- Meteorologii anunța ca in aceasta saptamana vremea va fi mai calda decat este normal pentru aceasta perioada. Astfel, in mai multe zone ale țarii, temperaturile vor fi primavaratice, apropiate de normalul pentru finele lunii martie, nicidecum pentru sfarșitul lunii ianuarie. Din 5 februarie, insa, vremea…

- Echipajele mobile dotate cu dispozitive pentru masurarea vitezei de deplasare de tip,,RADAR”, astazi vor activa pe: R 3: Hincești - Cimișlia; M 2: Chișinau – Soroca, km 68 – 93; R 1: Chișinau – Ungheni, km: 40 - 70; R 1: Ungheni, km: 128 - 70; R 4: R 6 -Goian – Criuleni – M1, km 18 – 42; R 6: Chișinau…

- PROGNOZA METEO pentru 29 și 30 ianuarie indica temperaturi care vor ajunge chiar și la 15 grade Celsius, cu mult peste maximul perioadei. PROGNOZA METEO data publicitații de ANM arata ca vremea va fi cu mult mai calda decat ar fi in mod normal la aceasta data, in special, in regiunile vestice, sud-vestice…

- Astazi, in nordul si centrul tarii vor cadea precipitatii sub forma de lapovita, iar vantul va sufla slab din sud-vest.Ziua, la Briceni si Soroca se vor inregistra doua grade, iar la Balti si Orhei va fi cu un grad mai mult.

- Vremea in Alba: In saptamana care urmeaza temperaturile maxime in localitațile din județ vor urca pana la valori de 9-10 grade Celsius. Sunt posibile precipitatii sub forma de ploaie si ninsoare, la inceputul saptamanii și in weekend. La munte, pe timp de noapte, minimele vor atinge, sambata, -14 ……

- Vremea se afla intr-un proces de incalzire accentuata in toata tara, iar marti temperaturile pot urca in sud pana la 16 grade. Duminica, vremea va continua sa se incalzeasca. Cerul va fi variabil, cu innorari in vestul, centrul si nordul tarii, unde pe arii restranse, indeosebi in cursul noptii, vor…

- Astazi, in țara cerul va fi predominant variabil, iar vantul va sufla slab din Sud-Est. La Briceni si Balti se vor inregistra minus doua grade Celsius, iar la Soroca minus trei grade. La Orhei va fi minus un grad.

- Astazi, in țara cerul va fi predominant senin, iar vantul va sufla slab din sud-est. In mai multe zone se va forma ceata slaba.La Briceni si Soroca se vor inregistra minus 7 grade Celsius, iar la Balti minus 6 grade.

- Vremea se mai incalzeste in urmatoarele zile si se anunta zile cu soare si nori. Temperaturile maxime urca pana la valori de 6-7 grade, in judetul Alba, in acest weekend. Pe timp de noapte vor fi in continuare valori negative. La munte, minimele vor cobori pana la -7 grade Celsius. Va prezentam conditii…

- In noaptea de miercuri spre joi se vor inregistra minus 23 de grade in estul Transilvaniei, asta dupa ce, in noaptea de marti spre miercuri temperaturile au ajuns la minus 21 de grade in Radauti. De asemenea, in Bucuresti se vor inregistra minus 10 grade in noaptea de miercuri spre joi.

- Ministrul Economiei și Infrastructurii, Chiril Gaburici, a întreprins astazi o vizita de lucru la gara auto din Orhei, care recent a fost renovata. Lucrarile de reparație capitale au fost efectuate în perioada noiembrie 2016 - august 2017 și au costa circa 3,4 milioane de lei. …

- Meteorologii de la ANM anunța ca la Cluj va urma un început de saptamâna cu temperaturi tot mai scazute.Astfel, luni, temperaturile vor fi cuprinse între 1 grad Celsius și -1 grad Celsius. De asemenea, cerul va fi predomuinant noros.Marți, vremea se racește…

- PROGNOZA METEO. Accesele de frig si ninsori ale iernii par sa se termine, dupa ce de miercuri temperaturile vor incepe sa creasca, ajungand in timpul zilei de pana la 10 grade Celsius. PROGNOZA METEO LA NOAPTE. Vremea se va menține rece in majoritatea zonelor, geroasa in Maramureș, Transilvania,…

- Indicele de racire reprezinta o masura a temperaturii resimtite si depinde de temperatura aerului si de viteza vantului. Formula matematica a acestui indice a fost conceputa pornind de la analiza modului in care, in situatii de temperaturi scazute si vant intens, stratul termic protector existent…

- Vremea se racește si mai tare, incepand cu acest sfarșit de saptamana in județul Alba. In zona de munte se anunța chiar și cateva ninsori și minime de -15, -14 grade Celsius. Duminica va fi insorit, dar maximele nu vor trece de – 1 grad Celsius.

- Incet, incet, iarna incepe sa isi intre in drepturi, cu temperaturi scazute si precipitatii ce pot lua forma de ninsori. Scaderea temperaturilor nu se va face brusc, lasandu-ne sa ne pregatim, macar psihic, pentru o iarna ca la carte. PROGNOZA METEO BANAT Media regionala a temperaturilor maxime va marca…

- In ultima zi a anului, termometrele vor indica intre -5 si 4 grade Celsius, iar in prima zi a anului in aproape toata țara va fi vreme de primavara, temperaturile vor ajunge pana la 14 grade, conform ANM.

- Cer variabil, fara precipitatii in toata tara. Izolat se va forma ceata. Vant va sufla din sud-est slab la moderat, izolat cu intensificari.La Briceni vor fi 8 grade, iar la Balti si Soroca termometrele vor arata 9 grade Celsius. La Orhei - 10 grade.

- Oscilatiile termice ne dau batai de cap. Vremea continua sa fie calda in urmatoarele trei zile, cu temperaturi de pana la 13 grade Celsius in unele zone ale tarii, insa spre sfarsitul anului vine frigul.

- VREMEA DE REVELION, BUCUREȘTI. Miercuri și joi inca avem vreme calda in București, cu maxime chiar și de 14 grade Celsius. Vineri, vremea se schimba, va ploua, iar maxima va fi de 9 grade Celsius. Sambata, precipitațiile vor continua. Maxima de sambata va fi chiar mai mica decat minima de joi. 5…

- Astazi, cerul va fi variabil, fara precipitatii esentiale. Pe drumuri se va forma polei. . Vantul va sufla din vest slab la moderat.La Briceni si Soroca termometrele vor arata minus 2 grade Celsius. La Balti minus 1 grad, iar la Orhei - 0 grade.

- Anul 2017 se apropie de final, iar weekendul care vine este fara indoiala cel mai așteptat sfarșit de saptamana din an. Moș Craciun va veni pe o vreme destul de buna cu maxime de 5 grade Celsius. Este posibil sa cada si cativa fulgi. Cel mai frig va fi la munte, unde minimele vor fi de -8 grade Celsius,…

- Temperaturile au scazut semnificativ, astfel ca in zonele cu vant puternic acestea au depasit cu mult pragul de inghet. PROGNOZA METEO MARTI Vremea va fi, in general, inchisa in cursul zilei, cand, vor mai fi precipitații slabe, dar pe arii restranse, predominant sub forma de ninsoare,…

- Iarna pune stapanire pe intreaga tara. Astazi, in cele mai multe zone ale tarii va ninge slab. Vantul va sufla din sud- vest slab la moderat.La Briceni si Soroca termometrele vor arata minus 2 grade Celsius. La Balti minus 1 grad, iar la Orhei - 0 grade.

- Vremea se incalzeste usor ,maine se prevede cer noros.La Briceni si Soroca, se vor inregistra 9 grade Celsius, iar la Balti va fi cu un grad mai mult. La Orhei vor fi 10 grade, iar la Chisinau sunt prognozate 12 grade Celsius. La Tiraspol si Leova vor fi 12 grade Celsius.

- Vremea va fi in general inchisa, cu posibile averse in fiecare zi din acest weekend, in judetul Alba. Daca vineri maximele urca pana la valori de 13-14 grade Celsius, sambata vor fi usor mai scazute, iar duminica va fi foarte frig, cu minime negative. La munte, la altitudini mari, sunt posibile ninsori…

- Ninge in Bucuresti. Duminica au cazut primii fulgi de zapada in mai multe zone ale Capitalei. Desi temperaturile anuntate nu prevesteau acest lucru, totusi, din cauza vantului, vremea resimtita a fost mult mai rece decat cea din terometre. Astfel, la cele 3 grade afisate de termometre duminica dimineata,…

- Iarna înca se arata a fi blânda. Dupa un sfârsit de saptamâna relativ friguros, saptamâna urmatoare va fi determinata de temperaturi pozitive, cer variabil, ploi si izolat lapovita, transmite MOLDPRES. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat (SHS),…

- Vremea se racește in weekend-ul care urmeaza. Duminica sunt așteptate temperaturi maxime de 2 – 3 grade Celsius, in mai multe localitați din județ. Cu toate acestea, vineri și sambata maximele urca la valori de 9 – 10 grade Celsius. La munte, temperaturile minime vor atinge, duminica, -11 grade Celsius,…

- Vremea va fi rece si cerul acoperit de nori, de 1 Decembrie, la Alba Iulia. Sunt posibile ploi de dimineata si pana in jurul amiezii. Temperaturile maxime vor de pana la 7 grade Celsius. In urmatoarele zile din minivacanta de Ziua Nationala, sambata si duminica, temperaturile mai scad cu 1-2 grade si…

- Saptamana aceasta ne asteapta vreme ploioasa in toata tara. Astazi in nordul tarii se vor inregistra +4..+7 grade Celsius, in centrul tarii vor fi +5..+8 grade, iar la sud maximele termice vor oscila intre +6..+9 grade Celsius.

- Sambata (25 noiembrie 2017) va fi innorat in cea mai mare parte a zilei in București, dar vom vedea și razele soarelui. Sunt slabe șanse de precipitații, vantul va sufla foarte slab (5 km/h). In dimineața zilei de sambata, vor fi 6 grade Celsius, iar la amiaza vom avea o maxima de 11 grade Celsius.…

- Meteorologii anunta pentru astazi cer variabil in toata tara, fara precipitatii esentiale. Vantul va suflat de la nord-vest, slab la moderat.La Briceni si Soroca se vor inregistra 3 de grade Celsius, la Balti vor fi 4 grade, iar la Orhei va fi cu un grad mai mult.

- Vremea va fi determinata astazi de influenta unei zone de aer cu presiunea atmosferica normala. In nordul tarii se prevad ninsori slabe.La Briceni si Soroca, se vor inregistra 2 de grade Celsius, la Balti vor fi 3 grade, iar la Orhei va fi cu un grad mai mult.

- Iarna se face simțita. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, astazi maxima termica va fi de 7 grade Celsius in sudul țarii, iar noaptea se vor inregistra pana la -5 grade Celsius.

- Astazi vremea va fi determinata de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica ridicata.Se prevede cer variabil, fara precipitații esențiale. La Briceni si Soroca se vor inregistra 5 grade Celsius, iar la Balti si Orhei vor fi 7 grade Celsius.

- Joi in toata țara vremea va fi rece. Cerul va fi variabil și nu vor cadea precipitații. La Briceni, Soroca si Balti se vor inregistra 5 grade Celsius. La Orhei maxima termica va fi de 6 de grade Celsius.

- Cerul va fi in continuare variabil, fara precipitatii. Vantul va sufla din Nord, slab. Presiunea atmosferica va fi ridicata. Sa vedem acum si temperaturile.La Briceni si Soroca se vor inregistra 5 grade Celsius, iar la Balti si Orhei vor fi 6 si, respectiv, 8 grade Celsius.

- Astazi, vom avea vreme posomorâta și temperaturi maxime de 10 grade ziua. Noaptea se vor înregistra 5 grade minim. Cerul va fi înnorat în totalitate. Vremea, în urmatoarele zile, se racește simțitor. Mâine noaptea se va înregistra -1, iar ziua +7. Vedeți…

- VREMEA. Prognoza METEO in București. Temperatura in termometre crește brusc și coboara fulgerator de pe o zi pe alta in București. Astazi avem o maxima de 16 grade Celsius in București. VREMEA. Prognoza METEO in București. Luni, vor fi 20 de grade Celsius, cu o minima de 6 grade Celsius,…

- Temperatura va urca in mod neobișnuit de mult pentru aceasta perioada a anului, dupa care urmeaza o scadere drastica a temperaturii, dublata de ploi. Astfel, vremea se incalzește rapid incepand de duminca, atunci cand se anunța nu mai puțin de 16 grade celsius. Ziua de luni urmeaza sa fie…

- Cerul va fi noros in aproape toata tara. Vremea va fi determinata de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica ridicata. Noaptea și dimineața izolat va fi ceața. Vantul va suflat de la sud-est moderat.

- In județul Alba, saptamana care urmeaza va debuta cu un cer predominant insorit și temperaturi maxime de 12 – 13 grade Celsius. La munte, minimele coboara pana la valori de -2 … -3 grade Celsius. Va prezentam conditii meteo in localitati din judetul Alba, in perioada 6 – 12 noiembrie: Luni, 6 noiembrie…

- Temeratura in tara va ajunge pana la 14 grade. La Briceni si Soroca si v-om avea 10 grade. La Balti si Orhei v-om avea 12 grade. La Chisinau si Tiraspol 13 grade, la Leova 14 grade, iar la Comrat si Cahul 15 grade.

- Temeratura in tara va ajunge pana la 10 grade. La Briceni si Soroca si v-om avea 9 grade. La Balti si Orhei v-om avea 10 grade. La Chisinau si Tiraspol 12 grade, la Leova 113 grade, iar la Comrat si Cahul 14 grade.

- Ultima luna de toamna a intrat în forta cu vreme frumoasa si temperaturi generoase pentru aceasta perioada. Meteorologii au prognozat în urmatoarele zile cer însorit si valori termice care vor atinge maxima de 15 grade Celsius, informeaza MOLDPRES. Pâna sâmbata,…

- In weekend, nu se anunta precipitatii, vor fi temperaturi maxime de 12-13 grade Celsius si conditii de ceata, in special sambata, in judetul Alba. Noaptea, va fi rece, cu valori in jur de zero grade si de inghet, la munte. Va prezentam conditii meteo in localitati din judetul Alba, in perioada 3-5 noiembrie.…

- Temperaturile relativ mari si absenta ploilor in cea mai mare parte a tarii fac din ziua de joi una perfecta de toamna, in care ar fi bine sa ne bucuram si de ceva timp petrecut in aer liber. Mai cu seama ca vineri va ploua in toata tara. Joi, va ploua in Transilvania si Maramures, insa va fi cald peste…

- Astazi vom avea o zi frumoasa de toamna. Se prevede cer variabil, fara precipitații. In nordul Moldovei se vor inregistra +9..+12 grade Celsius, in centrul tarii maximele termice vor fi de +10..+13 grade, iar in raioanele de sud valorile termice vor fi de +11..+14 grade Celsius.

- Temperaturile din Romania o iau razna. Dupa ce vremea s-a racit considerabil in ultima perioada, vom avea parte și de o creștere neașteptata a mercurului din termometre, conform stirileprotv.ro.