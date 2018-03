Meteo. Cum va fi vremea in weekend. Temperaturile vor ajunge si la 24 de grade

Stiri pe aceeasi tema

- Weekendul acesta va fi unul destul de ciudat din punct de vedere meteorologic. Tocmai cand credeam ca primavara nu ne mai lasa, mai ales ca pentru sambata se anunța 21 de grade Celsius, se pare ca valul rece cuprinde din nou județul Alba. Temperaturile vor scadea brusc cu aproape 10 grade duminica și…

- Vremea intra de miercuri intr-un proces de incalzire, iar primavara incepe sa se instaleze. Cu toate acestea, un cod galben va fi in vigoare de dimineața in mai multe județe. In sudul țarii, vremea se schimba radical. Vom avea parte de o zi cu soare, cerul va fi in mare parte senin, iar temperaturile…

- Va continua sa ninga, vineri, in judetul Alba. Vremea fi tot rece, doar duminica va urca cu cateva grade. Cerul va ramane acoperit de nori, sambata si duminica. Abia saptamana viitoare vor fi sanse sa ne bucuram de vreme frumoasa de primavara. In acest weekend, vor fi minime cuprinse intre -1 și -8…

- PROGNOZA METEO IN TARA. Cerul va prezenta innorari temporare in majoritatea zonelor; va ploua local in regiunile din vestul, sud-vestul si nordul tarii si pe spatii restranse in rest. In Carpatii Orientali, dar si in restul zonei montane la peste 1700 m altitudine precipitatiile vor fi si sub forma…

- Prognoza meteo pentru București, in perioada 15-18 martie. Vremea ramane placuta, cu ploi putine, pana aproape de finalul saptamanii. Apoi temperaturile scad continuu si va ninge in multe zone din tara, inclusiv in Bucuresti. Joi, 15 martie, va fi din nou o zi calda, cu maxime de pana la 18 grade Celsius,…

- Potrivit ANM, regimul termic va fi oscilant în urmatoarele doua saptamâni, la nivelul întregii țari, cu temperaturi maxime cuprinse între 10 și 18 grade Celsius. Vor fi și intervale cu precipitații însemnate cantitativ pe arii extinse. Vremea 12 - 25 martie 2018 în…

- Vremea va deveni instabila in cea mai mare parte a țarii și va fi in continuare mult mai calda decat ar fi normal la aceasta data. Temperaturile maxime se vor incadra intre 9 grade, in Moldova, si 19 grade, in sudul Munteniei. Si in Capitala, cerul va avea innorari temporare, mai accentuate spre seara…

- Vremea de iarna a parasit complet zona tarii noastre si mai mult decat atat, temperaturile au trecut deja de valorile potrivite pentru inceputul primaverii. Vremea se va incalzi brusc, in toata țara, iar temperaturile vor atinge chiar și 20 de grade in acest weekend, in partea de sud a Romaniei.…

- Prognoza meteo pentru urmatoarele trei zile. Vremea se va incalzi brusc, in toata țara, iar temperaturile vor atinge chiar și 20 de grade in acest weekend, in partea de sud a Romaniei. Incalzirea vremii este determinata de intrarea pe teritoriul țarii a unei mase de aer cald dinspre Marea Mediterana,…

- Vremea se va incalzi considerabil in urmatoarele zile, maximele ajungand chiar si la 18 grade Celsius. De saptamana viitoare insa temperaturile vor varia cu cateva grade de la o zi la alta, potrivit prognozei transmise, luni, pentru urmatoarele doua saptamani de catre Administratia Nationala de Meteorologie…

- Dupa câteva zile în care întreaga țara a fost lovita de un val puternic de ger, valorile termice încep sa mai creasca în acest sfârșit de saptamâna, la Cluj.Vineri, meteorologii anunța înca vreme destul de rece, cu temperaturi cuprinse…

- Vremea a fost deosebit de rece, geroasa dimineața și noaptea. Cerul a fost variabil, temporar noros. Vantul a suflat slab, la moderat. Temperaturile maxime, in cursul zilei au avut valori cuprinse intre -5 grade Celsius (Targu Lapuș, Ocna Șugatag) și -3 grade Celsius ( Baia Mare și Sighetu Marmației).…

- Este ger de crapa pietrele in mai multe zone din tara din cauza viscolului puternic. Temperaturile resimtite sunt de ger sibierian, coborand miercuri... The post In Banat s-au resimtit -42 de grade Celsius! Ce se intampla cu vremea in zilele urmatoare appeared first on Renasterea banateana .

- Vremea s-a racit semnificativ pe ultima suta de metri a sezonului de iarna. Valul de frig a cuprins toata țara, iar in cursul dimineții de luni s-au inregistrat temperaturi cu peste 10-15 grade mai coborate decat valorile normale pentru aceasta perioada din an. Temperaturile maxime vor fi negative in…

- Vremea se va raci in weekend, anunta Administratia Nationala de Meteorologie. In unele zone, temperaturile vor atinge si minus 20 de grade Celsius. De asemenea, nu vor lipsi precipitatiile sub forma de zapada, potrivit meteorologilor. Florinela Georgescu de la Administratia Nationala de Meteorologie: Iarna…

- Vremea se va raci in weekend, anunța Administrația Naționala de Meteorologie. In unele zone, temperaturile vor atinge și minus 20 de grade Celsius. De asemenea, nu vor lipsi precipitațiile sub forma de zapada, potrivit meteorologilor.

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat, miercuri, ca in weekend se vor inregistra valori intre -13 si – 18 grade Celsius in nordul Moldovei si in estul Transilvaniei, iar in Capitala de -3 grade, din cauza patrunderii in tara o unei mase de aer rece de origine polara. „De la sfarsitul…

- Prognoza meteo pentru intervalul 23-25 februarie, data publicitații de ANM, arata ca vremea va fi in general inchisa, cu precipitații in aproape toata țara, atat sub forma de ninsoare, cat și de ploi. In perioada 23025 februarie vremea va fi inchisa, se vor semnala precipitatii, mai ales spre seara…

- Meteorologii anunța ca vremea se va raci considerabil în acest sfârșit de saptamâna la Cluj, fiind anunțate și ninsori.Vineri, temperaturile vor fi cuprinse între 6 grade Celsius și -1 grad Celsius. De asemenea, cerul va fi predominant noros.Sâmbata,…

- VREMEA SAMBATA IN BUCUREȘTI ”Maine, vom avea maxima de 8 – 9 grade și minima de -1 – 0 grade, cer variabil ziua și se va innora treptat din orele serii, vantul va fi in general slab. Precipitațiile vor lipsi. VREMEA DUMINICA IN BUCUREȘTI Duminica, vremea va fi inchisa, normala din punct de vedere termic,…

- Clujenii au parte de un weekend destul de înnorat, anunța meteorologii, fiind prognozate și precipitații.Vineri, temperaturile vor fi cuprinse între 5 grade Celsius și -2 grade Celsius. De asemenea, cerul va fi temporar noros și se anunța ceața.Sâmbata, vremea…

- Administrația Naționala de Meteorologie a publicat, luni, prognoza meteo pentru intervalul 12 – 25 februarie. Meteorologii spun ca vremea se încalzește în urmatoarele doua saptamâni. Prognoza meteo pentru intervalul 12 – 25 februarie în Banat Meteorologii…

- Cerul va fi in continuare acoperit de nori, in weekend. Temperaturile maxime, in judetul Alba, urca pana la 4-5 grade Celsius, iar pe timp de noapte, vor fi conditii de inghet. Sunt posibile si averse – ploi sau ninsori – vineri. Se mai insenineaza, partial, duminica, insa vremea ramane rece. La munte,…

- Clujenii au parte de un sfârșit de saptamâna destul de calduros, însa meteorologii anunța și câteva ploi.Vineri, temperaturile vor fi cuprinse între 8 grade Celsius și 0 grade Celsius. De asemenea, cerul va fi parțial noros.Sâmbata se anunța…

- Administratia Nationala de Meteorologie anunta ca vremea va fi deosebit de calda si zilele urmatoare, chiar si cu 15 grade mai mult decat ar fi normal pentru aceasta perioada a anului, cu maxime de pana la 18 grade. In luna februarie, vor alterna perioadele calde cu cele reci.

- PROGNOZA METEO pentru 29 și 30 ianuarie indica temperaturi care vor ajunge chiar și la 15 grade Celsius, cu mult peste maximul perioadei. PROGNOZA METEO data publicitații de ANM arata ca vremea va fi cu mult mai calda decat ar fi in mod normal la aceasta data, in special, in regiunile vestice, sud-vestice…

- Vremea se afla intr-un proces de incalzire accentuata in toata tara, iar marti temperaturile pot urca in sud pana la 16 grade. Duminica, vremea va continua sa se incalzeasca. Cerul va fi variabil, cu innorari in vestul, centrul si nordul tarii, unde pe arii restranse, indeosebi in cursul noptii, vor…

- Vremea se mai incalzeste in urmatoarele zile si se anunta zile cu soare si nori. Temperaturile maxime urca pana la valori de 6-7 grade, in judetul Alba, in acest weekend. Pe timp de noapte vor fi in continuare valori negative. La munte, minimele vor cobori pana la -7 grade Celsius. Va prezentam conditii…

- Temperatura maxima de astazi, 22 ianuarie, este de 2 grade Celsius, iar minima de -6 grade Celsius. Vantul va sufla moderat. Pe tot parcursul zilei, cerul va fi acoperi de nori. Marți, 23 ianuarie, soarele iși face iar apariția pe cerul Capitalei. Va fi un ”soare cu dinți”. Va fi chiar mai…

- Vremea a fost apropiata de normalul tehnic al perioadei. Cerul a fost mai mult noros. In cursul nopții a nins pe arii extinse. Cantitatea maxima de precipitații inregistrata a fost de 3 l/mp, la Targu Lapuș. Vantul a suflat slab, la moderat, cu intensificari izolate de pana la 68 km/h in zona montana…

- Temperaturile vor mai creste in orele urmatoare, insa ploile vor fi destul de insistente prin anumite regiuni.In orele urmatoare atmosfera va ramane inchisa in zonele de dincolo de munti. Acolo, va ploua, dar dupa lasarea intunericului vor aparea ninsorile si conditiile de polei. La altitudini mari,…

- PROGNOZA METEO. Accesele de frig si ninsori ale iernii par sa se termine, dupa ce de miercuri temperaturile vor incepe sa creasca, ajungand in timpul zilei de pana la 10 grade Celsius. PROGNOZA METEO LA NOAPTE. Vremea se va menține rece in majoritatea zonelor, geroasa in Maramureș, Transilvania,…

- Peisaj de iarna in mare parte din țara. Ninge in est, sud și sud est, iar temperaturile au scazut considerabil. In centrul țarii vorbim chiar de ger de crapa pietrele. Termometrele aratau, luni dimineața, minus 20 de grade Celsius in centrul țarii.

- Luni, 15 ianuarie, ninge in București. La aceasta ora, temperatura din termometre este de doar -6 grade Celsius. Vantul sufla moderat. Temperatura maxima a zilei va fi tot negativa, de -3 grade Celsius. Prognoza meteo București. VREMEA in Capitala, 15-21 ianuarie 2018, SCHIMBARE MAJORA. Marți,…

- Indicele de racire reprezinta o masura a temperaturii resimtite si depinde de temperatura aerului si de viteza vantului. Formula matematica a acestui indice a fost conceputa pornind de la analiza modului in care, in situatii de temperaturi scazute si vant intens, stratul termic protector existent…

- Vremea in weekend va fi rece, iar in unele zone, in special la munte, va ninge. Temperaturile maxime vor fi in general cuprinse intre -3 si 5 grade, in timp ce minimele vor atinge in Transilvania chiar si -11 grade Celsius.Citește și: Gabriela Firea intervine in scandalul din PSD: 'Trebuie…

- Vremea in weekend va fi rece, iar in unele zone, in special la munte, va ninge. Temperaturile maxime vor fi in general cuprinse intre -3 si 5 grade, in timp ce minimele vor atinge in Transilvania chiar si -11 grade Celsius.

- Meteorologii de la ANM anunța ca vremea se va raci considerabil în acest sfârșit de saptamâna la Cluj.Astfel, vineri, temperaturile vor fi cuprinse între 7 grade Celsius și 1 grad Celsius. De asemenea cerul va fi predominant noros.Sâmbata, vremea…

- Vremea se racește si mai tare, incepand cu acest sfarșit de saptamana in județul Alba. In zona de munte se anunța chiar și cateva ninsori și minime de -15, -14 grade Celsius. Duminica va fi insorit, dar maximele nu vor trece de – 1 grad Celsius.

- Un val de aer polar aduce iarna adevarata in Romania. Incepand cu ziua de joi, 11 ianuarie, vremea se schimba radical: va ninge in toate regiunile, vor scadea temperaturile, iar vantul puternic va face ca frigul resimtit sa fie cumplit. La Timisoara, incepand de vineri, temperaturile nu vor trece de…

- Meteorologii anunța ca maine vremea va fi determinata de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica inalta. Cerul va fi variabil, fara precipitații esențiale. Izolat se va forma ceața slaba. Vantul va suflat din nord-est slab la moderat.

- In plina iarna, temperaturile continua sa fie de primavara, cel puțin pana la sfarșitul acestei saptamani. Maximele in județul Alba vor fi de 9-10 grade Celsius. Temperaturile vor incepe sa scada treptata, iar pe finalul saptamanii vom avea minime de -13 grade in zonele montane ale orașului. Luni,…

- Vreme de primavara la inceputul lui ianuarie. In primul weekend din acest an, temperaturile maxime din Alba vor urca pana la valori de 11 – 12 grade Celsius. Sambata și duminica se incalzeste simtitor si vom avea parte de vreme frumoasa in majoritatea localitaților din județ. La munte, temperaturile…

- Vremea va fi rece sambata, dar ultima zi din an va aduce o usoara incalzire, cu temperaturi de pana la 10 grade in sudul tarii pe timpul zilei si ploi de scurta durata in centrul si nordul tarii, in timp ce, in noaptea dintre ani, minimele vor cobori sub 0 grade doar in zonele montane. In Bucuresti,…