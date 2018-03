Stiri pe aceeasi tema

- ”Ziua Maghiarilor de Pretutindeni este un prilej de a sarbatori comunitatea maghiara din Romania si relatiile reciproce de buna convietuire pe care le-am dezvoltat, in ultimele decenii, pe teritoriul tarii noastre. De aceea, adresez concetatenilor maghiari un salut cordial si ii felicit la implinirea…

- Premierul Viorica Dancila a transmis un mesaj minoritații maghiare care sarbatorește pe data de 15 martie Ziua Maghiarilor de Pretutindeni. Primul ministru spune ca Romania promoveaza dezideratul european “unitate in diversitate”. Premierul Viorica Dancila a transmis un mesaj minoritații maghiare care…

- Cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, premierul Ungariei, Viktor Orban, a adresat o scrisoare maghiarilor, în care a vorbit despre necesitatea solidaritații și a apararii libertații și a culturii maghiare &"milenare&".

- Premierul ungar Viktor Orban a adresat o scrisoare maghiarilor, cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, in care a subliniat necesitatea solidaritatii si a apararii libertatii si a culturii...

- Premierul ungar Viktor Orban a adresat o scrisoare maghiarilor, cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, in care a subliniat necesitatea solidaritatii si a apararii libertatii si a culturii maghiare milenare, transmite MTI, citat de news.ro.

- Primarul municipiului Targu Secuiesc, Bokor Tibor, a fost amendat, miercuri, de Prefectura Covasna, cu suma de 5.000 de lei pentru ca nu a arborat si drapelul Romaniei alaturi de steagurile rosu-alb-verde care pavoazeaza localitatea in cinstea Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, sarbatorita pe 15 martie.…

- Primaria Municipiului Zalau anunța blocarea unui sens de circulație al bulevardului zalauan, in ziua de 15 martie. In comunicatul municipalitații se arata: “Pentru buna desfașurare a manifestarilor dedicate sarbatoririi Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, joi, 15 martie, in intervalul orar 20:30 – 21:30,…

- In perioada 15-16 martie efective ale Inspectoratului de Jandarmi Judetean Satu Mare impreuna cu efective din cadrul Gruparii de Jandarmi Mobile Cluj, ale Inspectoratului de Politie Judetean si ale Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta vor actiona pentru asigurarea ordinii si sigurantei publice,…

- Viceprimarul din Santu Gheorghe, Toth-Birtan Csaba, a declarat, corespondentului Mediafax, ca nu este vorba despre steaguri propriu-zise, ci de benzi tricolore ale comunitatii maghiare, care au fost amplasate inainte de ziua de 15 martie, Ziua Maghiarilor de Pretutindeni.De asemenea, el…

- O parte din steagurile arborate cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni au fost arborate, la Sfantu Gheorghe, pe verticala, ceea ce face sa semene izbitor cele ale Italiei. In plus, Prefectura Covasna a somat Primaria Sfantu Gheorghe sa arboreze si Drapelul National al Romaniei.

- Coloane imense de camioane, marți dimineața, la punctele de trecere a frontierei cu Ungaria. Șoferii de automarfare aflați la granița cu Ungaria de la Nadlac II, Borș și Varșand se plang ca timpul de așteptare pentru controlul de frontiera a crescut foarte mult in ultimele doua zile și ca sunt nevoiți…

- Camioanele cu o capacitate mai mare de 7,5 tone nu vor putea intra pe teritoriul Ungariei incepand de miercuri noapte si pana joi noapte, respectiv in perioada sarbatoririi Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, au transmis autoritatile statului vecin politistilor de frontiera romani, potrivit NEWS.RO.Citeste…

- Camioanele cu o capacitate mai mare de 7,5 tone nu vor putea intra pe teritoriul Ungariei incepand de miercuri noaptea și pana joi noaptea, in perioada sarbatorii Zilei Maghiarilor de Pretutindeni. Exceptie fac vehiculele care transporta marfuri perisabile si animale vii. „Autoritatile de…

- Opt din zece romani (81,9%) isi fac cumparaturile de la hypermarket, iar principalul criteriu care sta la baza achizitionarii unui produs este pretul, reiese dintr-un studiu online realizat de catre o companie de consultanta. Conform cercetarii, 63,2% dintre respondenti au mentionat faptul ca achizitioneaza…

- Opt din zece romani (81,9%) isi fac cumparaturile de la hypermarket, iar principalul criteriu care sta la baza achizitionarii unui produs este pretul, reiese dintr-un studiu online realizat de catre o companie de consultanta, publicat joi. Conform cercetarii, 63,2% dintre respondenti au mentionat faptul…

- Premierul Viorica Dancila face cel putin o gafa la fiecare aparitie publica. Prim-ministrul a citit nu o data, nu de doua ori, ci de sase ori ,,imunoglobina", în loc de imunoglobulina. Asta, în plina criza nationala a medicamentului.

- Premierul Viorica Dancila a vorbit la începerea ședinței de guvern despre criza de imunoglobulina, care a generat declanșarea mecanismului de protecție civila, dar e greșit termenul, vorbind în schimb despre &"imunoglobina&".

- Ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici, a facut un anunt ce vizeaza peste un milion de romani. Acesta a explicat toate detaliile in privinta Declaratiei Unice, dar si cum se va completa aceasta. „Cele șapte declarații se comaseaza intr-una singura și se depune la un singur termen. Este o singura…

- Romania pune accent pe mentinerea neafectata a dreptului la educatie si informare in limba romana pe teritoriul ucrainean, a subliniat ministrul pentru romanii de pretutindeni, Natalia Intotero, cu ocazia unei vizite pe care a efectuat-o in tara vecina vineri si sambata. "Ministerul pentru…

- Ședința Consiliului Local Rovinari s-a transformat ieri intr-un butoi cu pulbere. Mai mulți cetațeni care au participat la ședința au facut scandal. Ținta acestora au fost consilierii liberali dar și fostul primar Laurențiu Chivu. La un moment dat, unul dintre consilierii liberali a cerut intevenția…

- Premierul Viorica Dancila a transmis, miercuri, un mesaj cu ocazia Zilei Protectiei Civile, in care ii felicita pe reprezentantii structurii pentru modul in care s-au mobilizat si au actionat in aceasta perioada, si da asigurari ca Guvernul este interesat sa le asigure cele mai bune conditii si echipamente…

- Premierul Viorica Dancila, invitata duminica seara in studioul Romania TV, a discutat despre proiectele sale de infrastructura, subliniind ca isi asuma cu functia respectarea termenelor de finalizare. Ne propunem ca in acest an sa finalizam 60 de km de autostrada, iar pana la sfarsitul anului 2020 sa…

- Premierul Viorica Dancila sustine ca presedintele Comisiei Europene (CE), Jean-Claude Juncker, a asigurat-o ca pana in 2019 Romania va fi in spatiul Schengen si va scapa ce MCV, cu toate ca Juncker subliniase, cu o luna in urma, ca realizarea celor doua obiective, candva in viitor, tine si de forma…

- Premierul Viorica Dancila a participat astazi la un pranz de lucru, la Palatul Elisabeta, oferit de Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei romane, și Alteța Sa Regala Principele Radu. Aceasta a fost prima intalnire a prim-ministrului cu Familia Regala a Romaniei, de la preluarea mandatului.Șeful…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat, joi, ca va fi aprobat, in sedinta Executivului, bugetul Fondului de Mediu, mentionand ca programele "Rabla clasic", "Rabla plus" si "Casa Verde" vor continua si in acest an. "Tot astazi, vom aproba bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru Fondul de…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat, joi, ca va fi extinsa perioada de valabilitate a pasapoartelor simple electronice, mentionand ca aceasta va fi de 10 ani, fata de 5 ani cum este in prezent, in cazul persoanelor care au implinit varsta de 25 de ani. "Pe ordinea de zi avem si un punct referitor…

- Premierul Viorica Dancila a depus un punct de vedere la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) privind declaratiile in care ii numeste ''autisti'' pe cei care ''dezinformeaza UE'', a declarat pentru Agerpres presedintele CNCD, Asztalos Csaba.Citește și: Ministrul Sanatații…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca in perioada urmatoare va avea o discutie cu guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, pe tema cresterii inflatiei, scrie Agerpres. 0 0 0 0 0 0

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca in perioada urmatoare va avea o discutie cu guvernatorul Bancii Nationale, Mugur Isarescu, pe tema cresterii inflatiei, potrivit Agerpres. Si ministrul de Finante a anuntat acelasi lucru, luni.

- Premierul Viorica Dancila si-a atras noi critici de la jurnalistul Cristian Tudor Popescu, dupa ce i-a catalogat drept „autisti“ pe cei care „dezinformeaza UE, in ciuda faptului ca stiu adevarul“.

- Premierul Viorica Dancila iși completeaza echipa de guvernare, dar trebuie remarcat ca oamenii numiți in funcții au legaturi stranse cu Liviu Dragnea. Iuliana Mihaela Zobuian a fost numita in functia de director de cabinet al prim-ministrului, cu rang de secretar de stat, printr-o decizie a premierului…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii s-a autosesizat în ceea ce priveste declaratiile premierului Viorica Dancila - care i-a numit ''autisti'' pe cei care ''dezinformeaza UE'' -, sefa Executivului urmând sa fie citata pentru audieri marti."Înca nu s-a înregistrat…

- Rasturnare de situatie in cazul spitalului regional din Cluj. Dancila: mai trebuie teren Premierul Viorica Dancila a declarat ca situatia celor trei spitale regionale care ar trebui construite, din fonduri europene, la Cluj, Craiova si Iasi nu este una „pe care ne-am fi dorit-o” si se cauta solutii…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, joi seara, referindu-se la intalnirea pe care a avut-o cu presedintele Klaus Iohannis, ca acesta a intrebat-o ce parere are despre ceea ce se intampla in justitie, iar ea si-a aratat ingrijorarea, ce cetatean, ca "pana si unui prim-ministru i se poate face un dosar…

- Premierul Viorica Dancila a criticat joi la Antena 3 situatia absorbtiei fondurilor europene. Dancila nu a nominalizat vreun premier sau ministru din precedentele guverne PSD, dar a spus ca Romania risca sa piarda 800 milioane de euro, adaugand ca "trebuia sa avem o alta abordare, sa avem proiecte prin…

- Premierul Viorica Dancila vorbeste, de la ora 21.00, la Antena 3, despre discutia sa cu ministrul Tudorel Toader in ceea ce priveste activitatea DNA, masurile luate de Guvern, dar si despre congresul extraordinar al PSD.

- Premierul Viorica Dancila va avea, saptamana viitoare, la Bruxelles, intalniri cu lideri europeni, printre care presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, si cel al Consiliului European, Donald Tusk, ea afirmand ca va intensifica actiunile de politica externa.

- Premierul Viorica Dancila a declarat ca Darius Valcov va ramane consilier pana in momentul in care va fi condamnat definitiv. Dancila a citat prezumția de nevinovație și a precizat ca “va avea o alta abordare” in momentul in care va exista o sentința definitiva. Premierul Viorica Dancila a confirmat…

- Iata discursul lui Kelemen Hunor: ”O viața intreaga omul trece prin multe etape, se pregatește pentru multe - și bune și rele. Poate chiar și pentru moarte, insa niciodata pe deplin, presupunand ca are suficient timp pentru aceasta. Da, mai intai de toate, este vorba despre timp. Timpul…

- Andreea Pastirnac, fost ministru pentru Romanii de Pretutindeni, a fost numita in functia de secretar de stat la Ministerul Afacerilor Externe (MAE), printr-o decizie a premierului Viorica Dancila publicata, miercuri, in Monitorul Oficial. Tot printr-o decizie a prim-ministrului, Alexandru…

- Japonia a ridicat vizele de intrare in țara pentru cetatenii romani, a anuntat marti premierul japonez Shinzo Abe dupa intalnirea cu presedintele Klaus Iohannis de la Palatul Cotroceni. Premierul Japoniei, Shinzo Abe, a fost primit de presedintele Klaus Iohannis, marti dupa-amiaza, la Palatul Cotroceni.…

- Premierul japonez, venit pentru prima data în România, a fost nevoit sa îsi modifice programul din cauza crizei politice. Sub titlul „Este cineva acolo? Shinzo Abe a ales cel mai prost moment pentru a vizita România”, postul paneuropean de televiziune Euronews…

- Lucrurile au luat o intorsatura neașteptata in jocurile de putere din PSD. STIRIPESURSE.RO va anunța chiar de la jumatatea lunii decembrie 2017 ca prim-ministrului i se ca lucrurile se acutizeaza in ciuda tuturor asigurarilor și de o parte și de alta ca lucrurile sunt cat se poate de normale. Acum…

- Liviu Pop: Trebuie sa gasim o varianta de bacalaureat a romanilor de pretutindeni Ministrul Educatiei Nationale, Liviu Pop, a declarat, vineri, la Bistrita, dupa intoarcerea dintr-o vizita oficiala in Ucraina, ca se incearca limitarea accesului la invatamantul universitar in limba romana si ca…

- Președintele PSD Vaslui, unul dintre cei mai vechi lideri locali ai partidului, dezaproba ideile prezentate de catre președintele executiv al PSD Niculae Badalau intr-o scrisoare deschisa adresata membrilor de partid in care critica actuala conducere a PSD pentru ”suspendarea democrației interne”. In…

- "De la inceput, de cand am venit la gala, am tot insistat ca trebuie sa schimbam lucrurile, sa facem lucrurile mai usoare sa se intoarca tinerii, sa vina in Romania sa lucreze. (...) Este un lucru pe care eu vreau sa il spun acum: nu este posibil ca, pentru a ocupa un post in medicina - si aici nu…

- "De la inceput, de cand am venit la gala, am tot insistat ca trebuie sa schimbam lucrurile, sa facem lucrurile mai usoare sa se intoarca tinerii, sa vina in Romania sa lucreze. (...) Este un lucru pe care eu vreau sa il spun acum: nu este posibil ca, pentru a ocupa un post in medicina - si aici nu…

- Trei sferturi dintre romani considera ca lucrurile merg intr-o directie gresita si doar 17% dintre romani cred ca tara merge in directia buna, potrivit unui studiu IRES. In plus, 46% dintre respondenti cred ca anul 2018 va fi mai prost decat 2017...

- Aproape 60- dintre respondenti nu sunt deloc (19-) si nu prea multumiti (40-) de felul in care traiesc, 36- sunt destul de multumiti, in timp ce doar 4- sunt foarte multumiti. Pe de alta parte, 45- cred ca 2017 a fost un an mai prost decat 2016, 30- cred ca a fost la fel, iar 24- cred ca a fost mai…