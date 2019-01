Meteo: Temperaturile maxime vor fi, astazi, cuprinse intre -6 si -3 grade C. La Targu Lapus, Cavnic, Borsa, Viseu de Sus, Petrova si Ocna Sugatag -7 grade C

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea a fost rece, cerul a fost noros si a nins slab in cursul zilei. Cantitatea maxima de precipitatii inregistrata a fost de 3.0 l/mp, la Firiza. Vantul a suflat slab la moderat, cu intensificari in zona montana inalta de pana la 71 km/h, unde a spulberat zapada. Temperaturile maxime au fost de -4…

- Vremea a fost usor mai rece decat normalul termic la perioadei, geroasa noaptea. Cerul a fost temporar noros ziua, mai mult senin noaptea. Local in cursul zilei, a nins slab. Cantitatea maxima de precipitatii inregistrata a fost de 2.5 l/mp, la Suciu de Jos. Vantul a suflat slab la moderat. Temperaturile…

- Vremea a fost apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul a fost mai mult noros si pe arii extinse au cazut precipitatii sub forma de ninsoare. Cantitatea maxima inregistrata a fost de 21.2 l/mp la Baraj Firiza. Vantul a suflat slab la moderat cu intensificari in zona montana inalta de pana la…

- Prefectura Maramures anunta ca vremea a fost in general inchisa. Cerul a fost mai mult noros si pe arii restranse, in cursul noptii a nins slab. Cantitatea maxima de precipitatii s-a inregistrat in Baia Mare. Vantul a suflat slab la moderat, cu intensificari in zona montana inalta de pana la 65 km/h…

- Prefectura Maramures anunta ca vremea a fost inchisa, pe arii extinse a nins. Cantitatea maxima de precipitatii inregistrata a fost de 15.0 l/mp la Targu Lapus. Vantul a suflat slab la moderat, cu unele intensificari in zona montana inalta cu viteze de pana la 36 km/h la Vf. Iezer. Temperaturile maxime…

- Vremea a fost apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul a fost mai mult noros. Pe arii restranse, trecator, a nins slab. Cantitatea maxima de precipitatii inregistrata a fost de 1.2 l/mp la Cavnic. Vantul a suflat slab la moderat. Temperatura maxima a fost cuprinsa intre 1 grad la Ocna Sugatag…

- Vremea a fost apropiata de normalul termic al perioadei si in general inchisa. Cerul a fost mai mult noros si local au cazut precipitatii predominant sub forma de ninsoare. Cantitatea maxima de precipitatii inregistrata a fost 1.6 l/mp la Ulmeni. Vantul a suflat slab la moderat, cu unele intensificari…

- Vremea a fost in general frumoasa, dar rece dimineata si noaptea. Cerul a fost variabil, mai mult senin in cursul zilei. Vantul a suflat in general slab. Temperatura maxima a fost cuprinsa intre 2 grade C la Ocna Sugatag si 4 grade C la Baia Mare. Stratul de zapada este prezent, doar izolat la munte.…