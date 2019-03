Metallica anunţă un nou concert cu San Francisco Symphony Orchestra Intitulat „S&M²”, evenimentul va fi si primul de pe arena Chase Centre din San Francisco, care va fi si gazda meciurilor echipei de baschet Golden State Warriors. Anuntul a fost facut luni de James Hetfield si Lars Ulrich, impreuna cu directorul muzical al orchestrei, Michael Tilson Thomas, si primarul San Francisco, London Breed, potrivit News.ro. Albumul live „S&M” a fost inregistrat pe 21 si 22 aprilie 1999, la Berkeley Community Theatre, sub bagheta lui Michael Kamen, si este, in parte, un tribut adus basistului Cliff Burton. Certificat cu 5 discuri de platina,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Istanbul (locul 120) si Bucuresti (locul 118) sunt in 2019 in topul celor mai ieftine orase europene in care sa traiesti, arata un studiu publicat marti de Economist Intelligence Unit (EIU), informeaza Euronews preluat de Agerpres. Pe plan global, pentru prima oara de cand se realizeaza studiul,…

- Istanbul (locul 120) si Bucuresti (locul 118) sunt in 2019 in topul celor mai ieftine orase europene in care sa traiesti, arata un studiu publicat marti de Economist Intelligence Unit (EIU), informeaza Euronews. Pe plan global, pentru prima oara de cand se realizeaza studiul, trei metropole…

- Cantarețul englez Ed Sheeran s-a casatorit in secret cu iubita sa din copilarie, Cherry Seaborn, in cadrul unei ceremonii private care a avut loc la sfarșitul anului trecut. Zvonuri despre casatoria lor au fost și in vara lui 2018, dupa ce artistul și-a etalat mandru verigheta, dupa logodna, dar evenimentul…

- Face naveta intre București și Budapesta, „10 ore cu mașina cu pauza de masa”. Deja spune ca il cunosc și ofițerii din Nadlac, vama prin care iese din țara. AG Weinberger a declarat la emisiunea „In fața ta” de pe Digi 24 ca de anul trecut traiește jumatate de timp in Ungaria. Aceasta fiindca,…

- Jocurile video clasice incep sa devina disponibile online și pe mini-consolele precum PlayStation Classic, insa copiile fizice ale jocurilor sunt foarte rare și se vand pe bani grei. Un joc Super Mario Bros. a fost vandut pentru 100.150 de dolari, iar experții spun ca este cea mai mare suma cheltuita…

- Cantareata americana de muzica country Kacey Musgraves a castigat duminica seara la Los Angeles premiul Grammy pentru cel mai bun album al anului, gratie materialului sau discografic "Golden Hour", informeaza AFP. Potrivit jurnalistilor de la AFP, gala din acest an a premiilor Grammy a…

- Declarația lui Steve Morse vine in contextul in care cel mai recent material de studio al trupei este „Infinite”, aparut in 2017, despre care s-a spus la momentul respectiv ca ar putea fi ultimul al grupului. Discul a fost promovat printr-un turneu care a inceput la Bucuresti in mai 2017 si s-a intitulat…

- Patru orase din Romania sunt incluse in clasamentul mondial privind calitatea vietii in 2019. Este vorba despre Cluj-Napoca, Timisoara, Iasi si Bucuresti, scrie ziare.com. Pe primul loc se afla Cluj-Napoca, oraș aflat la doar 100 de kilometri de Alba Iulia. Clujul ocupa primul loc in clasamentul national.…