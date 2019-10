Stiri pe aceeasi tema

- Vremea se va raci brusc in Capitala, in urmatoarele zile, anunta meteorologii. De vineri se vor inregistra ploi si temperaturi scazute. Mai exact, temperaturile vor ajunge de la 30 de grade joi la 8 grade vineri.

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis, marți, o prognoza speciala pentru Capitala, meteorologii avertizand ca bucureștenii vor avea parte de canicula pana miercuri dimineața, cand vremea se va raci.Citește și: Ponta PROFEȚEȘTE: Dancila o sa ia 1,2 milioane de voturi la prezidențiale…

- Ziarul Unirea METEO: Cum va fi vremea in primele zile de toamna. Unde se racorește și cand incep ploile Pentru primele zile de toamna meteorologii anunta vreme frumoasa, in unele zone din tara fiind asteptate temperaturi de pana la 36 de grade. Chiar daca, spre mijlocul saptamanii viitoare, valorile…

- Meteorologii anunta vreme frumoasa pentru primele zile de toamna, in unele zone din tara fiind asteptate temperaturi de pana la 36 de grade. Chiar daca, spre mijlocul saptamanii viitoare, valorile vor incepe sa scada usor, vremea va fi in continuare calda in tara si in Capitala, anunta Mediafax.

- Meteorologii anunța ca incepand de marți, 6 august, vremea se incalzește in toata țara iar maximele termice se vor incadra intre 23 si 33 de grade, cel mai cald urmand sa fie in sudul Olteniei. Potrivit prognozei ANM, dupa-amiaza sunt anunțate ploi la munte, in Maramures si Moldova si doar izolat in…

- Vremea se raceste de sambata in toata tara si va deveni instabila. Vor fi averse, descarcari electrice si intensificari de scurta durata ale vantului in majoritatea regiunilor. Conform Administratiei Nationale de Meteorologie(ANM), sambata, vremea se va mentine instabila si se va raci.

- Un val puternic de caldura tropicala loveste iar Romania, incepand de duminica. In urmaoarele zile, aerul va deveni irepirabil, spun meteorologii. Temperaturile vor ajunge la 33-34 de grade, duminica, in Capitala. De marți, vremea se mai racește, dar apar vijeliile și caderile de grindina. Potrivit…

- De astazi, vremea se va incalzi si ploile se restrang. Maximele termice se vor incadra intre 21 si 27 de grade Celsius. Ceru va fi variabil si mai mult noros. Sunt posibile averse si descarcari electrice la munte, in centru si sud.