Messi, primul fotbalist care 400 de goluri în campionatul Spaniei Messi, primul fotbalist care 400 de goluri in campionatul Spaniei. Starul argentinian a marcat cel de-al 400-lea sau gol in La Liga, cu ocazia meciului castigat de FC Barcelona pe teren propriu, cu scorul de 3-0, in fata formatiei Eibar, duminica seara, in cadrul etapei a 19-a din Primera Division. Uruguayanul Luis Suarez a deschis scorul pe Camp Nou, in minutul 19, iar apoi i-a pasat decisiv lui Messi la cel de-al doilea gol al Barcelonei, in minutul 53. Tot Suarez a fost cel care a inchis tabela, sase minute mai tarziu. Lionel Messi (31 ani) a ajuns astfel la un total de 575 goluri inscrise… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

