METEO 11 decembrie. Schimbări radicale ale vremii METEO 11 decembrie. Vor fi semnalate precipitații predominant sub forma de lapovița și ninsoare in cea mai mare parte a țarii, insa nu se așteapta depunerea unui strat consistent de zapada, doar local la munte și izolat in nordul Munteniei urmand sa existe condiții pentru depuneri de zapada de pana la 10 centimetri. (Angajeaza-te si castiga […] The post METEO 11 decembrie. Schimbari radicale ale vremii appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Sursa articol si foto: cancan.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Luni vom simți o schimbare radicala a vremii. Temperaturile minime coboara pana la -2 grade Celsius, iar ninsorile abundente fac ca stratul de zapada sa cresca semnificativ. (Angajeaza-te si castiga 10.000$ lunar!) Vantul se intețește, dar ramane slab spre moderat, la 26 km/h, cresc și șansele de precipitații…

- Meteo 7 decembrie – Vineri, valorile termice diurne anunța o vreme mai rece decat in mod obișnuit pentru aceasta data in majoritatea zonelor, cu precadere in sud și in est. Maximele se vor incadra intre -2 grade la Alexandria și 3, 4 grade in zona de deal din vest si sud. (Angajeaza-te si castiga…

- METEO 29 noiembrie – Potrivit vremea.ro, joi temperaturile vor continua sa scada in toata țara, devenind chiar deosebit de rece pentru sfarșitul acestei luni. Totuși, aspectul sau se va ameliora, unele ninsori slabe izolate urmand sa mai cada doar in Transilvania și in Oltenia, in prima parte a zilei. (Angajeaza-te…

- ALERTA METEO. Meterorologii anunta ca vremea va fi deosebit de rece in toata tara, pana vineri dimineata. Miercuri, Capitala si 16 judete intra sub cod galben de vant si ninsori viscolite. (Angajeaza-te si castiga 10.000$ lunar!) Potrivit unei atentionari a ANM, miercuri intre orele 2.00 – 20.00 se…

- Un vanator de chilipiruri a cumparat un container cu doar 500 de dolari. Numai ca surpriza sa a fost una uriașa și i-a schimbat viața din temelii. In container se afla un seif. Iar in seif, dupa ce respectivul norocos a reușit sa il deschida, se aflau nu mai puțin de 7,5 milioane de dolari. (Angajeaza-te…

- Au mai ramas doar cateva ore pana la startul maratonului de shopping din acest an.(Angajeaza-te și caștiga 10.000$ lunar!) ”Nebunia cumparaturilor” e pe cale sa inceapa, iar CANCAN.RO, SITE-UL NR.1 DIN ROMANIA, a pus la un loc toate mega-ofertele de Black Friday 2018! Doar aici vei gasi cele mai bune…

- Indragita cantareața Sylvia și-a schimbat radical viața! Artista are o noua meserie, iar cariera ei muzicala s-ar putea sa treaca pe plan secund. Sylvia a trecut printr-o perioada extrem de dificila. Puțini sunt cei care știu ca in spatele succesului ei, artista se confrunta cu multe ganduri negre.…

- Prognoza meteo 2 octombrie. In sud, vremea se incalzește, dar in nord vom avea in continuare parte de ploi. In Dobrogea si in estul Munteniei cerul va fi noros, temporar va ploua, iar cantitatile de apa vor depasi local 10…15 l/mp si izolat se pot totaliza peste 25 l/mp. Prognoza meteo 2 octombrie.…