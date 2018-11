Metalul care a ajuns la fel de valoros ca aurul Cotatia paladiului creste mai rapid decat a altor metale pretioase, ajungand la un pas de paritatea cu aurul pentru prima data in ultimii 16 ani, transmite Reuters. Livrarile limitate, deficitele mari si interesul crescut din partea investitorilor speculativi au dus la cresterea cu 40% a preturilor la paladiu in ultimele trei luni. Cotatia acestui metal, utilizat in principal la productia de catalizatoare pentru vehicule, a atins un nivel record de 1.185,40 dolari pe uncie vineri, cu doar 35 de dolari sub cotatia de 1.220 dolari pentru o uncie de aur. "Ceea ce vedem este punctul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Livrarile limitate, deficitele mari si interesul crescut din partea investitorilor speculativi au dus la cresterea cu 40% a preturilor la paladiu in ultimele trei luni. Cotatia acestui metal, utilizat in principal la productia de catalizatoare pentru vehicule, a atins un nivel record de 1.185,40…

- Grupul de companii FANG (Facebook, Amazon, Netflix si Google-Alphabet), aflate in vartejul scaderilor de pe piata bursiera americana, au vazut risipindu-se 200 de miliarde de dolari din valoaea loc de piata, in doar doua sesiuni, informeaza Reuters. Fiecare companie a inregistrat scaderi…

- IBM și Red Hat, lider mondial in furnizarea de software cloud open source, au anunțat duminica faptul ca au ajuns la un acord definitiv conform caruia IBM va achiziționa toate acțiunile Red Hat pentru 190 dolari pe acțiune in numerar, reprezentand aproximativ 34 miliarde de dolari. Aceasta este de departe…

- Pretul aurului a crescut luni cu aproape un procent, pana la cel mai ridicat nivel din ultimele 12 saptamani, dupa ce pietele bursiere din Asia au scazut iar investitorii se confrunta cu impactul tensiunilor comerciale dintre SUA si China precum si cu majorarea dobanzilor in SUA, transmite Reuters.…

- Pretul aurului a crescut luni cu aproape un procent, pana la cel mai ridicat nivel din ultimele 12 saptamani, dupa ce pietele bursiere din Asia au scazut iar investitorii se confrunta cu impactul tensiunilor comerciale dintre SUA si China precum si cu majorarea dobanzilor in SUA, transmite Reuters.…

- La bursa ICE Futures din Londra, cotatia barilului de petrol Brent din Marea Nordului cu livrare in luna noiembrie a urcat vineri la 82,79 dolari, cel mai ridicat nivel din noiembrie 2014. In trimestrul trei, cotatia barilului de petrol Brent a crescut cu peste 4-. La bursa New York Mercantile Exchange…

- Producatorul de semiconductori Qualcomm acuza Apple de secrete industriale, producatorul iPhone fiind acuzat ca a folosit informațiile pentru a imbunatați mai departe o serie de cipuri realizate de Intel, scrie Reuters . De ce este important Acesta este un nou pas in litania de procese dintre cei doi…

- Preturile petrolului au crescut luni cu circa 2%, iar titeiul Brent a atins cel mai ridicat nivel dupa luna mai, inaintea noilor sanctiuni americane impotriva Iranului, iar unii traderi anticipeaza ca nivelul cotatiilor ar putea ajunge la 100 de dolari pe baril, la inceputul anului 2019, transmite…