Croatia intentioneaza sa organizeze, in perioada in care va detine Presedintia Consiliului UE, un nou summit legat de Parteneriatul Estic, dar si sa sustina negocierile de aderare cu tarile din Balcanii de Vest, a anuntat, marti, secretarul de stat pentru Afaceri europene din Ministerul croat de Externe, Andreja Metelko-Zgombic, prezenta la Bucuresti, cu ocazia Reuniunii Anuale a Diplomatiei Romane (RADR).



"O alta tema importanta: politica de extindere. Si in acest sens, Croatia va prelua de la Presedintia romana dosarul la nivelul la care se afla si va incerca sa il finalizeze. Vom…