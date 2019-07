Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, in tara este in vigoare codul galben de canicula. In nord sunt posibile ploi cu descarcari electrice. La Briceni si Soroca termometrele vor indica 30 de grade Celsius, la Balti se vor inregistra 32, iar la Orhei si Tiraspol cu unul mai mult.

- Astazi, cerul va fi variabil. La Briceni si Soroca termometrele vor indica 29 de grade Celsius, la Balti se vor înregistra 30, iar la Orhei cu unul mai mult. La Tiraspol si Leova se anunta 32 de grade, la Comrat vor fi 33, iar la Cahul maxima va ajunge la 34 de grade Celsius. …

- Maine, cerul va fi variabil. La Briceni si Soroca termometrele vor indica 29 de grade Celsius, la Balti se vor inregistra 30, iar la Orhei cu unul mai mult.La Tiraspol se anunta 32 de grade, iar la Leova 33. La Comrat si Cahul maxima va ajunge la 34 de grade Celsius.

- Astazi, cerul va fi variabil, in partea de nord a tarii va ploua. La Briceni si Soroca termometrele vor indica 26 de grade Celsius, la Balti se vor inregistra 27, iar la Orhei cu unu mai mult. La Tiraspol vor fi 29 de grade, iar la Leova se asteapta 30.

- Astazi, cerul va fi variabil. In partea de nord a tarii sunt posibile ploi cu descarcari electrice. La Briceni termometrele vor indica 21 de grade Celsius, la Soroca se vor inregistra 22 de grade, iar la Balți si Orhei cu un grad mai mult.

- Maine, cerul va fi variabil. Ziua, sunt posibile ploi slabe cu descarcari electrice. La Briceni și Soroca se vor inregistra 24 de grade, iar la Balți si Orhei va fi cu un grad mai mult.La Tiraspol maxima va ajunge la 27 de grade Celsius. La Leova si Comrat sunt anuntate 28 de grade.

- Astazi cerul va fi variabil. Ziua sunt posibile ploi slabe cu descarcari electrice. La Briceni și Soroca se vor inregistra 24 de grade, iar la Balți si Orhei va fi cu unul mai mult. La Tiraspol, maxima va ajunge la 27 de grade Celsius, iar la Leova si Comrat sunt anuntate 28.

- Maine, pe intreg teritoriul tarii vor cadea ploi. La Briceni și Soroca termometrele vor indica temperaturi opt grade Celsius, iar la Balți si Orhei va fi cu un grad mai mult. La Tiraspol se vor inregistra 11 grade. La Leova se asteapta 12 grade.