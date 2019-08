Stiri pe aceeasi tema

- Cristiano Ronaldo (Juventus Torino), Lionel Messi (FC Barcelona) si Virgil van Dijk (Liverpool) au fost nominalizati pentru titlul de jucator al sezonului trecut din Liga Campionilor, informeaza uefa.com.In topul UEFA, clasamentul locurilor 4-10 este urmatorul: 4. Alisson Becker (Liverpool)…

- Sezonul european este deschis astazi de Supercupa Europei dintre Liverpool, caștigatoarea Ligii Campionilor, și Chelsea, deținatoarea trofeului Europa League. Partida va incepe la ora 22:00 și va fi in format liveSCORE pe GSP.ro și in direct la TV Digi Sport, TV Telekom Sport și Look TV. Aceasta ediție…

- Editia 2019 a Supercupei Europei la fotbal va fi prima intre doua echipe din Anglia, Liverpool, castigatoarea Ligii Campionilor, si Chelsea, castigatoarea Europa League, si se va juca pe ''Besiktas Park'' din Istanbul, miercuri, de la ora 22:00.

- Liverpool deschide noul sezon din Premier League, vineri, 9 august, contra lui Norwich City. Jurgen Klopp, manager-ul vicecampioanei Angliei, s-a aratat foarte nemultumit de modul în care a fost stabilit programul din noul sezon, transmite Mediafax.Liverpool a disputat ultimul meci din…

- Nu lipsesc 3 jucatori de la Liverpool și nici duetul Ronaldo - Messi. La antrenori, favorit e Jurgen Klopp, caștigatorul Ligii Campionilor cu același Liverpool. Astazi, forul mondial a dezvaluit nominalizații pentru premiul The Best. Cei mai buni jucatori și antrenori ai anului. Caștigatorii vor fi…

- Jucatorii lui Chelsea au efectuat ieri antrenamentul oficial inaintea finalei Europa League din aceasta seara cu Arsenal, de la ora 22:00. Partida va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct la TV Telekom Sport și TV Digi Sport. Ar fi trebuit sa fie un antrenament ușor, așa cum sunt majoritatea cu o zi inaintea…

- Eden Hazard vrea un ultim trofeu cu Chelsea inaintea plecarii la Real Madrid. Echipa sa va juca finala Europa League cu Arsenal, miercuri, de la ora 22:00. Eden Hazard ar putea juca maine ultimul meci la Chelsea. Derbyul londonez cu Arsenal, din finala Europa League, capata astfel o incarcatura speciala…

- Premier League s-a incheiat, insa 4 dintre formațiile din primul eșalon al fotbalului englez sunt inca implicate in competițiile europene. Chelsea și Arsenal se vor confrunta in finala Europa League de pe 29 mai de la Baku, in timp ce Liverpool și Tottenham se vor duela pe 1 iunie la Madrid in cadrul…