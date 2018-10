Stiri pe aceeasi tema

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, va prezinta, in exclusivitate, motivul pentru care Gregory Tade nu și-a recunoscut, inițial, fetița pe care o are cu Alexandra Teglaș. Avem imagini in premiera absoluta cu ce a ascuns ex-fotbalistul lui Gigi Becali, tocmai in Anglia. (Super oferta de angajare) …

- Senatorii ar trebui sa dezbata, marți, o initiativa prin care s-ar putea interzice folosirea in spatiile publice a tigarilor electronice. Intre timp, autoritatile din Marea Britanie vor sa ii incurajeze pe tinerii fumatori sa foloseasca noul tip de dispozitive in locul tigarilor clasice.

- Ți-ai cumparat recent o mașina și te gandești sa-ți iei și cauciucuri de iarna, avand in vedere ca mai este puțin timp pana la debutul sezonului rece? Inainte sa vizitezi un magazin specializat pe vanzarea de anvelope, ar fi bine sa știi cateva lucruri despre cum sa cumperi cauciucurile de iarna. Descopera,…

- Ziua de 10 septembrie este una plina de emoții pentru copiii din Romania, dar mai ales pentru parinții lor, fiind ziua in care incepe un nou an școlar. Atat preșcolarii, cat și elevii de gimnaziu și liceu incep primul semestru al noului an școlar, prima vacanța urmand sa debuteze pe 22 decembrie. Elevii…

- Lovitura pentru toți șoferii din Romania! Uniunea Europeana impune un nou test auto! Sunt vizate toate categoriile de autoturisme, iar costurile suplimentare vor fi chiar și cu 70% mai mari. Testul se aplica la emisii pentru autovehicule și consumul oficial de carburant. Cei care vor achiziționa o mașina,…

- Oamenii din Petrosani, judetul Hunedoara, ramân, de iarna viitoare, fara caldura, din cauza datoriilor de peste 61 de milioane de lei pe care compania de termoficare le înregistreaza la Termocentrala de la Paroseni.

- Marți, 31 iulie, este ultima zi de depunere a declarației unice 2018. Toate persoanele fizice rezidente romane, cu domiciliul in Romania și persoanele fizice care realizeaza venituri in strainatate, supuse impozitarii la noi in țara, au obligația de a depune aceasta declarație. Cei care nu depun declarația…

- Lora este una dintre cele mai apreciate cantarete din Romania si are o relatie de mai multe luni cu Ionut Ghenu. Recent, artista a trecut printr-un moment incredibil, dupa ce un taximetrist i-a urat sa sfarșeasca intr-un pom pentru simplul motiv ca iubita lui Ionuț Ghenu a preferat un alt autoturism.…