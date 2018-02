Stiri pe aceeasi tema

- Blocul National Sindical (BNS) spune ca in mai putin de 48 de ore proiectul de OUG a fost modificat de catre initiatori de patru ori, ultima forma fiind transmis partenerilor sociali chiar in aceasta dimineata. Nici una din cele 4 variante de proiect nu a fost insotita de o evaluare de impact.

- Cresterile salariale fabuloase cu care defilau in campania electorala PSD si ALDE s au dovedit a fi adevarate fumigene, menite sa sufoce, in realitate, atat mediul de afaceri, cat mai ales veniturile angajatilor. "Peste o saptamana, romanii isi vor incasa lefurile pe luna ianuarie, prima luna care cade…

- Cartel Alfa a avertizat inca de la inceput asupra faptului ca transferul taxelor sociale de la angajator la angajat va determina o scadere a salariilor, potrivit presedintelui Confederatiei Nationale Sindicale Cartel Alfa, Bogdan Hossu. "Noi am avertizat (asupra scaderii salariilor, n.r.)…

- "Astazi aflam, de exemplu, ca- dupa transferul contribuțiilor sociale la angajați- salariile angajaților din tribunale și parchete vor fi mai mici cu 500 lei de la inceputul acestui an. Protestele grefierilor și ale personalului auxiliar din justiție sunt insa doar inceputul revoltelor care vor urma…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, arata ca ''asa-zisa revolutie fiscala'' a PSD - ALDE a dus la scaderea salariilor si considera ca cei care au sustinut ca acest lucru nu se va intampla, prin transferul contributiilor sociale, ar trebui sa demisioneze din functii. …

- Personalul auxiliar de specialitate si conex din cadrul instantelor judecatoresti si al parchetelor de pe langa acestea va protesta, joi, prin purtarea unor banderole albe pe brat, fata de modul de calcul al drepturilor salariale incepand cu 1 ianuarie, anunta membrii fondatori ai Asociatia Grefierilor…

- Judecatorii Curtii Supreme poloneze au decis, marti, ca sunt neconstitutionale schimbarile din sistemul judiciar introduse de partidul conservator nationalist aflat la putere in Polonia, informeaza AFP.

- Ministrul Consultarii Publice si Dialogului Social, Gabriel Petrea, incurajeaza autoritatile locale sa foloseasca noile oportunitati legislative create si sa finanteze activitatile de tineret, contribuind astfel la dezvoltarea unor comunitati durabile. "2.795 de informari trimise catre…

- Inspectorii de munca din Calarasi desfasoara pana pe 31 ianuarie o campanie de informare si constientizare cu privire la modificarea salariului brut, in contextul transferului contributiilor sociale obligatorii de la angajator la angajat.

- Contribuțiile sociale obligatorii pentru angajatori de la 1 ianuarie 2018 trebuie achitate pentru prima oara abia in februarie 2018, conform legislației in vigoare. Astfel, pana in ianuarie 2018 trebuie achitate cele șase contribuții sociale datorate pana in decembrie 2017, scrie avocatnet.ro. La data…

- Potrivit Hotararii de Guvern nr. 846/2017, salariul minim brut pe economie s-a majorat la 1.900 de lei pe luna, de la 1 ianuarie 2018, conform Hotnews. „Incepand cu data de 1 ianuarie 2018, salariul de baza minim brut pe țara garantat in plata, suma stabilita in bani care nu include sporuri și alte…

- Modificarile aduse Codului Fiscal, intrate in vigoare, de la 1 ianuarie 2018, prevad transferul contributiilor de la angajator la angajat, Split TVA, care obliga firmele care au restante la achitarea TVA sau cele in insolventa sa plateasca defalcat TVA. Modificarile Codului Penal prevad printre altele…

- Principalele masuri intrate in vigoare de la 1 ianuarie: - Salariul minim brut pe economie creste de la 1.450 la 1.900 de lei. - Impozitul pe venit scade de la 16- la 10- pentru persoanele care obtin venituri din salarii, pensii, activitati independente, insa pentru veniturile din dividende se mentine…

- Complexul Energetic Oltenia va majora anul viitor salariile brute ale tuturor angajatilor cu valoarea contributiilor si va lua masurile necesare pentru ca transferul contributiilor de la angajator la angajat sa nu afecteze negativ veniturile salariatilor. „CE Oltenia va adopta masurile…

- Arctic a anunțat ca incepand cu 1 ianuarie 2018, va suporta cheltuielile generate de transferul contributiilor sociale catre angajati, astfel incat salariile nete ale angajatilor sai sa nu fie diminuate. Compania se asigura astfel ca modificarile legislative nu vor afecta in niciun fel veniturile…

- In legatura cu ipoteza aparuta in mediul de afaceri cu privire la faptul ca in anul 2018 s-ar putea renunta la transferul contributiilor de la angajator la angajat, Ministerul Finantelor Publice face urmatoarele precizari: Masura privind transferul sarcinii fiscale a contributiei de asigurari sociale…

- Grupul Superbet Holding, cel mai mare angajator din domeniul pariurilor sportive in Romania, a anuntat joi ca va creste salariul brut al celor peste 2.500 de angajati din cele aproape 1.000 de agentii ale grupului si ca va suporta integral contributiile angajatorului in salariul brut al angajatului…

- "Masura privind transferul sarcinii fiscale a contributiei de asigurari sociale si a contributiei de asigurari sociale de sanatate de la angajator la angajat a fost asumata de Guvern prin Programul de guvernare 2017-2020, aprobat prin Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 53/2017 pentru acordarea…

- Mircea Sandu, fostul președinte al Federației Romane de Fotbal, susține ca a discutat cu Gica Hagi despre situația fiului sau la Fiorentina, iar tehnicianul Viitorul este foarte ingrijorat in aceasta privința. Ianis Hagi va pleca de la Fiorentina in aceasta iarna, iar situația fotbalistului de 19 ani…

- Combinatul siderurgic ArcelorMittal din Galati va majora salariile brute cu 20% pentru a proteja castigurile nete ale angajatilor sai, ca urmare a aplicarii recentelor Ordonante de Guvern si in urma incheierii unui acord cu partenerul social.Potrivit unor surse sindicale, actul aditional de transfer…

- Masurile fiscale luate in acest an, multe dintre ele fara consultarea mediului de afaceri, sunt factori de presiune si frustrare pentru mediul de afaceri. Ultima propunere legislativa, referitoare la pedeapsa cu inchisoarea de la un an la 6 ani pentru neretinerea, neincasarea, retinerea si…

- In afara angajatilor care incaseaza salariul minim pe economie, in majoritatea firmelor din judet nu s-a negociat cresterea salariilor brute. Multi patroni inca mai spera ca masura nu va fi implementata, in timp ce altii nu stiu daca vor avea bani pentru a acoperi transferul contributiilor sociale de…

- Automobile Dacia acorda angajatilor o suma compensatorie de 20%, astfel incat salariul net sa nu scada de la 1 ianuarie 2018, odata cu transferul obligatiilor sociale de la angajat si angajator, se arata intr-un comunicat al companiei."Urmare a aplicarii Ordonantelor de Urgenta Nr.79/2017…

- In urma protestelor care au avut loc saptamana trecuta, conducerea Dacia si sindicatul au ajuns la un acord cu privire la compensatiilor ce vor fi acordate angajatilor de la 1 ianuarie 2018, astfesl incat acestia sa poata suporta transferul contributiilor de la angajator la angajat.

- Parlamentarul PSD Costel Lupașcu, membru al Comisiei pentru sanatate și familie din Camera Deputaților, a declarat marți, printr-un comunicat de presa, ca bugetul Ministerului Sanatații va crește cu 4,6% anul viitor, conform proiectului de Lege privind Bugetul de stat pentru 2018.

- Intr-un text intitulat ”Povara fiscala pentru salariat versus PFA: ce se schimba de la 1 ianuarie 2018?”, Claudia Sofianu iși exprima punctul de vedere: ”Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 79/2017 aduce modificari importante in domeniul impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale.…

- "In calitate de angajatori, pana in data de 20 decembrie 2017, trebuie incheiata negocierea cu salariatii privind transferul asigurarilor sociale de la angajatori la salariati, conform prevederilor din OUG nr. 82/2017 pentru modificarea unor acte normative, se arata intr-o informare a consultantului…

- Pana la data de 20 decembrie 2017, salariații din țara noastra vor fi nevoiți sa incheie cu angajatorii lor noi contracte, din cauza modificariii Codului Fiscal, prin care se face transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat. „In calitate de angajatori, pana in data de 20 decembrie 2017,…

- Sindicalistii Blocului Natioanal Sindical (BNS) vor organiza, in 12 decembrie, un miting de protest fata de masurile impuse de Codul Fiscal, mai ales fata de transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat. BNS restrange, astfel, protestele anuntate la sfarsitul lunii trecute, urmand…

- Departamentul de stat al SUA a scris luni pe site-ul institutiei un mesaj scurt dar extrem de clar si puternic impotriva tentativelor repetate ale guvernului de corupti PSD-ALDE de a modifica legile penale astfel incat sa ajute pe cei care au probleme cu legea. 623 621 0 621 0 1

- Trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat va avea impact zero asupra punctajelor de pensie. Pe romanește, nu cresc pensiile. Asta arata calculele facute de specialiștii Institutului Național de Cercetare in domeniul Muncii și Protecției Sociale. Până acum, atât șeful PSD…

- Aceasta este solutia introdusa, neanuntat, de Guvern pentru transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat. Guvernul Tudose a introdus, neanuntat, o ‘solutie’ pentru transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat. Obligatiile sunt introduse prin derogare de la Legea dialogului…

- Sindicalistii nu renunta la proteste, cerand in continuare rezolvarea problemei contributiilor sociale trecute de la angajator la angajat. Joi, in jurul orei 16.00, reprezentanti din Alba ai Blocului National Sindical s-au strans din nou in fata Prefecturii, intr-un miting autorizat. “Acțiunile de protest…

- Avocatul Poporului (AP), Victor Ciorbea, a declarat miercuri ca liderii sindicali au depus un memoriu in legatura cu actul normativ adoptat de Guvern privind transferul contributiilor sociale de la angajator la angajat."Liderii sindicali au depus un memoriu structurat, in esenta, pe trei capitole.…

- Niciunul dintre cei peste 25.000 de salariați de la Poșta Romana nu va fi afectat de transferul contribuțiilor sociale, de la angajator la angajat, ca urmare a modificarilor aduse Codului Fiscal de la 1 ianuarie 2018, a anunțat operatorul poștal, intr-un comunicat de presa transmis miercuri AGERPRES.…

- Avocatul Poporului (AP), Victor Ciorbea, a declarat miercuri ca liderii sindicali au depus un memoriu in legatura cu actul normativ adoptat de Guvern privind transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat. "Liderii sindicali au depus un memoriu structurat, în esența,…

- Noile masuri fiscale au fost introduse prea brutal, a declarat, la RFI, presedintele UDMR, Kelemen Hunor. El spune insa ca formatiunea sa nu va semna motiunea de cenzura: “Relatia UDMR-PNL s-a stricat enorm in ultimul an”. “La prima vedere, sunt niste masuri neoliberale. Transferul contributiilor de…

- Producatorul de energie termica ENET Focșani este prima companie din Vrancea care a anunțat ca salariații nu vor fi afectați de transferul contribuțiilor salariale de la angajator la angajat de la inceputul anului viitor. La nivelul ENET a fost realizata o simulare a implicațiilor financiare pe care…

- Guvernul arata ca promovarea acestei Ordonante de Urgenta pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost determinata in principal de necesitatea implementarii masurilor din domeniul fiscal cuprinse in programul de guvernare, a elaborarii Legii bugetului asigurarilor…

- Fostul secretar de stat în Ministerul Finanțelor Gabriel Biriș a declarat vineri, la Târgu-Jiu, ca marii câștigatori ai ordonanței de urgența privind transferul contribuțiilor sociale de la angajator la angajat vor fi persoanele care obțin

- Gabriel Biris a facut referire inclusiv la cazul sau, fiind avocat, și a spus ca deși caștiga de 20 de ori mai mult decat secretara sa, anul viitor angajata lui va plati mai mult decat el. "Marii caștigatori ai acestei ordonanțe de urgența sunt persoanele care obțin venituri din activitați…