- Prognoza meteo 18 septembrie. Toamna este in continuare blanda! Se anunța temperaturi mai ridicate decat in mod normal pentru aceasta perioada. Maximele pot depași chiar și 30 de grade Celsius. Prognoza meteo 18 septembrie. Vremea se anunța deosebit de calda pentru aceasta perioada a anului. Temperaturile…

- Astazi in raioanele de nord va ploua slab, in centru si sud cerul va fi variabil. Vantul va sufla slab din nord-vest. La Briceni si Soroca se așteapta 20 de grade Celsius, iar la Balti va fi cu un grad mai mult. La Orhei sunt prognozate 22 de grade, iar la Tiraspol 23 de grade.

- Vremea va fi in general frumoasa și calda in majoritatea regiunilor tarii. Cerul va fi mai mult senin, iar vantul va sufla slab pana la moderat. Precipitatii s-ar putea inregistra seara si noaptea in partea de nord vest a teritoriului și in zona montana, dar pe suprafete restranse. Temperaturile…

- Meteorologii anunța ca saptamâna începe cu ploi în nordul țarii, nelipsite în aceasta vara, care ulterior se extind și în restul țarii. De miercuri, vremea se mai îndreapta. "Pentru începutul de saptamâna mai avem un sistem frontal care va traversa…

- Vremea va fi foarte calda in weekend, cu temperaturi maxime de pana la 35 de grade Celsius duminica. Si pe timpul noptii vor fi valori ridicate, cuprinse intre 9 si 24 de grade, mai scazute in sud-estul tarii si la munte, unde vor fi si sanse mici de ploaie, anunța news.ro.Sambata, vremea…

- Și in saptamana 30 iulie- 5 august vremea rea continua sa ne faca vara urata. In fiecare zi vom avea cate o aversa sau furtuna, exceptand ziua de sambata, cand șansele de ploaie sunt reduse. Temperaturile vor cobori cu 2-3 grade, mai ales in week-end, cand minimele vor ajunge pana la 15 grade Celsius.…

- Astazi in nordul tarii cerul va variabil. In sud, sunt prognozate ploi slabe. Vantul va sufla din nord-vest, slab la moderat. La Briceni și Soroca vor fi 20 de grade Celsius, iar la Balți cu un grad mai mult. La Orhei meterologii anunta maxime de 22 de grade.

- In Alba, in weekendul care urmeaza vor fi temperaturi maxime de 26 de grade Celsius. Vineri și sambata sunt așteptate ploi și furtuni in majoritatea zonelor din județ. Duminica, cerul se menține innorat, fiind posibile cateva averse. La munte, temperaturile minime vor cobora, sambata și duminica, pana…