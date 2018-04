Stiri pe aceeasi tema

- Maine ne asteapta o noua zi cu soare si fara precipitatii. Cerul va fi variabil, iar vantul va sufla slab din sud. La Briceni și Soroca vor fi 19 grade Celsius, iar la Balți si Orhei se vor inregistra 21 de grade.

- Vom avea parte astazi de cer variabil, iar vantul va sufla slab. La Briceni și Soroca vor fi 16 grade Celsius, iar la Balți cu un grad mai mult. La Orhei mercurul din termometre va indica 18 grade, iar la Tiraspol vor fi 19 grade.Si in sudul tarii va fi cald.

- Astazi vom avea parte de cer variabil. Vantul va sufla slab pana la moderat, pe alocuri cu intensificari.La Briceni și Soroca vor fi 12 grade Celsius, iar la Balți si Orhei va fi cu un grad mai mult.La Tiraspol vor fi 15 grade, iar la Leova se vor inregistra 16 grade Celsius.

- Maine, vom avea parte de cer variabil. Vantul va sufla slab din nord-vest moderat, pe alocuri cu intensificari. La Briceni și Soroca vor fi 12 grade Celsius, iar la Balți si Orhei va fi cu un grad mai mult. La Tiraspol vor fi 15 grade, iar la Leova se vor inregistra 16 grade.

- Cerul va fi noros astazi si vor cadea ploi slabe, iar vantul va sufla puternic din sud-est. La Briceni și la Soroca vor fi 10 grade Celsius, iar la Balți va fi cu un grad mai mult.La Orhei mercurul din termometre se vor inregistra 12 grade, iar la Tiraspol vor fi maximum 13.

- Astazi, vom avea parte de cer predominant noros, vor cadea ploi slabe de scurta durata. Vantul va sufla din sud-est moderat pana la puternic. La Briceni și Soroca vor fi 13 grade Celsius, iar la Balți va fi cu un grad mai mult.

- Astazi vom avea parte de vreme frumoasa cu cer variabil. Vantul va sufla din sud-est, slab la moderat. La Briceni și Soroca vor fi 14 grade Celsius, iar la Balți va fi cu un grad mai mult. La Orhei mercurul din termometre va indica 15, iar la Tiraspol 17 grade.

- Temperatura continua sa creasca. Astazi, vom avea cer variabil in toata tara. Vantul va sufla slab din sud-est. La Briceni și Soroca vor fi 11 grade Celsius, iar la Balți va fi cu un grad mai mult. La Orhei mercurul din termometre va indica 13 grade, iar la Tiraspol - 14.

- Astazi, cerul va fi variabil in toata tara. Vantul va sufla slab din sud-est. La Briceni și Soroca vor fi opt grade Celsius, la Balți se vor inregistra noua, iar la Orhei si Leova se asteapta cu un grad mai mult. La Tiraspol termometrele vor indica 11 grade.

- Astazi, in centru si sudul tarii va ploua, iar in partea de nord, cerul va fi variabil. Vantul va sufla slab. La Briceni și Soroca vor fi cinci grade Celsius, iar la Balți și Orhei cu un grad mai mult. La Leova se așteapta șapte grade, iar la Tiraspol va fi mai cald cu un grad.

- Maine, la nord cerul va fi variabil, iar in centru si sudul tarii va ploua. Vantul va sufla slab din Nord. La Briceni și Soroca vor fi cinci grade Celsius, iar la Balți și Orhei cu un grad mai mult. La Leova se așteapta șapte grade, iar la Tiraspol va fi mai cald cu un grad.

- Astazi, in toata țara, cerul va fi variabil. Vantul va sufla din nord-vest, slab la moderat. La Briceni și Soroca vor fi cinci grade Celsius, iar la Balți și Orhei cu un grad mai mult. La Leova se așteapta șapte grade, iar la Tiraspol va fi mai cald cu un grad.

- Astazi, in toata țara cerul va fi variabil. La Briceni si Soroca vor fi trei grade Celsius, iar la Balti si Orhei va fi cu un grad mai mult. La Tiraspol maxima va fi de sase grade, iar la Leova mercurul din termometre va urca pana la sapte grade.

- Astazi, in toata țara cerul va fi noros si va ninge slab. Vantul va sufla nord-est moderat. La Briceni va fi un grad Celsius, iar la Soroca se vor inregistra 0 grade. La Balti, maxima va fi de un grad, iar la Orhei vor fi cu doua grade mai mult.

- Astazi in toata țara cerul va fi noros. In sudul țarii sunt prognozate ninsori puternice. La Briceni și Soroca vor fi minus cinci grade Celsius, iar la Balți și Orhei minus patru. La Tiraspol maxima va fi de minus doua grade, iar la Leova și Comrat minus unu.

- Si astazi, va ninge in toata tara. Vantul va bate slab din Nord-Vest. La Briceni si Soroca vor fi minus doua grade, iar la Balti si Orhei va fi cu un grad mai mult. La Tiraspol mercurul din termometre va indica un grad. La Leova, Comrat si Cahul se asteapta doua grade Celsius.

- Astazi, in toata tara va ninge. Vantul va bate slab din Nord-Est. La Briceni si Soroca vor fi minus 5 grade, iar la Balti si Orhei temperaturile vor scadea pana la minus 4 grade. La Tiraspol termometrele vor indica minus doua grade Celsius.

- Astazi, in toata tara va ploua. Vantul va bate slab din sud-est. La Briceni și Soroca termometrele vor inregistra 10 grade, iar la Balti va fi cu un grad mai mult. La Orhei vor fi 12 grade Celsius.

- In centrul si sudul tari va ploua astazi, iar in raioanele de nord cerul va fi variabil. La Briceni și Soroca termometrele vor inregistra cinci grade. Aceleasi valori termice sunt anuntate si pentru Balti. La Orhei vor fi sase grade Celsius, iar la Tiraspol opt.

- Astazi, in toata țara va ploua. Vantul va bate slab din nord-vest. La Briceni și Soroca termometrele vor inregistra cinci grade si tot atatea vor fi si la Balti. La Orhei vor fi sase grade Celsius. La Tiraspol se asteapta opt garade, iar la Leova cu un grad mai mult.

- Astazi, in toata țara va ploua. Noaptea și dimineața va fi ceața slaba. La Briceni și Soroca termometrele vor indica cinci grade, tot atatea vor fi si la Balti, iar la Orhei va fi cu un grad mai mult.

- Astazi, in toata țara cerul va fi variabil. Vantul va bate din sud-est, slab la moderat. La Briceni, Soroca și Balți se vor inregistra 11 grade Celsius, iar la Orhei va fi cu un grad mai mult.

- Maine, in toata țara cerul va fi variabil. Noapte și dimineața va fi ceața slaba. Vantul va bate din sud-est, slab la moderat. La Briceni, Soroca și Balți se vor inregistra 11 grade Celsius, iar la Orhei va fi cu un grad mai mult.

- Astazi, in toata tara cerul va fi variabil. La Briceni, Soroca vor fi 10 grade Celsius, iar la Balti si Orhei cu un grad mai mult. La Tiraspol termometrele vor indica 13 , iar la Leova maxima va fi de 14 grade. La Comrat si Cahul sunt prognozate 15 grade Celsius.

- Astazi, in nordul si centrul tarii sunt prognozate ploi slabe de scurta durata, iar la sud cerul va fi variabil. La Briceni si Soroca vor fi opt grade Celsius, iar la Balti cu un grad mai mult. La Orhei termometrele vor indica 10 grade, iar la Tiraspol vor fi 11 grade Celsius.

- Astazi, in toata țara cerul va fi variabil. La Briceni si Soroca vor fi sapte grade Celsius, iar la Balti si Orhei cu un grad mai mult. La Tiraspol termometrele vor indica noua grade, iar la Leova si Comrat maxima va fi de 10 grade. La Cahul sunt prognozate 12 grade Celsius.

- Maine, in toata țara cerul va fi variabil. La Briceni, Soroca vor fi sapte grade Celsius, iar la Balti si Orhei cu un grad mai mult. La Tiraspol termometrele vor indica noua grade, iar la Leova si Comrat maxima va fi de 10 grade. La Cahul sunt prognozate 12 grade Celsius.

- Vremea va fi ploioasa astazi in toata țara. La Briceni, Soroca si Balti vor fi sase grade Celsius, iar la Orhei cu un grad mai mult. La Tiraspol termometrele vor indica opt grade, iar la Leova, se vor inregistra maximum noua grade Celsius.

- Astazi, in toata țara cerul va fi variabil. La Briceni si Soroca, mercurul din termometre va indica ziua minus trei grade Celsius, iar la Balti va fi cu un grad mai mult. La Orhei temperatura maxima va fi de minus un grad.

- Astazi, in toata țara cerul va fi variabil si va ninge. Pe drumuri se va forma ghețuș. Vantul va sufla din sud-vest. La Briceni si Soroca vor fi minus opt grade Celsius, iar la Balti si Orhei - cu un grad mai mult.

- In ultima zi calendaristica de iarna, in toata țara cerul va fi noros si va ninge. Pe drumuri va fi polei și izolat va viscoli slab. Vantul va sufla din nord-est cu intensificari.La Briceni si la Soroca se vor inregistra minus 10 grade Celsius, iar la Balti va fi un grad mai mult.

- Astazi, in cea mai mare parte a tarii va ninge slab. La Briceni și Soroca se va inregistra minus un grad Celsius, in timp ce la Balți va fi cu un grad mai mult. La Orhei si la Chisinau va fi maximum un grad Celsius, iar la Tiraspol mercurul din termometre va indica doua grade.

- Cerul va fi variabil astazi in toata tara. La Briceni și la Soroca, se va inregistra minus un grad Celsius, in timp ce la Balți va fi cu un grad mai mult.La Orhei si la Chisinau maximele va fi un grad Celsius, iar la Tiraspol mercurul din termometre va indica minus un grad.

- Astazi, in toata țara cerul va fi variabil. La Briceni și Soroca se va inregistra minus un grad, in timp ce la Balți va fi zero grade.La Orhei maximele vor fi de un grad cu plus, iar la Chisinau si Tiraspol mercurul din termometre va urca pana la doua grade Celsius.

- Astazi, in toata țara cerul va fi variabil. La Briceni și Soroca, vor fi zero grade Celsius, in timp ce la Balți va fi cu un grad mai mult.La Orhei maximele vor fi de doua grade, iar la Chisinau si Tiraspol mercurul din termometre va urca pana la patru grade Celsius.

- Astazi, in cea mai mare parte a tarii cerul va fi variabil. La Briceni și Soroca vor fi zero grade Celsius. La Balti este asteptat un grad, iar la Orhei doua grade. La Tiraspol se vor inregistra trei grade, iar la Leova va fi cu un grad mai mult.

- Astazi, cerul va fi predominant noros. Dimineața, izolat va fi ceata si ghetus. Ziua pe arii extinse va ninge. La Briceni și Soroca, va fi minus un grad Celsius, iar la Balți, cu un grad mai mult. La Orhei, se va inregistra un grad Celsius, iar la Tiraspol, doua grade.

- Astazi, pe teritoriul țarii cerul va fi variabil. La Briceni și Soroca vor fi zero grade Celsius, iar la Balți va fi cu un grad mai mult. La Orhei se vor inregistra doua grade Celsius, iar la Tiraspol trei grade.

- Astazi, pe teritoriul tarii cerul va fi noros, iar pe alocuri va ninge.La Briceni vor fi zero grade Celsius, iar la Soroca va fi cu un grad mai mult. La Orhei si Balti mercurul din termometre va urca pana la doua grade. La Tiraspol maximele vor fi de trei grade si va ninge.

- Astazi, pe teritoriul tarii cerul va fi noros, iar pe alocuri va ninge.La Briceni si Soroca vor fi zero grade Celsius, iar la Balti va fi un grad mai mult.La Orhei mercurul din termometre va urca pana la doua grade. La Tiraspol maximele vor fi de trei grade si va ninge.

- Azi, pe teritoriul tarii cerul va fi variabil. La Briceni si Soroca vor fi zero grade Celsius. La Balti se va inregistra un grad, iar la Orhei mercurul din termometre va indica doua grade Celsius.La Tiraspol sunt prognozate trei grade, iar la Leova va fi cu un grad mai mult.

- Astazi, in nordul si centrul tarii va ninge slab. In partea de sud, precipitatii nu se asteapta. La Briceni si Soroca vor fi zero grade Celsius. La Balti se va inregistra un grad, iar la Orhei vor fi doua grade Celsius.

- Astazi pe tot teritoriul tarii vor cadea precipitatii, iar maximele vor ajunge pana la noua grade Celsius. La Briceni si Soroca se va inregistra un grad Celsius, iar la Balti vor fi trei grade. La Orhei mercurul din termometre va indica patru grade.

- Astazi, cerul va fi variabil in toata tara, iar maximele vor ajunge pana la opt grade Celsius. La Briceni si Soroca, se vor inregistra trei grade Celsius, iar la Balti si Orhei va fi cu un grad mai mult. La Tiraspol, mercurul din termometre va indica plus sase grade.

- Astazi, in nordul si centrul tarii va ninge, iar maximele vor ajunge pana la cinci grade Celsius. La Briceni si Soroca se vor inregistra zero grade Celsius, iar la Balti cu un grad mai mult. La Orhei vor fi doua grade Celsius, iar la Tiraspol termometre vor indica plus trei grade.

- Astazi, in nordul tarii vor cadea precipitatii. La sud cerul va fi variabil cu temperaturi destul de generoase pentru aceasta perioada.Ziua, la Briceni si Soroca se vor inregistra sapte grade Celsius, iar la Balti si Orhei - cate opt.

- Astazi, cerul va fi variabil in cea mai mare parte a tarii, iar vantul va sufla slab din Sud-Vest. La Briceni si Soroca se vor inregistra sase grade, iar la Balti si Orhei va fi cu un grad mai mult.

- Astazi cerul va fi variabil in cea mai mare parte a tarii. La Briceni si Soroca se vor inregistra doua grade, iar la Balti va fi cu un grad mai mult.La Orhei, mercurul din termometre va urca pana la patru garde Celsius.

- Astazi, cerul va fi variabil in cea mai mare parte a tarii, iar vantul va sufla slab din Sud-Vest.Ziua, la Briceni si Soroca se vor inregistra patru grade Celsius, iar la Balti si Orhei se vor inregistra cate cinci grade Celsius.

- Astazi, in țara cerul va fi predominant senin, iar vantul va sufla slab din sud-est. In mai multe zone se va forma ceata slaba.La Briceni si Soroca se vor inregistra minus 7 grade Celsius, iar la Balti minus 6 grade.