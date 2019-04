Stiri pe aceeasi tema

- Biletele pentru spectacolele din Saptamana Culturala a Zilelor Sfantu Gheorghe se epuizeaza rapid. Anuntam ca toate biletele la cele doua reprezentatii ale spectacolului „Ilegitim” al Teatrului Maghiar de Stat din Cluj, dar si la spectacolul „Depravare” al Teatrului Maghiar de Stat „Csiky Gergely” din…

- Clubul de fotbal A.S. Atletico STEAUA, in parteneriat cu D.J.T.S. Covasna, organizeaza in perioada 09 – 10 martie a.c. cel mai mare turneul de fotbal pentru copii, ,, Cupa Stefan MIU’’, la care și-au anunțat participarea 78 de echipe. Turneul se desfașoara la Arena Sepsi, Baza Hokey Club, sala…

- Grupul Pont din Cluj-Napoca si Primaria Sfantu Gheorghe lanseaza doua proiecte dedicate tinerilor, intitulate Com’ON Sepsi si Sepsi INNOVATORY, marcand in acest fel deschiderea „Anului elevilor”. Primarul municipiului Sfantu Gheorghe, Antal Arpad, a precizat ca proiectele sunt cofinantate de Guvernul…

- Primaria Sfantu Gheorghe a lansat un apel catre cetateni sa ofere cazare gratuita pelerinilor care vor veni in zona la inceputul lunii iunie, cu ocazia vizitei Papei Francisc in Romania. Reprezentantii Primariei mentioneaza, intr-un anunt postat miercuri pe pagina de internet a institutiei, ca autoritatile…

- Editia cu numarul 28 a Zilelor Sfantu Gheorghe promite inca de pe acum sa fie una care va ramane pentru mult timp in amintirea locuitorilor si turistilor care vor lua parte la marea sarbatoare a orasului. Programata sa se desfasoare in perioada 24 aprilie – 5 mai, pe parcursul unui numar record de…

- Primaria Sfantu Gheorghe va prelua saptamana acesta baza sportiva a Clubului Sportiv Municipal (CSM), respectiv Sala Sporturilor „Szabo Kati”, hotelul sportiv si circa patru hectare de teren, care au fost trecute recent din proprietatea statului roman si administrarea Ministerului Tineretului si Sportului,…

- Primaria Sfantu Gheorghe a adoptat o serie de masuri ce vizeaza stimularea achizitionarii de masini nepoluante, printre acestea numarandu-se locuri de parcare gratuite, scutire de la plata impozitului si infiintarea mai multor statii de reincarcare a vehiculelor electrice. Viceprimarul Sztakics Eva…

- Primaria Sfantu Gheorghe a lansat pagina de internet www.sepsinet.ro, destinata membrilor comunitatii locale stabiliti sau plecati la munca in strainatate, care va prezenta, printre altele, povestile unor tineri care s-au reintors acasa. Pagina web cuprinde, de asemenea, informatii despre viata comunitatii…