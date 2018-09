Stiri pe aceeasi tema

- Starul celor de la CFR Cluj, Julio Baptista, și-a luat o vacanța scurta pentru a participa la Gala FIFA. ”Fotbalistul CFR-ului Julio Baptista a fost invitat de onoare la Gala FIFA The Best, eveniment unde croatul Luka Modric a fost desemnat cel mai bun…

- Samuel Eto'o contesta decizia luata de cei care au votat pentru premiul de cel mai bun jucator din lume. Vicecampionul mondial, croatul Luka Modric, a primit trofeul The Best, insa mijlocașul din Camerun, Eto'o este de alta parere, scrie Mediafax.Dupa cei cinci ani petrecuți in tricoul blaugrana,…

- Cristiano Ronaldo, Luka Modric si Mohamed Salah se vor bate pentru titlul de cel mai bun fotbalist al anului. Este pentru prima data in ultimii 11 ani cand Lionel Messi nu prinde finala pentru un premiu individual oferit de FIFA.

- Cristiano Ronaldo, Luka Modric și Mohamed Salah sunt cei 3 finaliști ai premiului "The Best FIFA Men"s Player", care desemneaza cel mai bun jucator al anului 2018. La fel ca la premiul oferit luna trecuta de UEFA pentru jucatorul sezonului trecut in Liga Campionilor, caștigat de Luka Modric, Leo Messi…

- Portughezul Cristiano Ronaldo, transferat in vara de la Real Madrid la Juventus Torino, egipteanul Mohamed Salah (Liverpool) si croatul Luka Modric (Real Madrid) au fost nominalizati de FIFA pentru titlul de jucatorul anului, a anuntat luni forul fotbalistic mondial. Cristiano Ronaldo a castigat in…

- In intervalul 9-12 august 2018, este programata cea de-a saptea editie a Festivalului de Film Horror si Fantastic "Luna Plina" de la Biertan, judetul Sibiu, potrivit portalului http://lunaplinafestival.ro.

- Gigi Becali e fascinat de evoluțiile lui Olimpiu Moruțan (19 ani) din acest debut de sezon. Patronul celor de la FCSB il compara cu Gica Hagi și cu starul argentinian, Leo Messi. "Se vede smerenia lui Moruțan. El trebuie crescut incet, incet. Nu trebuie sa joace titular toate meciurile acum. Pentru…

- Capitanul echipei Croatiei, Luka Modric, a declarat, duminica seara, la Moscova, ca ar fi preferat sa castige Cupa Mondiala de fotbal decat trofeul pentru cel mai bun jucator al turneului final din Rusia, transmite AFP. ''Evident ca apreciez recunoasterea si le multumesc celor…