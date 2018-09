Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii de la ANM au emis o informare meteorologica de racire accentuata a vremii, care afecteaza toata țara.Avertismentul este valabil în perioada 23 septembrie, ora 23.00 – 26 septembrie, ora 08.00.În intervalul mențional, vor fi perioade de timp în…

- Scoateți din șifoniere haine groase, pentru ca vremea se schimba radical. Meteorologii au emis o informare deintensificari ale vantului și racire accentuata in toata țara, care va fi valabila pana miercuri, 26 septembrie. The post Vine frigul! Vant puternic și 10 grade mai puțin decat normal appeared…

- Meteorologii au anuntat ca urmeaza o racire a vremii, pe finalul saptamanii, temperaturile maxime vor fi de 18-19 grade. Astazi, de pilda, mult soare in toata tara, valorile termice au trecut de 27 de grade in toata tara, mai putin pe litoral, si au ajuns la 29 de grade frecvent in vestul si sudul tarii.…

- Meteorologii avertizeaza ca temperaturile in Spania si Portugalia ar putea depasi in acest weekend recordul la nivel european, fiind de asteptat ca temperaturile sa depaseasca 48 de grade Celsius, in urma un...

- Un cutremur puternic s-a produs duminica dimineata in insula Lombok din Indonezia, o polulara destinatie turistica. In urma seismului de 6,4 grade magnitudine si-au pierdut viata cel putin 10 persoane, iar alte 40 au fost ranite, transmite AP. Cutremurul cu magnitudinea de 6,4 grade a avut loc in insula…

- Nici nu au plecat bine, ca deja se întorc. Meteorologii anunța ploi pentru sâmbata și duminica în toata țara. Astazi, temperaturile în nordul țarii vor ajunge pâna la 27 de grade Celsius. Se prevede cer variabil și fara averse. De asemenea,…