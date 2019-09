Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Pașcanu (20 de ani) a fost transferat de CFR Cluj de la Leicester City. Fundașul central a explicat motivele pentru care a ales campioana României, deși a primit oferta și de la FCSB.

- Alexandru Pașcanu a semnat în aceasta vara primul contract de seniori la CFR Cluj dupa ce a fost crescut la echipele de juniori ale celor de la Leicester City. Internaționalul român de tineret a fost unul dintre cei mai apreciați jucatori din academia formației britanice și a fost intervievat…

- Helmuth Duckadam (60 de ani), directorul de imagine al FCSB-ului, a vorbit la GSP LIVE despre transferul fundașului Cristian Manea (22 de ani) și s-a declarat suprins de faptul ca roș-albaștrii au reușit sa achiziționeze un fotbalist care a jucat la campioana CFR Cluj in ultimele doua sezoane. „Pe…

- Pentru mulți dintre ceferiști, partidele cu Celtic din turul trei preliminar al Ligii Campionilor, reprezinta punctul maxim al carierei, iar ei nu vor sa dea cu piciorul șansei pe care o au. Este și cazul mijlocașului Mihai Bordeianu, câștigator a doua titluri de campion și a unei Supercupe…

- CFR Cluj a remizat cu Maccabi Tel-Aviv, scor 2-2 (1-0 in tur) in preliminariile Ligii Campionilor și s-a calificat in turul III, unde va juca impotriva celor de la Celtic. Vezi AICI desfașurarea partidei Lucian Goian (36 de ani) a vorbit despre prestația CFR-ului in dubla manșa cu Maccabi Tel-Aviv și…

- Campionii României au câstigat meciul tur, 1-0, într-o partida decisa de golul marcat de Billel Omrani, fotbalist care a înscris toate golurile lui CFR Cluj în actuala editiei a Champions League. Trupa antrenata de Dan Petrescu este favorita la calificarea mai departe,…

- ”Vreau sa caștig trofee in Romania!”, spune stoperul. Mike Cestor a venit la CFR Cluj liber de contract, dupa desparțirea de Astra Giurgiu. Fotbalistul francez cu origini congoleze marturisește ca discuția avuta cu antrenorul campioanei a fost decisiva in decizia lui de a ajunge in Gruia. ”CFR e cel…

- Mike Cestor (27 de ani) a semnat cu CFR Cluj pe 3 ani, așa cum Gazeta Sporturilor a anunțat zilele trecute. Dan Petrescu a dorit neaparat sa mai transfere un fundaș central, dupa ce șefii din Gruia nu au reușit sa-l pastreze in lot pe Kevin Boli. Cestor, fotbalist impresariat de Mihai Joița, va caștiga…