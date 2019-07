METEO: Instabilitate atmosferică şi cantități de apă însemnate în luna lui cuptor INFORMARE METEOROLOGICA – Interval de valabilitate: 13 iulie, ora 13 – 15 iulie, ora 21 Fenomene vizate: manifestari de instabilitate atmosferica, cantitați de apa insemnate In intervalul menționat instabilitatea atmosferica se va accentua in dupa-amiaza zilei de duminica (14 iulie), incepand cu zona de munte a regiunii. Luni (15 iulie) manifestarile instabilitații atmosferice vor cuprinde cea mai mare parte a Moldovei. Astfel, vor fi perioade cu innorari accentuate, averse ce pot avea și caracter torențial, descarcari electrice, intensificari temporare ale vantului și grindina. In intervale scurte… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

