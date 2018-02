Stiri pe aceeasi tema

- Maine vremea va fi determinata de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica normala.Se prevede cer variabil, fara precipitații. Izolat posibil ceața slaba.Vint din SE slab la moderat.In nordul țarii, termometrele vor arata cel mult +6..+7°C, iar in centru +7..

- Astazi cerul va fi variabil in cea mai mare parte a tarii. La Briceni si Soroca se vor inregistra doua grade, iar la Balti va fi cu un grad mai mult.La Orhei, mercurul din termometre va urca pana la patru garde Celsius.

- Echipajele mobile dotate cu dispozitive pentru masurarea vitezei de deplasare de tip,,RADAR”, astazi vor activa pe: M 1: Leușeni – Chișinau, km 56- 74; M 2: Chișinau – Soroca, km 68 – 93; R 1: Chișinau – Ungheni, km:128 - 70; R 1: Ungheni, km: 128 - 70; R 4: R 6 -Goian – Criuleni – M1, km 18 – 42; R…

- Astazi, cerul va fi variabil in cea mai mare parte a tarii, iar vantul va sufla slab din Sud-Vest.Ziua, la Briceni si Soroca se vor inregistra patru grade Celsius, iar la Balti si Orhei se vor inregistra cate cinci grade Celsius.

- Maine vremea va fi determinata de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica normala.Se prevede cer variabil, fara precipitații esențiale.Vint din SV cu trecere in NV slab la moderat, ziua izolat cu intensificari.In nordul țarii, termometrele vor arata cel mult +4..

- Echipajele mobile dotate cu dispozitive pentru masurarea vitezei de deplasare de tip,,RADAR”, astazi vor activa pe: R 3: Hincești - Cimișlia; M 2: Chișinau – Soroca, km 68 – 93; R 1: Chișinau – Ungheni, km: 40 - 70; R 1: Ungheni, km: 128 - 70; R 4: R 6 -Goian – Criuleni – M1, km 18 – 42; R 6: Chișinau…

- Astazi, in nordul si centrul tarii vor cadea precipitatii sub forma de lapovita, iar vantul va sufla slab din sud-vest.Ziua, la Briceni si Soroca se vor inregistra doua grade, iar la Balti si Orhei va fi cu un grad mai mult.

- Astazi, in țara cerul va fi predominant variabil, iar vantul va sufla slab din Sud-Est. La Briceni si Balti se vor inregistra minus doua grade Celsius, iar la Soroca minus trei grade. La Orhei va fi minus un grad.

- Astazi, in țara cerul va fi predominant senin, iar vantul va sufla slab din sud-est. In mai multe zone se va forma ceata slaba.La Briceni si Soroca se vor inregistra minus 7 grade Celsius, iar la Balti minus 6 grade.

- Pe 22 ianuarie vremea va fi determinata de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica normala.Se prevede cer noros, noaptea izolat, ziua pe arii extinse va ninge slab. Izolat ceața slaba. Pe drumuri ghețuș.

- Astazi in tara va ninge slab in partea de sud a țarii, iar in centru și nord cerul va fi noros. Minimele vor oscila intre minus șapte și minus doua grade, iar maximele - intre minus doua si trei grade.Noapte, minimele vor oscila intre minus unu și minus cinci grade.

- Maine in tara va ninge slab in partea de sud a țarii, iar in centru și nord cerul va fi noros. Minimele vor oscila intre minus șapte și minus doua grade, iar maximele - intre minus doua si trei grade.Noapte, minimele vor oscila intre minus unu și minus cinci grade.

- Dupa ninsori și vant puternic, vremea se va domoli, dar temperaturile vor fi scazute. Meteorologii prognozeaza pentru astazi maxime de pana la trei grade Celsius, iar cerul va fi variabil. La noapte, minimele vor oscila intre minus unu și zero grade.

- Maine cerul va fi variabil, in unele zone ale țarii va cadea lapovița slaba. Pe drumuri se va forma polei.Vantul va sufla din sud-este cu viteza de 65 km/h.Noaptea temperatura aerului va oscila intre -7 și -2 grade Celsius, iar ziua termometrele vor indica maxime de 1 grad Celsius.

- Maine vremea va fi determinata de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica ridicata.Se prevede cer predominant variabil, vremea va fi fara precipitații esențiale. Noaptea și dimineața izolat ceața slaba.Vintul va sufla din sectorul de est slab la moderat.

- Astazi vremea va fi determinata de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica inalta. Se prevede cer predominant noros, fara precipitații. Noaptea și dimineața izolat ceața slaba.Vantul va sufla din sud-est slab la moderat.In nordul Moldovei se vor inregistra +1..

- Astazi va fi determinata de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica normala.Se prevede cer variabil, ziua izolat vor cadea precipitații slabe, predominant sub forma de ploaie. Dimineața izolat va fi ceața.

- Vremea va determinata astazi de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica normala. Se prevede cer variabil la noros, in unele regiuni vor cadea ploi slabe. Izolat se va forma ceața slaba. Vantul va sufla din sud-est cu trecere la nord-vest slab la moderat.

- Cer variabil, fara precipitatii in toata tara. Izolat se va forma ceata. Vant va sufla din sud-est slab la moderat, izolat cu intensificari.La Briceni vor fi 8 grade, iar la Balti si Soroca termometrele vor arata 9 grade Celsius. La Orhei - 10 grade.

- Astazi cerul va variabil, fara precipitații, iar vantul va sufla din Sud-Vestmoderat. In raionale de nord mercurul din termometre va indica +7..+9°C, in centrul tarii vor fi +10..+11°C, iar la sud meteorologii anunta maxime de +11..+12°C.

- Astazi cerul va fi predominant noros, izolat vor cadea precipitații slabe sub forma de lapovita si ninsori slabe in nordul si centrul tarii.Noaptea si dimineața izolat pe drumuri se va forma polei. Vantul va sufla din vest slab la moderat, ziua cu izolat cu intensificari.

- Maine vremea va fi determinata de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica normala.Se prevede cer predominant noros, noaptea in jumatatea de nord, iar ziua izolat va ninge slab. Noaptea și dimineața pe drumuri se vaforma ghețuș.

- Astazi, cerul va fi variabil, fara precipitatii esentiale. Pe drumuri se va forma polei. . Vantul va sufla din vest slab la moderat.La Briceni si Soroca termometrele vor arata minus 2 grade Celsius. La Balti minus 1 grad, iar la Orhei - 0 grade.

- Maine in tara se prevede vremea friguroasa. Vremea va fi determinata de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica ridicata. Se prevede cer variabil, fara precipitații esențiale, iar soarele va fi ascuns printre nori.

- Maine in tara se prevede vremea frumoasa. Vremea va fi determinata de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica ridicata. Se prevede cer variabil, fara precipitații esențiale, iar soarele va iesi printre nori. Vantul va sufla din nord-vest la moderat.

- Pentru maine meteorologii anunta cer variabil si vreme fara precipitații. Pe strazi va fi polei. Vantul va sufla din vest slab la moderat.In raioanele de nord se vor inregistra -2..+1°C, in centrul tarii vor fi -1..+3°C, iar la sud mercurul din termometre va indica 0..+3°C.

- Iarna pune stapanire pe intreaga tara. Astazi, in cele mai multe zone ale tarii va ninge slab. Vantul va sufla din sud- vest slab la moderat.La Briceni si Soroca termometrele vor arata minus 2 grade Celsius. La Balti minus 1 grad, iar la Orhei - 0 grade.

- Vremea se incalzeste usor ,maine se prevede cer noros.La Briceni si Soroca, se vor inregistra 9 grade Celsius, iar la Balti va fi cu un grad mai mult. La Orhei vor fi 10 grade, iar la Chisinau sunt prognozate 12 grade Celsius. La Tiraspol si Leova vor fi 12 grade Celsius.

- Astazi vreme va fi frumoasa, fara precipitatii. Soarele va iesi de dupa nori, iar vantul va sufla slab la moderat.In nordul Moldovei maximele termice vor oscila intre +5..+8 grade Celsius, in centrul tarii se vor inregistra +6..

- In tara vremea va fi rece, dar fara precipitatii. Se prevede cer variabil. Vantul va sufla din vest slab la moderat, izolat cu intensificari.In nordul Moldovei se vor inregistra +3..+5°C, in centrul tarii mercurul din termometre va indica +5..+7°C, iar la sud vor fi +5..

- Astazi va fi frig, se prevede cer noros. Vantul va sufla din sud cu trecere in nord-vest slab la moderat, noaptea izolat cu intensificari.In nordul Moldovei se vor inregistra +2°C, in raioanele de centru mercurul din termometre va indica +4..+5°C, iar la sud vor fi +5..+6°C.

- Maine cerul va fi predominant noros, ziua izolat vor cadea ninsori slabe. Noaptea și dimineața izolat se va produce ceața slaba.Vantul va sufla din nord-vest slab la moderat, izolat cu intensificari.In raioanele de nord se vor inregistra 0..

- Iarna isi intra in drepturi chiar din primele zile ale lunii decembrie.Potrivit meteorologilor, in urmatoarele zile va ninge in nordul tarii, iar in unele regiuni vor cadea precipitatii sub forma de lapovita.

- Iarna isi intra in drepturi chiar din primele zile ale lunii decembrie.Potrivit meteorologilor, in urmatoarele zile va ninge in nordul tarii, iar in unele regiuni vor cadea precipitatii sub forma de lapovita.

- Astazi vremea va fi mohorata, se prevede cer noros, temporar va ploua. Izolat se va produce ceața slaba.Vantul va sufla din sud cu trecere in nord-vest slab la moderat, noaptea izolat cu intensificari.In nordul Moldovei se vor inregistra +5..

- Astazi vremea va fi posomorata si va ploua in toata tara. Mai mult, potrivit sinopticienilor, precipitatii vor cadea pe intreg teritoriul republicii pe parcursul intregii saptamani.In nordul Moldovei, astazi maximele termice vor fi de +2..

- Meteorologii anunta pentru astazi cer variabil in toata tara, fara precipitatii esentiale. Vantul va suflat de la nord-vest, slab la moderat.La Briceni si Soroca se vor inregistra 3 de grade Celsius, la Balti vor fi 4 grade, iar la Orhei va fi cu un grad mai mult.

- Vremea va fi determinata astazi de influenta unei zone de aer cu presiunea atmosferica normala. In nordul tarii se prevad ninsori slabe.La Briceni si Soroca, se vor inregistra 2 de grade Celsius, la Balti vor fi 3 grade, iar la Orhei va fi cu un grad mai mult.

- Astazi vremea va fi rece, se prevede cer variabil, ziua si noaptea pe arii extinse va ploua. Noaptea si dimineața izolat va fi ceața slaba. Vantul va sufla slab din nord-vest.In raionale de nord vor fi +3..+6°C, in centrul tarii se vor inregistra +4..

- Astazi vremea va fi determinata de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica ridicata. Se prevede cer partial noros, dimineața și ziua izolat ploi slabe. Noaptea și dimineața izolat ceața.In raioanele de nord se vor inregistra +5..

- Astazi vremea va fi determinata de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica ridicata.Se prevede cer variabil, fara precipitații esențiale. La Briceni si Soroca se vor inregistra 5 grade Celsius, iar la Balti si Orhei vor fi 7 grade Celsius.

- Joi in toata țara vremea va fi rece. Cerul va fi variabil și nu vor cadea precipitații. La Briceni, Soroca si Balti se vor inregistra 5 grade Celsius. La Orhei maxima termica va fi de 6 de grade Celsius.

- Vremea a inceput, de marti, sa se raceasca, temperaturile continuand sa scada si in cursul zilei de miercuri, in toata tara, iar termometrele nu vor indica mai multe de 14 grade Celsius. Potrivit reprezentanților Administratiei Nationale de Meteorologie, incepand de joi, temperaturile incep sa creasca…

- Cerul va fi in continuare variabil, fara precipitatii. Vantul va sufla din Nord, slab. Presiunea atmosferica va fi ridicata. Sa vedem acum si temperaturile.La Briceni si Soroca se vor inregistra 5 grade Celsius, iar la Balti si Orhei vor fi 6 si, respectiv, 8 grade Celsius.

- Maine vremea va fi determinata de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica ridicata. Se prevede cer variabil, fara precipitații. Vant va sufla din nord slab la moderat.In raioanele de nord se vor inregistra +5..+8°C, in centrul tarii sunt asteptate +6..

- Si astazi vom avea vreme posomorata in toata tara. Se prevede cer predominant noros, fara precipitatii. In unele zone ale tarii va fi ceața slaba.Vantul va sufla din est slab la moderat.

- Maine vremea va fi determinata de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica ridicata. Se prevede cer variabil, fara precipitații esențiale. Noaptea și dimineața izolat va fi ceața slaba.In raioanele de nord se vor inregistra +8..+11°C, in centrul Moldovei vor fi +9.

- Cerul va fi noros in aproape toata tara. Vremea va fi determinata de influența unei zone de aer cu presiunea atmosferica ridicata. Noaptea și dimineața izolat va fi ceața. Vantul va suflat de la sud-est moderat.

- Temeratura in tara va ajunge pana la 14 grade. La Briceni si Soroca si v-om avea 10 grade. La Balti si Orhei v-om avea 12 grade. La Chisinau si Tiraspol 13 grade, la Leova 14 grade, iar la Comrat si Cahul 15 grade.

- Temeratura in tara va ajunge pana la 10 grade. La Briceni si Soroca si v-om avea 9 grade. La Balti si Orhei v-om avea 10 grade. La Chisinau si Tiraspol 12 grade, la Leova 113 grade, iar la Comrat si Cahul 14 grade.