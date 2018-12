METEO 4 decembrie. Meteorologii anunță ploi pe spații relativ extinse METEO 4 decembrie. Un alt front atmosferic va survola regiunile intracarpatice ale țarii noastre. Va ploua pe spații relativ extinse. La munte (cu precadere in Carpații Occidentali) se vor acumula cantitați de apa de pana la 10 mm. Spre seara, cateva ploi slabe se vor semnala local și in Oltenia, Moldova și izolat in Muntenia. In […] The post METEO 4 decembrie. Meteorologii anunța ploi pe spații relativ extinse appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

