METALHEAD Meeting Festival 2018: care sunt cele 4 trupe confimate

- Festivalul Metalhead Meeting va avea loc pe 6 și 7 Iulie la Arenele Romane din București, primul headliner confirmat fiind trupa finlandeza de melodic metal, Children of Bodom, care revine la București dupa cinci ani la ediția a șaptea a festivalului. Olandezii de la Epica, trupa canadiana Kataklysm,…

- Pe 30 iunie si 1 iulie va asteptam la Arenele Romane din Bucuresti la cel mai fresh festival al anului din Bucuresti, Shine Festival! Ajuns la editia a 5-a, alaturi de Skillet, la Shine vor mai canta si The Cat Empire, Subcarpati, Fratii Grime, The Mono Jacks, Cred Ca Sunt Extraterestru, Fantome si…

- Cea de-a sasea editie Festivalului de Dans pentru Copii si Tineret „Triumf” va avea loc in data de 26 martie, la Cinema Pro, Bucuresti. „Dupa succesul de anul trecut, unde au participat peste 1500 de dansatori din tara, editia a sasea vine ca o continuare fireasca pentru ceea ce se doreste a deveni…

- Luni, 5 februarie, ora 16.45. Cu capul in pamant, cu gandurile departe, Gina Pistol se plimba printr-un magazin de mobila din Baneasa, de unde a plecat cu un odorizant pentru casa, scrie click.ro. In decembrie, acelasi scenariu. Am surprins-o singura, la un mall din Vitan, de unde si-a cumparat cateva…

- Trupa Massive Attack canta la București pe 21 iunie, la Arenele Romane Trupa Massive Attack va susține, pe 21 iunie, un concert la Arenele Romane din București. Trupa Massive Attack a luat naștere la Bristol, cu 30 de ani in urma, și este considerata un pionier al genului trip hop și inovatoare a muzicii…

- Grupul britanic Massive Attack va concerta, pe 21 iunie, la Arenele Romane din Bucuresti, iar biletele au fost puse in vanzare joi. In deschiderea concertului de la Bucuresti va urca pe scena trupa hip-hop scotiana Young Fathers.

- Carla's Dreams revin pentru al treilea an consecutiv la Arenele Romane din Bucuresti pe 5 mai de la ora 19:00 in cadrul unui nou eveniment BestMusic Live Concerts și Global Records. Show-ul se numește „Monomaniac”, prilej cu care Carla’s Dreams vor prezenta publicului piese noi, dar și alte piese deja…

- Actorul de origine romana Sebastian Stan, care a jucat in lungmetraje hollywoodiene precum cele din franciza "Capitanul America/ Captain America", este invitatul de onoare al celei de-a doua editii a American Independent Film Festival, care are loc in perioada 27 aprilie - 3 mai, in Bucuresti.

- Pionierii muzicii electronice, Kraftwerk, au fost premiati in cadrul celei de-a 60-a editii a Premiilor Grammy. Albumul lor „3-D The Catalogue“ a fost desemnat cel mai bun album dance/electronic. Fanii romani au ocazia sa-i revada pe cei patru membri Kraftwerk pe 1 martie, la Arenele Romane din Bucuresti,…

- La 24 ianuarie 2018 s-au implinit 159 de ani de la Unirea Principatelor Romane, eveniment considerat a fi primul pas important pe calea infaptuirii statului national unitar roman, dupa ce, la 5/17 ianuarie 1859, Alexandru Ioan Cuza a fost ales domn al Moldovei, iar la 24 ianuarie/5 februarie, a fost…

- Premierul Viorica Dancila se va intalni marți, la ora 10.00, cu comisiarul european Corina Crețu pentru a discuta tematica fondurilor europene. Va fi prima intalnire oficiala pe care noul premier o are de la depunerea juramantului, informeaza Antena3.Aflata in vizita la Bucuresti, Corina Cretu…

- George Ivascu a fost avizat cu 16 voturi „pentru” si 7 „impotriva”. „Cultura Romaniei nu incepe cu fiecare mininistru al Culturii. Ministrii trec, cultura ramane. Ministrul doar o administreaza”, si-a inceput el discursul.George Ivascu a facut o trecere in revista a activitatii sale profesionale.…

- Kreator, Vader si Dagoba canta la Bucuresti pe 25 ianuarie 2018 la Arenele Romane din Bucuresti (cort incalzit) in cadrul primului mare show de metal al anului ! Concertul face parte din turneul Kreator – “Gods Of Violence”, nume purtat si de cel mai recent album al germanilor, turneu care ajunge in…

- Un nou festival, DET Open Air, se va desfasura in aceasta primavara in Bucuresti, la Arenele Romane. Evenimentul este dedicat trupelor de metal si celor aflate la inceput de drum, iar primele 200 de bilete au pret redus.

- Ruby a intarziat la o emisiune de televiziune și a explicat ce a pațit. Ruby, care anul trecut a fost atacata de o tanara artista din punct de vedere profesional , este una dintre cele mai nonconformiste artiste de pe scena muzicala din Romania. Ruby, care marturisea deschis ca nu este adepta intreținerii…

- Pe 11 mai 2018, Arenele Romane din Bucuresti vor gazdui prima editie a DET Open Air (DOA). Aceasta este o idee experimentala, gandita ca o incercare de a revigora scena metal romaneasca, prin identificarea unor posibile noi talente si scoaterea lor „mai in fata”, in cadrul unui eveniment de amploare.…

- Un barbat de 35-40 de ani a fost gasit mort, plutind, pe lacul din Parcul IOR, din București. UPDATE: Cațiva scafandri au intrat in apa și au adus trupul la mal. La fața locului acționeaza doua echipaje SMURD, o autospeciala de stingere și scafandrii. Trupul a fost localizat la aproximativ 20 de metri…

- Invazie turca pe piața logisticii. Unul dintre cei mai importați furnizori din Europa se extinde la Cluj Grupul Ekol Logistics va inființa din acest an o filiala la Cluj-Napoca pentru a-și extinde prezența in Romania, a anunțat conducerea companiei turce. Urmarind strategia de a construi o rețea…

- Pentru anul 2018 au fost anuntate numeroase concerte, in special pentru Bucuresti, iar intre ele se afla multe reveniri, precum Caro Emerald, Kraftwerk, Goran Bregovic, David Garrett si Judas Priest. Premierele sunt putine, ca Foreigner si Stone Sour, in timp ce cateva festivaluri au stabilit perioadele…

- Miercuri, pe 17 ianuarie, de la ora 21:30, pentru a doua oara la Hard Rock Cafe dupa showul sold out din martie 2017, Bucovina va invita la un special exclusive show care nu trebuie scapat in cadrul unui show METALHEAD si BestMusic Live Concerts ! Castigatoare a numeroase premii METALHEAD Awards an…

- ANNIHILATOR – A tour for the Demented soseste si la Bucuresti pe 20 noiembrie la Arenele Romane (cort incalzit). Primele 200 de bilete au preț special și pot fi gasite pe iabilet.ro. Se anunța un show cu casa inchisa așa ca luați-va bilete din timp! Annihilator este probabil cea mai cunoscuta formatie…

- Pe 26 Iunie 2018, la Arenele Romane din Bucuresti ne vom intalni cu Stone Sour. Americanii vin in frunte cu Corey Taylor, solistul formatiei Slipknot. Cu nu mai putin de trei nominalizari la premiile Grammy pentru Best Metal Performance si cu un album lansat anul acest, ‘Hydrograd, album care a fost…

- Potrivit sefului statului, actul normativ "largeste cadrul juridic stabilit pentru luarea masurilor necesare executarii lucrarilor de utilitate publica, completeaza sfera reprezentantilor expropriatorului, modifica si completeaza regulile privind etapele exproprierii, precum si dispozitiile referitoare…

- Zeci de persoane ii aduc un ultim omagiu regelui Mihai la Palatul Regal Arhiva Foto: Catalin Radu Zeci de persoane continua sa vina la Palatul Regal din Bucuresti pentru a-i aduce un omagiu regelui Mihai. Portile Palatului sunt deschise astazi si mâine, pâna la ora 22:00. Sicriul…

- La ani buni de cand nu a mai jucat intr-o producție cinematografica, dupa ce s-a afirmat in telenovele, Lili Sandu vorbește despre ceea ce-și dorește foarte mult, actoria. Asemeni altor colegi din generația sa, dupa o cariera in muzica, Lili Sandu a avut șansa sa joace in cele mai urmarite telenovele…

- Dezbaterea si votul pe articole la legea 317/2004 au durat peste doua ore si s-au desfasurat potrivit noului regulament al Camerei Deputatilor adoptat in prima parte a zilei. Din cauza unei defectiuni a sistemului de vot electronic, votul pe amendamentele admise si pe articole a fost dat prin…

- Adrien Brody, cunoscut pentru rolul din „Pianistul/ The Pianist” (2002), de Roman Polanski, pentru care a primit un premiu Oscar, si recompensat anul acesta cu cea mai importanta distinctie onorifica a Festivalului de Film de la Locarno, este invitatul special al avanpremierei filmului „Bullet Head”…

- Pe 26 iunie, Metalhead invita fanii muzicii metal la Arenele Romane din București, pentru un show cu americanii de la Stone Sour, biletele urmand a fi disponibile de pe data de 15 Decembrie pe iabilet.ro. Stone Sour este un grup care a inceput sa isi scrie paginile in cartea de istorie a muzicii in…

- Cea mai indragita trupa de metal din Romania, Bucovina, revine pe scena Arenelor Romane din Bucuresti pe 9 decembrie in cadrul unui concert care a devenit deja traditie. Dupa ce am anuntat line-up final, pe scena Arenelor urmand sa urce in deschiderea concertului si formatiile StoneLight, E-an-na si…

- USR Bucuresti va solicita convocarea unei sedinte extraordinare a CGMB, cu doua puncte pe ordinea de zi- analizarea modului in care s-a decis organizarea unui festival in Piata Victoriei si adoptarea unui proiect de hotarare prin care acest spatiu sa fie rezervat manifestarilor civice, sindicale etc…

- Tourette Roulette se alatura concertului sustinut de Alternosfera si The Case pe 8 Decembrie la Arenele Romane din Bucuresti. Trupa s-a format in vara anului 2014 si a avut primul concert in 2015. Este considerata una dintre cele mai versatile trupe de pe scena romaneasca, abordand cu fiecare cantec…

- Piata Victoriei ar trebui rezervata manifestarilor civice, considera USR Bucuresti, care a depus un proiect in acest sens. Potrivit unui comunicat de presa, USR București va solicita convocarea unei ședințe extraordinare a CGMB, cu doua puncte pe ordinea de zi: analizarea modului in care s-a decis…

- Tenorul care a interpretat imnul de Ziua Naționala a Romaniei, Alexandru Ștefan, a facut numeroasa audiența, dar și intreaga Romanie sa vibreze și ia o poziție solemna. Puțini sunt cei care știu, insa, ca acesta este fiul unui celebru lautar, Nicu Gigantu’, un obișnuit al localurilor din Capitala, care-și…

- Holograma lui Ronnie James Dio ajunge la Bucuresti la Arenele Romane (cort incalzit) pe 17 decembrie, alaturi de membrii Dio Disciples! Show-ul face parte din turneul international “Dio Returns”! In deschiderea concertului vor canta Kempes si Scarlet Aura. KEMPES Ovidiu Ioncu ‘Kempes’, liderul trupei…

- Se reia traficul pe timp de noapte prin PTF Sighetu Marmației, conform unui anunț al Inspectoratului Teritorial al Politiei de Frontiera ( ITPF). Astfel, de luni prin PTF Sighetu Marmatiei se va ridica restrictia de circulatie pietonala si rutiera din timpul noptii peste podul Tisa dintre Romania si…

- Cea mai indragita trupa de metal din Romania, Bucovina, revine pe scena Arenelor Romane din Bucuresti pe 9 decembrie in cadrul unui concert care a devenit deja traditie. Alaturi de ei, pe scena va urca si Stonelight. Grupul s-a format in urma cu aproximativ 4 ani in urma iar anul trecut au lansat albumul…

- Ellie White, schimbare de look indrazneața pentru noul videoclip. Artista și Tom Novy, unul dintre cei mai populari DJ și producatori din lume, au lansat “Take it”, un remake al piesei care facea furori in topurile muzicale in urma cu 11 ani. Cei doi artiști au inregistrat noua varianta a hitului vara…

- Echipa de rugby Timișoara Saracens va avea un meci greu sambata, in deplasare, contra lui CSM București, in etapa a treia a Cupei Romaniei. Deținatoarea trofeului vine dupa o infrangere la limita cu CSM Știința Baia Mare in etapa a doua a acestei competiții.