, in unele regiuni ale tarii pana la +11 grade, iar ziua maximele vor fi de + 27 grade Celsius.

- Meteorologii de la ANM anunța ca la Cluj vom avea parte de un început de saptamâna cu temperaturi puțin mai scazute fața de media normala pentru aceasta perioada.Luni, temperaturile vor fi cuprinse între 25 grade Celsius și 14 grade Celsius. De asemenea, cerul va…

- Vremea in București va fi instabila duminica noaptea și in urmatoarele zile, pana miercuri. Meteorologii așteapta intensificari ale vantului care se pot transforma ușor in vijelii și ploi torențiale. Și temepraturile vor fi mai scazute chiar și cu 10 grade fața de valorile obișnuite acestei perioade,…

- Saptamâna începe cu vreme instabila. Sunt anunțate ploi de scurta durata în cea mai mare parte a țarii, dar cu maxime de +30 de grade Celsius. Astazi cerul va fi variabil. Meteorologii prognozeaza averse slabe însoțite de descarcari electrice pe întreg…

- Saptamâna debuteaza cu vreme frumoasa și mai racoroasa. În zilele urmatoare, mercurul din termometre va urca pâna la +28 de grade Celsius. Astazi avem vreme frumoasa în toata țara. Soarele este prezent pe cer de la primele ore ale zilei, iar mercurul din…