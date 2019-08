Stiri pe aceeasi tema

- 15 pacienți romani care au nevoie de transplant pulmonar vor fi operați anual in Ungaria. La noi, transplant pulmonar se face doar la Spitalul "Sfanta Maria" din Capitala, dar se opereaza doar cazurile mai puțin grave. Pe listele de asteptare sunt 31 de pacienti.

- Dramaturgul, poetul, regizorul de film, teatru si televiziune Pusi Dinulescu a murit la varsta de 76 de ani, miercuri seara, la Spitalul de Urgenta Floreasca din Bucuresti, in urma unui infarct, au confirmat, joi, pentru MEDIAFAX reprezentanții Uniunii Scriitorilor din Romania, potrivit Mediafax.Membru…

- Presedintele Colegiului Psihologilor din Romania, Ion Dafinoiu, este acuzat de un medic de la Spitalul „Sfantul Spiridon” din Iasi ca i-ar fi „furat“ fata in varsta de 17 ani jumatate. In urma unei discutii cu mama sa, fata ar fi fugit de acasa si s-a refugiat in casa familiei Dafinoiu, nasii ei de…

- Romanul care a supravietuit ca prin miracol dezastrului din Grecia, dar si-a pierdut sotia si copilul, s-a intors in aceasta dimineata, la Cluj. Barbatul a plecat singur spre casa cu o ambulanta privata din Romania si a fost dus direct la Spitalul de Urgenta.

- Ministrii Transporturilor din Bulgaria, Rossen Zhelyazkov, si Romania, Razvan Cuc, au convenit ca cele doua tari vor elabora un acord interguvernamental privind constructia unui al treilea pod peste Dunare, intre orasele Svishtov si Zimnicea, informeaza BTA. Cei doi oficiali au fost de acord sa vina…

- Ambasada Israelului din Romania a decis ca, in acest an,sa sarbatoreasca Ziua Naționala intr-un mod atipic și special: fondurile cu care ar fi trebuit sa fie organizata recepția oficiala pentru marcarea evenimentului, invaloare de 50.000 de lei, au fost donate Asociației Daruiește Viața, pentru construcția…

- Ambasada Israelului la Bucuresti a donat 50.000 de lei Asociatiei Daruieste Viata, care construieste primul spital de oncologie pediatrica din Romania, suma care initial era alocata receptiei de Ziua Nationala a acestei tari. "De regula, in fiecare an, cu ocazia Zilei Nationale, organizam o receptie…