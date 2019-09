Stiri pe aceeasi tema

- Partida dintre Metalul si Csikszereda Miercurea Ciuc nu a fost singura din 16-imile Cupei Romaniei programata la Buzau. In aceasta seara, de la ora 18,45, stadionul „Gloria” gazduieste meciul dintre Rapid Bucuresti si Poli Iasi, arena din Crang fiind aleasa de giulesteni, gazdele acestei intalniri,…

- Gruparile Foresta si Gaz Metan Medias se vor confrunta, astazi, cu incepere de la ora 16.30, pe stadionul Areni, miza disputei fiind calificarea in optimile de finala ale Cupei Romaniei la fotbal.Sucevenii vin dupa semiesecul de pe teren propriu cu CSM Focsani, in vreme ce Gaz Metan a coborat pe ...

- Intreg fotbalul buzoian este alaturi de Metalul care va incerca, in aceasta dupa-amiaza, sa ajunga, in premiera absoluta, in optimile de finala ale Cupei Romaniei. Echipa lui Vali Stan va intalni, de la ora 16,30, pe terenul sintetic, intr-o singura manșa, eliminatorie, divizionara secunda Csikszereda…

- Federația Romana de Fotbal a definitivat programul primeia dintre cele trei zile de la mijlocul saptamanii viitoare dedicate meciurilor din cadrul 16-imilor de finala ale Cupei Romaniei. In prima zi, marți, 24 septembrie, va evolua și Metalul Buzau, formație calificata in premiera in aceasta faza a…

- Pentru prima oara de la inființarea clubului, Metalul s-a calificat printre cele mai bune 32 de echipe din Cupa Romaniei. Echipa pregatita de Valentin Stan a facut pasul in 16-imile de finala dupa o victorie la limita, scor 1-0, obținuta in prelungiri in fața lui CSM Focșani, miercuri seara, pe terenul…

- Dupa calificarea obținuta la penaltyuri in fața Gloriei Buzau, Metalul va avea parte de o adversara coleg de eșalon in turul 4 al Cupei Romaniei. Conform programului stabilit de Federație, echipa buzoiana se va duela in aceasta faza a competiției cu CSM Focșani, formație care activeaza in seria I a…

- Marti, 10 septembrie 2019 si miercuri, 11 septembrie 2019, cu incepere de la ora 16:30, vor avea loc meciurile celui de-al patrulea tur al fazei nationale a Cupei Romaniei, pana acum nefiind stabilit programul exact pe zile și ore.. In conformitate cu formatul aprobat in sedinta Comitetului…

- • Meciul are loc miercuri, de la ora 17,30, intr-o singura manșa Caștigatoarea fazei județene a competiției, Avantul Zarnești și Metalul Buzau se vor intalni in turul 2 al Cupei Romaniei. Partida va avea loc intr-o singura manșa, eliminatorie, miercuri, de la ora 17,30, pe stadionul din Zarnești. In…