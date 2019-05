Stiri pe aceeasi tema

- Inca o data vedetele au reușit sa uimeasca și unele chiar sa șocheze prin aparițiile lor pe covorul roșu. Intr-o seara plina de culoare, de eleganța și chiar de extravaganța, celebritațile au defilat cu ținutele lor in fața camerelor la Met Gala 2019. Met Gala 2019 s-a desfașurat, luni seara, la Metropolitan…

- Crescut in cartierele rau famate din New York, fostul mare sportiv a avut o copilarie plina de peripeții. Acesta a fost implicat in batai și furturi, iar pana la varsta de 13 ani era deja arestat de 38 de ori. „De cand aveam 12 ani am fost invațat sa bat oameni, sa-i inving, sa-i umilesc,…

- Ajuns la varsta de 52 de ani, legendarul Mike Tyson, cel mai tanar campion din istorie la categoria supergrea (20 de ani, 4 luni și 22 de zile), a facut declarații surprinzatoare despre viața și cariera lui, intr-un interviu televizat. Crescut in cartierele rau famate din New York, fostul mare sportiv…

- Tribeca Film Festival implineste 18 ani cu o rememorare a originilor sale si o noua editie ce va fi lansata miercuri 24 aprilie, in care promite o celebrare a diversitatii, a incluziunii si a culturii caracteristice orasului New York si nelipsita parada de vedete pe covorul rosu, relateaza EFE.…

- Actritele Emilia Clarke, Sophie Turner si Maisie Williams au facut senzatie pe covorul rosu la premiera mondiala a ultimului sezon al celebrului serial ''Game Of Thrones'', care a avut loc miercuri seara in New York, potrivit Press Association. Clarke, care interpreteaza…

- In aceasta noapte aflam castigatorii Oscar 2019, gala premiilor Academiei Americane de Film urmand sa inceapa la 03.00, ora Romaniei, la Dolby Theatre din Los Angeles. Evenimentul este transmis in direct de Digi 24, iar „Adevarul“ va sta la dispozitie cu cele mai noi updateuri atat de pe covorul rosu,…