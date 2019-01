Metaloglobus, primele transferuri pentru salvarea de la retrogradare » Pe cine a dus noul antrenor Laszlo Balint

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa CS Mioveni, CS Balotesti si Energeticianul, o alta echipa din Liga 2 care isi schimba antrenorul la inceputul anului 2019 este Metaloglobus, iar Sportul Snagov si Laszlo Balint si-au spus adio dupa o colaborare fructuoasa, care a dus formatia ilfoveana pe primul loc al clasamentului. Clubul din…

- Dupa cateva zile de incertitudine, antrenorul ploiestean Marius Maldarasanu a luat decizia de a refuza oferta primita de la liderul din Liga a II-a, Sportul Snagov! Desi se intelesese verbal cu privire la preluarea echipei, Maldarasanu a facut “pasul inapoi” din cauza problemelor financiare a caror…

- Nume importante pentru fotbalul din judetul nostru, antrenorii Valeriu Rachita si Marius Maldarasanu devin… „dusmani”, in partea a doua a sezonului! Daca mai adaugam pe aceasta lista si pe Daniel Oprita, care si el revine pe banca, tot la o adversara a Petrolului, dar si faptul ca este posibil ca si…

- Interimatul lui Octavian Grigore in functia de antrenor principal al FC Petrolul Ploiesti s-a incheiat dupa ultima etapa a turului Ligii 2 Casa Pariurilor, odata cu primul sau esec oficial, infrangerea cu Academica Clinceni. Pentru ultimele doua partide oficiale programate in acest an, cu Sportul Snagov…

- Pe un teren greu, acoperit intr-o buna masura cu zapada, Sportul Snagov a obținut un succes mare, 1-0, cu FC Argeș și a urcat din nou pe locul 1 in Liga a 2-a. Formația ilfoveana a marcat unicul gol al meciului in minutul 84, prin Alex Ionița, din penalty. Formația lui Laszlo Balint aduna 43 de puncte,…

- Etapa a 18-a din Liga a 2-a continua astazi cu alte șase partide interesante, printre care și jocul Chindiei Targoviște, care poate reveni in fruntea campionatului. Primele jocuri au inceput la ora 11:00 și sunt liveSCORE pe GSP.ro. ...

- Clubul Astra Giurgiu a anuntat, sambata seara, ca isi schimba obiectivul, din ocuparea locurilor 1-3 in salvarea de la retrogradare, dar si ca vor exista schimbari la nivelul bancii tehnice si in lot.

- Liga 2, etapa a 16-a. Petrolul Ploiești joaca vineri. U Cluj – Academica Clinceni, derby-ul de clasament. Liderul Chindia evolueaza cu Pandurii. Vineri, 9 noiembrie 17:00 CS Mioveni – Dacia Unirea Braila 18:00 FC Petrolul Ploiesti – Ripensia Timișoara Sambata, 10 noiembrie 11:00 Luceafarul Oradea –…