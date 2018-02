Stiri pe aceeasi tema

- In cazul studenților și ai celor din invațamantul particular, unitațile respective de invațamant au libertatea de a lua propriile decizii, a spus Firea. Potrivit prognozei speciale pentru Bucuresti emise de Administratia Nationala de Meteorologie, pentru perioada 27 februarie - 2 martie 2018, gerul…

- Valul de frig va persista in zilele urmatoare, pe 1 si 2 martie urmand sa se inregistreze valori de minus 22 de grade, inclusiv la Bucuresti unde vor fi minus 17 – minus 18 grade, iar miercuri dimineata, la scara intregii tari, se vor inregistra temperaturi cuprinse intre minus 21 grade – minus 11 grade,…

- Gerul va persista in urmatoarele zile in Bucuresti, iar ninsoarea va deveni abundenta incepand de luni seara, in timp ce temperaturile minime vor ajunge si la minus 18 grade Celsius, conform prognozei speciale pentru Bucuresti emise de Administratia Nationala de Meteorologie, pentru perioada 26 februarie…

- Meteorologii iau in calcul posibilitatea extinderii avertizarii de frig pentru toata tara, avand in vedere ca valul de frig se va mentine, iar temperaturile vor cobori pana la -22 de grade Celsius in dimineata de joi, a anuntat luni directorul Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), Elena Mateescu.…

- Administrația Naționala de Meteorologie a publicat prognoza estimativa pentru urmatoarele trei luni, iar potrivit acesteia ne așteapta perioade cu precipitații insemnate. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a publicat estimarea meteo pentru urmatoarele trei luni: martie, aprilie, mai 2018.…

- VREMEA BUCURESTI. Grosimea stratului de zapada nu va fi uniforma si se va situa in general intre 15 si 30 cm. Temperatura maxima va fi de -8 grade, iar cea minima de -12...-10 grade, in intervalul 26 februarie, ora 10:00 - 27 februarie ora 08:00. Valul de frig se va intensifica, va fi ger…

- Vremea s-a racit semnificativ pe ultima suta de metri a sezonului de iarna. Valul de frig a cuprins toata țara, iar in cursul dimineții de luni s-au inregistrat temperaturi cu peste 10-15 grade mai coborate decat valorile normale pentru aceasta perioada din an. Temperaturile maxime vor fi negative in…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis, sambata, o atentionare cod portocaliu de ger, care vizeaza Moldova, inclusiv judetul Botosani, estul Transilvaniei, Oltenia, Muntenia si Dobrogea si care intra in vigoare luni dimineata. Meteorologii avertizeaza ca se vor inregistra si minus 22 de…

- Weekend-ul se anunța unul extrem de rece in Romania. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) informeaza ca țara va fi maturata de o masa de aer rece ce va ingheța mercurul in termometre.

- Vremea se va raci considerabil in acest sfarsit de saptamana, anunta Administratia Nationala de Meteorologie, precizand ca temperaturile vor atinge si -20 de grade Celsius in estul Transilvaniei. De asemenea, nu vor lipsi precipitatiile sub forma de zapada, potrivit meteorologilor.Vineri vremea…

- Meteorologii anunța ca ultimul weekend al acestei ierni va fi unul dintre cele mai friguroase din intregul sezon. Temperaturile vor scadea puternic de sambata noaptea si vor ajunge la -18 grade Celsius luni dimineata. „Intr-adevar putem spune ca de data asta masele de aer s-au așezat specific iernii,…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a anuntat, miercuri, ca de la sfarsitul saptamanii va patrunde in tara o masa de aer rece de origine polara, in weekend inregistrandu-se valori intre -13 si -18 grade Celsius in nordul Moldovei si in estul Transilvaniei, iar in Capitala de -3 grade. „De…

- Administratia Nationala de Meteorologie transmite prognoza de vreme in regiuni din tara pentru perioada 19 februarie – 4 martie. In urmatoarele doua saptamani, in Transilvania, temperaturile vor varia de la maxime de 4 grade Celsius la -4 grade. Sunt posibile ninsori slabe, pe tot parcursul intervalului.…

- Cei care așteapta cu nerabdare venirea primaverii vor sa știe cum va fi vremea din prognoza meteo pentru intervalul 12-25 februarie. In urmatoarele doua saptamani, temperaturile vor crește și vor ajunge chiar și la 7-8 grade Celsius in Banat și in Crișana. In mai multe zone ale țarii sunt anunțate,…

- PROGNOZA METEO. Marți, 6 februarie 2018, minima zilei va fi de -1 grad Celsius, maxima de 8 grade. Cațiva nori iși vor face apariția, dar in cea mai mare parte a zilei, soarele va fi prezent. Vantul sufla slab, cu 10 km/h, iar umiditatea este crescuta, 73%. PROGNOZA METEO. VREMEA in București Miercuri,…

- Vremea continua sa ne surprinda. A fost cea mai calduroasa zi de februarie din ultimii ani, cu temperaturi record de pana la 21 de grade Celsius. Pe litoral, s-a deschis deja sezonul. Sunt turisti veniti cu cortul care au facut baie in mare ca intr-o zi de vara autentica. In cealalta jumatate a tarii,…

- Vremea se va incalzi semnificativ in aceasta saptamana cand maximele termice vor ajunge la valori de 13 grade Celsius. De la inceputul lunii viitoare insa, cu precadere in perioada 6 – 9 februarie, in cea mai mare parte din țara vor reveni precipitatiile atat mixte, cat si sub forma de ninsoare (la…

- Cele doua zile ale acestui weekend vor fi mai mult senine pentru locuitorii din partea de vest a țarii. Banațenii vor avea parte și de temperaturi destul de placute, aflate in creștere mai ales in a doua parte a intervalului. Pentru sambata, meteorologii au prevazut o vreme destul de frumoasa, fara…

- Populatia municipiului Botosani a resimtit, miercuri dimineata, cea mai scazuta temperatura din aceasta iarna, informeaza AGERPRES . Potrivit datelor oficiale comunicate de Administratia Nationala de Meteorologie, temperatura exterioara a scazut, miercuri, la ora 8.00, la -19,2 grade Celsius. La aceeasi…

- Prognoza meteo estimata pentru urmatoarele trei luni de catre Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Specialiștii instituției arata ca vom avea in continuare surprize din partea evoluției vremii și a fenomenelor meteorologice. Așadar, cei de la ANM anunța ca lunile februarie si martie vor fi…

- Temperaturile vor creste peste limita normala pentru aceasta perioada - incepand de joi - ajungand chiar si la 10-11 grade Celsius, potrivit prognozei transmisa luni de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), valabila pentru perioada 22 ianuarie- 4 februarie. In ultimele zile din interval temperaturile…

- Temperatura maxima de astazi, 22 ianuarie, este de 2 grade Celsius, iar minima de -6 grade Celsius. Vantul va sufla moderat. Pe tot parcursul zilei, cerul va fi acoperi de nori. Marți, 23 ianuarie, soarele iși face iar apariția pe cerul Capitalei. Va fi un ”soare cu dinți”. Va fi chiar mai…

- Meteorologii anunta ca vremea rea continua in intreaga tara. De sambata dupa-amiaza, aria precipitatiilor se va extinde, initial fiind inregistrate ploi si lapovita, ulterior ninsori insotite de viscol. Administratia Nationala de Meteorologie a emis o noua informare meteorologica de vreme rea pentru…

- Daca în ultimele saptamâni ne-am bucurat de temperaturi de primavara, vremea schimba foaia. Potrivit meteorologilor din cadrul Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), de weekend-ul acesta vremea se racește și chiar sunt prognozate ninsori. Mâine, vremea se raci fața de intervalul…

- În orasul australian Sydney s-a înregistrat, duminica, cea mai mare temperatura din ultimii 79 de ani, termometrele înregistrând 47,3 grade Celsius. Anuntul a fost facut de Biroul de Meteorologie din New South Wales: la ora locala 15.25, statia din Penrith a…

- Vremea va fi rece sambata, dar ultima zi din an va aduce o usoara incalzire, cu temperaturi de pana la 10 grade in sudul tarii pe timpul zilei si ploi de scurta durata in centrul si nordul tarii, in timp ce, in noaptea dintre ani, minimele vor cobori sub 0 grade doar in zonele montane. In Bucuresti,…

- Vremea va fi, in continuare, cu mult mai calda decat in mod obisnuit pentru aceasta perioada a anului, transmite Administratia Nationala de Meteorologie (ANM), potrivit Mediafax . PROGNOZA METEO JOI, 28 DECEMBRIE In tara Temperaturile maxime vor fi cuprinse, in general, intre 7 si 14 grade, iar cele…

- Lunile ianuarie si februarie vor fi caracterizate de o vreme cu temperaturi si precipitatii apropiate de normalul perioadei, in timp ce in prima luna de primavara, temperaturile vor fi mai ridicate in sud-estul tarii si mai coborate in regiunile centrale si nord-estice, dar ploile vor fi excedentare…

- Vremea va intra intr-un proces de incalzire accentuata, urmand sa devina deosebit de calda pentru a doua decada a lunii decembrie in toate regiunile țarii. Este anunțul facut de Administrația Naționala de Meteorologie pentru urmatoarele zile.

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat cum va fi vremea pana la Craciun, adica in intervalul 12-24 decembrie. Cum va fi vremea pana la Craciun in BANAT Pana in data de 16 decembrie, vremea va fi mai calda decat in mod obișnuit, cu medii ale temperaturilor maxime ce vor oscila intre 10 și…

- Administratia Nationala de Meteorologie transmite prognoza de vreme in regiuni din tara, pentru perioada 11 noiembrie – 24 decembrie. In Transilvania, vremea va fi neobisnuit de calda pentru aceasta perioada, cu valori maxime pana la 15 grade Celsius, in prima saptamana de prognoza. Apoi, temperaturile…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, luni, prognoza meteo pe doua saptamani, valabila pentru intervalul 11 – 24 decembrie. Conform meteorologilor, vremea va fi calda in urmatoarea saptamana, urmand ca apoi, pana in Ajunul Craciunului, temperaturile sa se apropie de normalul climatologic al…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza meteo pentru perioada 11 – 24 decembrie, pe regiuni. Pana pe 16 decembrie, vremea va fi mai calda decat in mod obișnuit in toate regiunile țarii, apoi, timp de trei zile, revin precipitațiile. BANAT Pana in data de 16 decembrie, vremea va fi mai…

- Iarna isi intra pe deplin in drepturi. De sambata, vremea se schimba radical, in cea mai mare parte din tara inregistrandu-se temperaturi negative. In vestul tarii mai intai va ploua, apoi va ninge. Regimul termic din acest weekend va fi, in prima sa parte, caracterizat de valori de temperatura mai…

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat prognoza meteo pentru miercuri și joi, 6 și 7 decembrie. MIERCURI In țara In primele ore ale zilei vor mai fi conditii de producere a poleiului. Vantul va sufla slab si moderat, cu intensificari la munte, unde pe creste rafalele vor depasi 70…80 km/h,…

- Frigul va cuprinde intreaga țara, in urmatoarele zile, dar apoi va urma o incalzire a vremii, in majoritatea regiunilor. Ulterior, pana la jumatatea lunii, vremea va intra din nou intr-un proces de racire, conform prognozei meteo emise de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) pentru intervalul…