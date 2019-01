METEO: Temperaturile cresc, dar va ploua pe arii extinse

Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se incalzește semnificativ in urmatoarele zile, astfel ca in sud-estul țarii temperaturile vor ajunge, marți și miercuri, la 14 grade Celsius. In Capitala, temperaturile cresc de la o zi la alta, de luni, ajungand miercuri la 9 grade Celsius. De asemenea, dispare și poleiul din București.„Temperaturile…

- Vremea a fost apropiata luni de normalul termic al perioadei. Cerul a fost mai mult noros și local ziua a nins slab. Cantitatea maxima de precipitații inregistrata a fost de 1.0 l/mp, la Suciu de Jos. Vantul a suflat slab la moderat. Temperaturile maxime au fost cuprinse intre -1 grad la Baia Mare și…

- Vremea continua sa fie geroasa in acest weekend, mai ales noaptea si in jumatatea de est a tarii. Ninsorile nu vor mai fi insa semnificative, iar vantul va sufla cu putere doar pe crestele muntilor.

- Vremea se va incalzi astazi fata de zilele precedente. Cerul va fi mai mult noros. Pe arii relativ extinse va ninge. Vantul va sufla slab la moderat cu unele intensificari in zona montana inalta viscolind trecator ninsoarea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre -2 si 0 grade, iar cele minime intre…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis un cod galben de ninsori și viscol pentru Capitala și alte 17 județe din sudul și sud-estul țarii. Totodata, in nordul, nord-estul și centrul țarii, vremea va fi deosebit de rece, cu temperaturi de minus 10 grade Celsius. Astfel, potrivit meteorologilor,…

- Vremea in weekend. Dupa episoade de racire extrema, iata ca vremea in weekend 24-25 noiembrie se mai amelioreaza, temperaturile fiind in creștere și apropiate de nivelul climatologic al lunii. Cat cresc temperaturile in weekend și ce anunța prognoza meteo.

- Vremea 20 noiembrie 2018 se arata una destul de inchisa, cu precipitații in aproape toata țara, ce vor favoriza apariția poleiului. Iata ce zone se afla sub cod galben, potrivit ANM. Agenția Naționala de Meteorologie a emis noi avertizari de vreme rea, valabile pana marți la ora 10 dimineața. Media…

- Vremea 14 noiembrie 2018. Administratia Nationala de Meteorologie a anuntat pentru ziua de miercuri, 14 noiembrie, cer noros si ploi slabe pe arii exinse. Temperaturile minime se vor icadra intre -4 grade si 8 grade in Campia de Vest. Pe spatii mici vor mai fi conditii de ceata.