Stiri pe aceeasi tema

- 21 de judete se afla vineri dimineata sub cod galben de ceata, iar in doua judete fenomenul este insotit de ploi slabe si de burnita, potrivit unor atentionari nowcasting emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, marti dupa-amiaza, doua atentionari nowcasting Cod galben de ceata pentru sase judete din sudul tarii, valabile in orele urmatoare. Potrivit...

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, miercuri, o serie de avertizari nowcasting Cod galben de viscol si ninsori valabile in zone din Moldova, Oltenia si Transilvania. Potrivit meteorologilor,...

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis marti dimineata noi atentionari nowcasting Cod galben de ceata, valabile in 10 judete Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, duminica dimineata, mai multe atentionari Cod galben de ceata si vizibilitate redusa, valabile in orele urmatoare in 28 judete din Moldova,...

- 13 judete, majoritatea din Moldova si Muntenia, se afla miercuri dimineata sub cod galben de polei si ceata, potrivit unor atentionari nowcasting emise de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM).

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, joi dimineata, atentionari cod galben de vant in cinci judete din tara, unde ninge viscolit in zonele inalte. Alte sase judete sunt sub atentionare cod galben de ceata.

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis, luni dimineata, atentionari nowcasting Cod galben de ceata si vizibilitate redusa, valabile in 18 judete din Moldova si Muntenia. Astfel, pana la ora...