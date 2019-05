METEO. Prognoza meteo actualizată până luni PROGNOZA METEO. Soarele este inca privilegiat in weekend, dar de duminica locul sau este luat de norii de ploaie. Luni vremea urata cuprinde toata țara. Sambata Vremea va fi calda in sud si in sud-est si in general normala sub aspect termic in restul teritoriului. Pe parcursul zilei, cu o probabilitate mai mare dupa orele amiezii, vor fi innorari temporar accentuate, averse si descarcari electrice, in nordul si nord-estul tarii si in zonele de deal si munte si pe arii restranse in rest, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Noaptea, manifestari de instabilitate… Citeste articolul mai departe pe ph-online.ro…

Sursa articol si foto: ph-online.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O atentionare Cod galben de instabilitate atmosferica accentuata si cantitati de apa insemnate, a fost amisa de catre Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) vineri si este valabila in aproximativ jumatate din tara, incepand de sambata, ora 15.00, si pana duminica, ora 04.00. Potrivit meteorologilor,…

- Agenția Naționala de Meteorologie a actualizat prognoza meteo pentru prima și a doua zi de Paște, dar și pentru minivacanța de 1 Mai! Astfel, aflam ca vremea va fi una oscilanta, cu intervale de timp cu soare, dar si cu perioade in care ploile isi vor face simtita prezenta, chiar daca doar trecator.

- Vremea se va incalzi, insa probabilitatea de aparitie a precipitatiilor ramane ridicata mai mult in timpul acestei saptamani, pana spre data de 27 aprilie, potrivit prognozei Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM) pentru perioada 22 aprilie - 5 mai. In Banat, in prima zi a intervalului, vremea…

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta prognoza de vreme pentru perioada 15-28 aprilie, in regiuni din tara. In Transilvania, vor fi temperaturi fluctuante cu cateva grade in urmatoarele zile. Se mai incalzeste de Pasti, dar se anunta si ploi. In Transilvania, vremea se va menține rece in prima…

- Dupa aproape doua luni de seceta, vremea a revenit cu fenomene extreme in majoritatea zonelor tarii. In urmatoarele zile, conform prognozei Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM), se vor semnala precipitatii. Nici in urmatoarea luna nu vom scapa de ploi.

- ANM, prognoza meteo. Meteorologii anunța schimbari radicale ale vremii in urmatoarea perioada. Luna martie aduce cu ea o vreme neplacuta. La munte se va așterne un nou strat de zapada, conform Administrației Naționale de Meteorologie (ANM).

- Vremea ramane calda la inceputul acestei saptamani, anunta reprezentantii Administrației Naționale de Meteorologie, precizand ca temperaturile continua sa fie mai mari decat mediile climatologice pentru aceasta perioada. Valoarea maxima va fi in jur de 15 grade in Sudul si Centrul tarii, potrivit…

- Vremea ramane calda la inceputul saptamanii viitoare, anunta reprezentantii Administrației Naționale de Meteorologie, precizand ca temperaturile continua sa fie mai mari decat mediile climatologice pentru aceasta perioada. Valoarea maxima va fi in jur de 15 grade Celsius in Sudul si Centrul ...