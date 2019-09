Stiri pe aceeasi tema

- Rapid și-a prezentat azi noua achiziție: mijlocașul defensiv Facundo Piriz, 29 de ani. Metaloglobus - Rapid se joaca duminica, de la ora 12:00. Meciul va fi liveSCORE pe GSP.RO și in direct pe TV Telekom Sport, TV Digi Sport și Look Plus. La conferința de presa, antrenorul Daniel Pancu l-a elogiat…

- Antrenorul echipei de fotbal Rapid, Daniel Pancu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca nu crede in varianta venirii tehnicianului Mircea Lucescu la gruparea giulesteana, afirmand ca nu exista varianta sa demisioneze, ci doar sa fie dat afara. "Ape linistite aici mai greu sa gasim la Rapid.…

- FC Rapid s-a impus cu scorul de 2-1, in deplasare, in fata formatiei CSM Resita, duminica, intr-un meci din cadrul etapei a 5-a a Ligii a II-a de fotbal. Etapa continua duminica cu partida Turris Oltul Turnu Magurele - Farul Constanta (18:00). Luni se disputa ultimul meci, FC…

- Rapid s-a impus în deplasare, pe terenul celor de la CSM Reșița, scor 2-1, în etapa a cincea a Ligii a II-a. Condusa cu 1-0, echipa lui Pancu a revenit dupa ce a gazdele au ramas în inferioritate numerica în minutul 25. Rapid a înscris golul victoriei pe final de meci,…

- ”U” Cluj continua parcursul modest din acest debut de sezon, astazi, în etapa a 5-a a Ligii 2, pierzând al patrulea meci. Echipa pregatita de Cristian Dulca a pierdut cu 2-0 jocul de la Bucuresti cu Metaloglobus, într-un meci în care Ovidiu Herea, fostul jucator…

- Cea mai interesanta ediție a Ligii a II-a, una cu nume importante precum Petrolul, Rapid, UTA, FC Argeș, Farul, la start, incepe pentru echipa ploieșteana maine, odata cu deplasarea in București pentru meciul cu Metaloglobus. Un sezon pe care oficialii petroliști, la cel mai inalt nivel – președinte…

- A venit si momentul debutului in editia 2019 2020 a Ligii a 2 a pentru noua echipa a FC Farul Constanta Sambata, 3 august, formatia de pe litoral, schimbata foarte mult fata de sezonul trecut, alcatuita intr un timp scurt si cu un nou staff tehnic, condus de Ianis Zicu aflat la prima experienta ca antrenor…

- Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid, Daniel Pancu, a declarat, vineri, intr-o conferinta de presa, ca nu are niciun fel de informatie despre FC Farul, adversara din prima etapa a Ligii a II-a pe care a numit-o "FC Dosarele X Constanta". "Saptamana asta nu cred ca merit salariul, am vrut sa analizez…