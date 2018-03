Stiri pe aceeasi tema

- Diana Dumitrescu a vorbit despre o situație mai puțin știuta din familia ei. Tatal sau sufera de diabet și și-a pierdut ambele picioare. Diana Dumitrescu, care iși dorește foarte mult un copil , este mereu cu zambetul pe buze, dar in spatele acestuia se ascund multe lucruri dureroase in ceea ce privește…

- AC MILAN - ARSENAL LIVE in EUROPA LEAGUE. ONLINE STREAM PRO X TELEKOM SPORT - VIDEO. AC MILAN și ARSENAL se joaca LIVE VIDEO pe PROX și TELEKOM SPORT de la 20:00 și ONLINE STREAM pe aplicație. Antrenorul echipei engleze de fotbal Arsenal, Arsene Wenger, a declarat ca nu-si face griji ca va…

- Directorul financiar al FC Barcelona, Pancho Schroder, considera ca este posibil ca gruparile care il vor pe Lionel Messi sa nu fie descurajate de clauza de reziliere de 700 de milioane de euro pe care o are argentinianul la gruparea catalana, relateaza skysports.com.Messi si-a prelungit contractul…

- Conducerea Spitalului Județean de Urgența Constanța raspunde acuzațiilor Alexandrei Stan, care s-a declarat șocata de condițiile din spitalul constanțean unde este internat tatal sau. Directorul medical Bogdan Obada spune ca reprezentanții spitalului au stat de vorba cu șeful Secției Medicale 2 și cu…

- Antrenorul echipei Paris Saint-Germain, Unai Emery, crede ca formatia franceza poate invinge Real Madrid si se poate califica in sferturile de finala ale Ligii Campionilor, in ciuda esecului suferit in prima mansa, pe Santiago Bernabeu, cu scorul de 3-1. Doi dintre titularii obisnuiti ai…

- Manchester City a umilit Arsenal pe „Emirates”, scor 3-0, intr-un meci restanța din cadrul rundei a XXVIII-a din Premier League. La trei zile dupa finala Cupei Ligii Angliei, pe care a tranșat-o in favoarea sa cu 3-0, formația pregatita de Pep Guardiola a predat inca o lecție de fotbal adevarat celor…

- Arsenal Londra a fost invinsa la scor de forfait (3-0) de Manchester City, joi seara, pe teren propriu, in etapa a 28-a a campionatului de fotbal al Angliei, la doar patru zile dupa ce pierduse cu acelasi scor in finala Cupei Ligii engleze. Bernardo Silva (14), David Silva (28) si Leroy Sane (33) au…

- La doar cateva zile distanta dupa ce a trecut cu 3-0 de Arsenal in finala Cupei Ligii Angliei, Manchester City a repetat performanta si in Premier League. "Cetatenii" au facut spectacol pe "Emirates" si au predat o noua lectie de fotbal echipei pregatite de Arsene Wenger, intr-un meci restant din etapa…

- Arsenal și Manchester City se intalnesc in ultima partida a etapei cu numarul 28 din Premier League. Meciul poate fi urmarit in format liveSCORE cu video și foto pe GSP.ro și in direct pe Eurosport 1. liveSCORE de la 21:45 / Arsenal - Man. City Arsenal și City se intalnesc pentru a doua oara in decurs…

- Fostul director executiv al organizatiei nonguvernamentale Salvati Copiii, Justin Forsyth, s-a retras din functia ocupata in UNICEF, pe motiv ca nu vrea ca investigatiile asupra trecutului sau sa afecteze donatiile, scrie BBC.

- Premier League este mereu un campionat al meciurilor imprevizibile, acolo unde duelurile incendiare se tin lant! Chiar daca soarta campionatului pare transata in proportie de 95%, Manchester City fiind deja desprinsa in castigatoare, situatia de pe podium inca nu este clarificata in totalitate, iar…

- UEFA le-a cerut arbitrilor sa pedepseasca faulturile dure in competitiile europene intercluburi si sa "protejeze imaginea fotbalului", relateaza BBC. Pozitia UEFA vine dupa ce antrenorul lui Manchester City, Pep Guardiola, le-a cerut arbitrilor sa nu tolereze jocul dur, in conditiile…

- Formatia Chelsea Londra a invins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 3-0 (1-0), echipa West Bromwich Albion, in etapa a XXVII-a a campionatului englez de fotbal Premier League.Golurile au fost marcate de Eden Hazard '25 si '71 si Victor Moses '63, anunța News.ro. In urma acestui rezultat,…

- Manchester City nu are rivala in Premier League, fiind lider detasat, cu un avans de 16 puncte fata de Manchester United, ocupanta locului doi in clasament. "Cetatenii" vizeaza al cincilea titlu din istorie, iar pentru a reusi aceasta performanta Pep Guardiola are la dispozitie un lot in valoare de…

- Calin Geambașu continua scandalul cu familia lui. Artistul a fost invitat in cadrul emisiunii de la Antena 3, unde a vorbit despre relația pe care o are cu mama și tatal lui. Intr-un timp foarte scurt, acesta a slabit enorm, semn ca problemele din ultima vreme l-au daramat. Calin Geambasu a vorbit…

- Metrorex a recunoscut ca Magistrala 6 de metrou e abia in faza "pe hartie", iar termenul de finalizare e de 4 ani de la inceperea lucrarilor de executie. Demarat in 2013 de FRF, pe vremea lui Mircea Sandu, proiectul de participare a Romaniei la Euro 2020 a fost aprobat de pe vremea Guvernului Ponta.…

- Kevin De Bruyne, starul lui Manchester City, e jucatorul din Top 5 Europa cu cele mai multe partide și minute in acest sezon: 3.359 de minute in 42 de meciuri. Kevin De Bruyne, 26 de ani, e cel mai in forma jucator din Premier League. Și, in același timp, cel care a evoluat cel mai mult pana acum in…

- Directorul executiv interimar al DSP Suceava, Petru Jureschi, a demisionat din funcție, la nici trei luni de cand i-au fost delegate atributiile de conducere a instituției.Motivele invocate au fost de ordin personal. Directorul interimar nu a putut fi contactat telefonic. Prefectul de Suceava, ...

- Manchester City, liderul autoritar al campionatului de fotbal al Angliei, a terminat la egalitate, 1-1, partida disputata in deplasare cu formatia Burnley, sambata, intr-o partida din cadrul etapei a 26-a a campionatului de fotbal al Angliei. Elevii antrenorului Pep Guardiola au dominat…

- Manchester City a oficializat, marti, cel mai scump transfer din istoria sa, achizitionandu-l pe fundasul francez Aymeric Laporte de la Athletic Bilbao, cu 57,2 milioane de lire sterline (65 de milioane de euro). Precedentul cel mai scumb transfer efectuat de City a fost cel al belgianului Kevin…

- Numit in mai 2016 in locul lui Louis van Gaal, portughezul a castigat cu United in sezonul trecut Supercupa Angliei, Cupa Ligii engleze si Europa League. In actuala stagiune, "diavolii rosii" sunt pe locul doi in Premier League, la mare distanta de liderul Manchester City, si continua cursa in Liga…

- Glenn Murray, de la Brighton, a fost arestat marți pentru frauda fiscala. Atacantul de 34 ani nu a mers singur la secție. Autoritațile au reținut-o și pe soția lui, scriu jurnaliștii de la The Telegraph. Cei doi sunt suspectați ca au inșelat statul cu 1,1 milioane de lire sterline, suma pentru care…

- In timp ce Manchester United si Arsenal anuntau transferurile lui Alexis Sanchez, respectiv Henrikh Mkhitaryan, Manchester City si-a inforrmat suporterii ca Kevin de Bruyne, una dintre vedetele echipei de pe Etihad, si-a prelungit contractul. Belgianul, care este cel mai bun pasator decisiv din Premier…

- Alexis Sanchez, unul dintre cei mai vanati fotbalisti in aceasta fereastra de transferuri, este foarte aproape de a se desparti de Arsenal si de a semna cu Manchester United, insa chilianul ar mai fi fost dorit si de alti granzi din Premier League, precum Liverpool sau Manchester City. ...

- Manchester City a pierdut ieri pentru prima data in actuala ediție a campionatului Angliei: 3-4 pe terenul lui Liverpool, in etapa a 23-a . A fost prima infrangere suferita de echipa lui Guardiola in Premier League, dupa 284 de zile (sau 30 de meciuri). Jurgen Klopp, antrenorul lui Liverpool, a devenit…

- La cateva ore dupa supermeciul Liverpool - Manchester City in Premier League, in La Liga s-a disputat o partida la fel de palpitanta la finalul careia s-a creat o situatie istorica in Spania.

- Derbiul etapei a 23-a din Premier League, Liverpool – Manchester City s-a ridicat la nivelul așteptarilor, fiind consemnate numai puțin de șapte goluri „Anfield“ (53.285 spectatori). „Cormoranii“ și-au adjudecat toate cele trei puncte din jocul de ieri seara, dupa ce ...

- In prim-plan in etapa din acest week-end in Premier League este meciul dintre Liverpool si Manchester City, programat duminica pe stadionul Anfield. Este un meci al orgoliilor inainte de orice, iar Manchester City poate profita de forma sa excelenta din acest sezon pentru a schimba istoria: daca va…

- Potrivit reprezentantilor DSP Iasi, familia barbatului a sesizat institutia ca, initial, acesta a fost internat la Spitalul de Pneumoftiziologie din Iasi, unde a fost dus pentru ca acuza dureri in zona pieptului, dar ulterior, a fost transferat la spitalul de Boli Infectioase. Rudele barbatului…

- Tehnicianul spaniol Pep Guardiola a fost desemnat managerul lunii decembrie in Premier League, pentru a patra luna consecutiv, un record in istoria campionatului englez de fotbal, informeaza cotidianul L'Equipe. In sapte meciuri jucate in ultima luna a anului trecut, Manchester City,…

- Atacantul chilian Alexis Sanchez este aproape de un transfer la echipa de fotbal Manchester City, care a pregatit o oferta de 25 milioane lire sterline (circa 28,3 milioane de euro), in timp ce Arsenal ar dori circa 30 milioane (circa 34 milioane de euro), relateaza presa britanica, citata de Agerpres.…

- Manchester City domina Premier League, dar Pep Guardiola continua sa faca transferuri importante. Jurnalistul Gianluca DiMarzio anunța ca Manchester City și atacantul chilian Alexis Sanchez au ajuns la un acord. Varful de 29 de ani mai are 6 luni de contract cu Arsenal și din vara va juca la formația…

- Mourinho nu pleaca de la Manchester United, chiar daca fanii au inceput sa fie nemulțumiți de prestația echipei in actualul sezon. Antrenorul portughez Jose Mourinho si-a reafirmat angajamentul fata de actualul sau club, Manchester Untied, precizand ca doreste ca sederea sa pe Old Trafford sa fie cat…

- Inceputul de an vine la Agenția de Mediu Neamț cu o mica surpriza. Gal Pal Ștefan, actualul director executiv, a transmis șefilor ierarhici de la București dorința de pensionare și așteapta raspunsul care, mai mult ca sigur, va fi unul pozitiv. In aceste condiții, se pune problema cine va veni sa ocupe,…

- Liderul din Premier League, Manchester City, pastreaza distanța de 15 puncte fața de concitadina și totodata principala sa urmaritoare Manchester United, dupa ce s-a impus miercuri seara, pe „Etihad Stadium” (53.556 spectatori), scor 3-1, Watford, in etapa a 22-a. Golurile ...

- Manchester City nu a avut dificultati in meciul cu Watford (Premier League, etapa XXII), gazdele deblocand tabela inca din secunda 37 - Sterling a deschis scorul. S-a incheiat 3-1 pentru "cetateni", echipa pregatita de Pep Guardiola avand un avantaj de 15 puncte fata de Manchester United, a doua clasata…

- Everton și Manchester United joaca astazi, de la ora 19:30, intr-un meci din etapa a 22-a din Premier League. Partida poate fi urmarita in format liveSCORE pe GSP.ro. Gazdele lupta pentru un loc in cupele europene, aflandu-se in acest moment pe locul 9, cu 27 de puncte, in timp ce United e pe poziția…

- In cadrul interviului, Sorin Chinde a anunțat ca salariile angajaților vor ramane neschimbate, iar trecerea contribuțiilor de la angajator la angajat nu va afecta personalul. De asemenea, directorul GFR a vorbit despre planurile de extindere ale companiei. Toate detaliile aici: https://www.dcnews.ro/sorin-chinde-directorul-gfr-salariile-nete-ale-angaja-ilor-raman-neschimbate-vrem-sa-devenim-cel-mai-mare-jucator-privat-din-aceasta-parte-a-europei_572455.html.…

- Directorul general de la Apple Inc, Tim Cook, a beneficiat de o crestere cu 74% a bonusului anual pentru exercitiul fiscal 2017, in conditiile in care producatorul telefoanelor iPhone a raportat o cifra de afaceri si un profit net mai mari, transmite Bloomberg.

- Tottenham a castigat cu 5-2 meciul jucat impotriva celor de la Southampton (Premier League, etapa XX), iar Harry Kane (autor al unei triple) a devenit cel mai bun marcator din 2017, depasindu-l pe Lionel Messi.

- Tehnicianul lui Manchester United, Jose Mourinho, susține ca "greșelile copilarești" ale elevilor sai au facut ca "diavolii roșii" sa obțina doar un egal pe terenul lui Leicester City (2-2). Declarația a fost facuta in cadrul conferinței de presa organizate dupa terminarea partidei de la Leicester.…

- Manchester United a scapat printre degete victoria pe terenul celor de la Leicester, formatia pregatita de Jose Mourinho fiind egalata (2-2) la ultima faza a disputei din runda cu numarul XIX din Premier League. Manchester City isi continua parcursul fara cusur din campionat: 4-0 cu Bournemouth. In…

- Mijlocasul belgian Kevin De Bruyne isi va prelungi cu sase ani contractul cu Manchester City, pentru un salariu saptamanal dublu, de 225.000 de euro, unul dintre cele mai mari din Premier League, informeaza dhnet.be, care citeaza hln.be.In varsta de 26 de ani, De Bruyne este la Manchester…

- Pep Guardiola scrie istorie in acest an la Manchester City. Tehnicianul a declarat ca este foarte fericit dupa ce „cetatenii” au obtinut cea de-a 15-a victorie consecutiva in Premier League la Swensea, scor 4-0, in cadrul etapei intermediare care a avut loc in Anglia.

- Grupul Walt Disney Co a anuntat joi ca a ajuns la un acord privind preluarea activelor din domeniul filmului, televiziunii precum si operatiunile internationale ale grupului 21st Century Fox, controlat de familia Murdoch, pentru 52,4 miliarde de dolari in actiuni, informeaza Reuters, preluata de Agerpres.…

- Grupul Walt Disney Co a anuntat joi ca a ajuns la un acord privind preluarea activelor din domeniul filmului, televiziunii precum si operatiunile internationale ale grupului 21st Century Fox, controlat de familia Murdoch, pentru 52,4 miliarde de dolari in actiuni, informeaza Reuters, preluata de Agerpres.…

- Joi s-au jucat 7 partide din etapa a 17-a din Premier League, surprizele fiind egalurile albe dintre West Ham și Arsenal, și Liverpool cu West Brom. In continuare lider in prima liga engleza ramane Manchester City, care are 49 de puncte, urmata de United la 11 lungimi in spate. Pe locul 3 e Chelsea,…