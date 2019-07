Stiri pe aceeasi tema

COD PORTOCALIU Interval de valabilitate: 03 iulie, ora 10 – 04 iulie, ora 03 Fenomene vizate: intensificari puternice ale vantului,

ACTUALIZARE INFORMARE METEOROLOGICA Interval de valabilitate: 20 iunie, ora 10 – 21 iunie, ora 23 Fenomene vizate: manifestari de instabilitate

INFORMARE METEOROLOGICA Interval de valabilitate: 19 iunie, ora 10 – 20 iunie, ora 23 Fenomene vizate: manifestari de instabilitate atmosferica

INFORMARE METEOROLOGICA Interval de valabilitate: 09 iunie, ora 10 – 11 iunie, ora 23 Fenomene vizate: manifestari de instabilitate atmosferica

Interval de valabilitate: 27 mai, ora 16 – 29 mai, ora 23 Fenomene vizate: manifestari de instabilitate atmosferica temporar accentuata

ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 20 mai, ora 12 – 21 mai, ora 06 Fenomene vizate: cantitați de

ACTUALIZARE INFORMARE METEOROLOGICA Interval de valabilitate: 16 mai, ora 10 – 19 mai, ora 10 Fenomene vizate: manifestari de

ATENȚIONARE METEOROLOGICA COD GALBEN Interval de valabilitate: 15 mai, ora 14 – 15 mai, ora 22 Fenomene vizate: instabilitate atmosferica