- Autoritatea Nationala de Meteorologie a emis o informare meteo ce vizeaza ploi torentiale, intensificari ale vantului, vijelie si izolat grindina, in vigoare pana miercuri seara. Mai mult, incepand de luni, ora 18.00, 13 judete din nordul, vestul si sud-vestul tarii intra sub averizare cod galben de…

- Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) a actualizat avertizare meteo de vreme rea, valabila pentru toate regiunile tarii. Astfel, pentru intervalul 23 mai, ora 12.00 – 24 mai, ora 22.00 sunt anuntate manifestari de instabilitate atmosferica temporar accentuata si cantitati de apa insemnate.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, joi, o informare meteorologica de ploi torentiale, vijelii si grindina, valabila pentru toata tara pana vineri seara. Potrivit informarii meteorologice, incepand de joi, ora 12.00, pana vineri, ora 22.00, vor fi perioade in care se vor semnala averse ce…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis doua atenționari Cod Galben de furtuni și ploi, valabile in județul Alba și alte județe din țara de duminica, 19 mai, ora 16:00 pana marți, 21 mai, ora 06:00. Prima atenționare Cod Galben este valabila de duminica, 19 mai, ora 16:00 pana luni, 20…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis o informare meteo de ploi torentiale, vijelii si grindina, valabila in cea mai mare parte a tarii de joi, ora 10.00, pana duminica, ora 10.00. De asemenea, pana vineri dimineata, 12 judete vor ...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare meteo de ploi torentiale, vijelii si grindina, valabila în cea mai mare parte a tarii de joi, ora 10.00, pâna duminica, ora 10.00.

- Vremea 13 mai - 10 iunie. Administratia Nationala de Meteorologie a publicat prognoza pentru urmatoarele patru saptamani, intervalul 13 mai - 10 iunie 2019. The post Vremea 13 mai – 10 iunie. ANM anunta frig, ploi torentiale, grindina si vijelii appeared first on Renasterea banateana .

- Administratia Nationala de Meteorologie a transmis autoritatilor doua avertizari cod galben de vreme instabila, valabile pentru zilele de luni si marti.Prima avertizare cod galben este valabila in perioada 6 mai, ora 14 - 6 mai, ora 23. In Muntenia, cea mai mare parte a Moldovei, local in…