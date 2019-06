Stiri pe aceeasi tema

- In contextul situațiilor de urgența din țara generate de manifestarea fenomenelor hidro-meteorologice periculoase, in cursul zilei de miercuri, 05 iunie, nu vor fi verificate sirenele de alarmare publica. Astfel, daca veți auzi sirenele de alarmare publica in aceasta perioada inseamna ca reprezinta…

- Senatorul Daniel Zamfir – președinte ALDE Brașov: „Romania are acum nevoie de oameni care sa apere țara in Uniunea Europeana. Dar, Romania mai are nevoie de ceva. De un președinte care sa-i iubeasca pe romani, care sa-i uneasca, nu sa-i dezbine”. The post VIDEO Romania are nevoie de oameni care sa apere…

- Situație incredibila in tragficul rutier din Brașov. Imaginile postate de Adi Popoiu pe Facebook au peste 270.000 de vizualizari intr-o singura zi si a fost distribuita de peste 2.000 de ori, in timp ce aproape o mie de oameni au comentat pe marginea ei. Clipul cu titlul „Atentie! In curand se va schimba…

- In perioada 20 – 26 mai 2019, Societatea de Distribuție a Energiei Electrice (SDEE) Transilvania Sud, va efectua lucrari de modernizare a rețelei electrice de distribuție de medie tensiune, pe strada Vlad Țepeș din Brașov, pe tronsonul cuprins intre str. Iuliu Maniu și Bulevardul Eroilor. Pentru efectuarea…

- Polițiștii din Rupea efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal, sub aspectul savarșirii infracțiunilor de „conducerea unui vehicul fara permis de conducere”, “conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”, “vatamare corporala din culpa” și “parasirea locului accidentului”, fața de un tanar…

- Interesul bulgarilor pentru destinații turistice din Romania este in creștere, susțin agențiile de turism din Ruse, potrivit Novinite. Totodata, interesul bulgarilor pentru destinațiile clasice ca Sinaia sau Brașov scade insa in favoarea unor locuri mai puțin cunoscute. Ruse are avantajul de a fi la…

- A sosit la Brașov un nou lot de autobuze contractate de RATBV SA. „Astazi au ajuns la Brașov și ultimele autobuze articulate Menarini, conform contractului pe care SC RATBV l-a incheiat anul trecut. Pana la jumatatea luni mai sper sa se finalizeze procedurile de inscriere in circulație, iar din 15 mai,…