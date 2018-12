Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, cerul va fi noros. Ziua vor cadea precipitatii sub forma de lapovita si zapada. Pe drumuri va fi polei. Vantul va sufla slab din est. La Briceni si Soroca sunt prognozate minus doua grade. La Balti va fi minus un grad, iar la Orhei se asteapta zero grade.

- Maine, cerul va fi noros. Pe alocuri vor cadea precipitatii sub forma de lapovita. Izolat ceața si polei slab. Pe drumuri ghețuș. Vantul va sufla din Nord, moderat.La Briceni si Soroca vor fi doua grade sub zero, iar la Balti si Orhei se asteapta minus un grad Celsius.

- Astazi, in toata tara sunt posibile ninsori si depuneri de lapovița. Izolat ceața si polei slab. Pe drumuri ghețuș. Vantul va sufla slab din nord.La Briceni si Soroca vor fi zero grade, iar la Balti se asteapta un grad Celsius. La Orhei vor fi trei grade Celsius.

- Astazi, cerul va fi innorat. In nordul si centrul tarii sunt posibile precipitatii slabe sub forma de lapovița. Vantul va sufla din nord-est slab la moderat. La Briceni termometrele vor indica un grad, iar la Soroca 0. La Balti si Orhei maxima va fi de doua grade.

- Astazi, cerul va fi innorat. In nordul si centrul tarii sunt posibile precipitatii slabe sub forma de lapovița. Vantul va sufla din nord-est moderat, izolat cu intensificari. La Briceni și Soroca sunt prognozate zero grade Celsius, iar la Balți un grad.

- Vremea se mentine rece. Astazi vor cadea ploi slabe, la nord sub forma de lapovița. Vantul va sufla din Sud-Est slab la moderat. La Briceni și Soroca sunt prognozate sapte grade Celsius, iar la Balți cu un grad mai putin. La Orhei maxima va fi de cinci grade.

- Maine, cerul va fi noros, iar in zona de nord a tarii va ploua slab. Vantul va sufla din vest, moderat, izolat cu intensificari. La Briceni și Soroca vor fi 12 grade Celsius, iar la Balți va fi cu un grad mai mult. La Orhei se vor inregistra 14 grade, iar la Tiraspol - 15 grade.

- Astazi, in toata țara cerul va fi senin, iar precipitatii nu se prevad. Vantul va sufla moderat din nord-est. La Briceni si Soroca vor fi 19 grade, iar la Balti si Orhei va fi cu un grad mai mult. La Tiraspol se vor inregistra 21 de grade, iar la Leova maxima va fi de 22 de grade.