- Temperatura medie a aerului va avea in general, in perioada urmatoare, valori apropiate de normele climatologice specifice in cea mai mare parte a tarii, cu posibilitatea ca in jumatatea de vest sa se situeze peste acestea in intervalul 8 – 22 octombrie, reiese din prognoza Administratiei Nationale…

- Administratia Nationala de Meteorologie ANM anunta ca, in perioada 8 octombrie 5 noiembrie, temperatura medie a aerului va avea in general, in perioada urmatoare, valori apropiate de normele climatologice specifice in cea mai mare parte a tarii, cu posibilitatea ca in jumatatea de vest sa se situeze…

- Vremea se va raci in toata tara, incepand de marti, astfel ca valorile termice vor fi cu pana la 8-10 grade mai coborate fata de cele normale in aceasta perioada a anului. O crestere de temperatura este de asteptat pentru perioada 28 - 30 septembrie, cand regimul termic va deveni apropiat de normal,…

- Vremea se va raci in toata tara, incepand de marti, astfel ca valorile termice vor fi cu pana la 8-10 grade mai coborate fata de cele normale in aceasta perioada a anului. O crestere de temperatura este de asteptat pentru perioada 28 - 30 septembrie, cand regimul termic va deveni apropiat de normal,…

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis luni, 17 septembrie, prognoza meteo pentru perioada 17-30 septembrie, astfel ca putem afla cum va fi vremea in urmatoarele doua saptamani, in toate regiunile țarii, dar mai ales daca vin ploile de toamna sau daca temperaturile scad drastic, in urmatoarea…

- Meteorologii prognozeaza pentru urmatoarele doua saptamani (27 august - 9 septembrie) o vreme calda, cu temperaturi medii diurne in crestere chiar si in primele zile ale lunii septembrie. Cat priveste precipitatiile, acestea vor fi prezente pe arii mai extinse spre finalul lunii august si doar sporadic…

- Temperaturile prognozate de catre meteorologi pentru urmatoarele patru saptamani vor fi, in general, mai ridicate decat normalul perioadei. Asta in timp ce ploile isi vor face simtita prezenta in special in zonele montane, reiese din prognoza Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), valabila…

- Ploile vor continua in aproape toata tara in urmatoarele doua saptamani, dar temperaturile vor fi in general apropiate de cele normale pentru luna iulie, arata prognoza publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) pentru perioada 16 – 29 iulie 2018. In Banat, valorile termice diurne vor…