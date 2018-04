Stiri pe aceeasi tema

- Iar condițiile de munca nu mai sunt cele de acum 20 de ani și salariile pot depasi 5.000 de lei in plin sezon. Ca sa-i convinga pe tineri sa lucreze pamantul din cabina moderna a tractorului, angajatorii le ofera cursuri de pregatire, cazare și masa. Acum 30 de ani, scolile de tractoristi erau mandria…

- Luiza Radulescu Pintilie Douasprezece noi terenuri sunt deja stabilite in comuna Rifov- satul Palanca spre a fi repartizate tinerilor care doresc sa isi construiasca o casa, intr-o zona in care incepe sa se contureze un fel de cartier ce va reuni aproximativ 60 de locuinte. Practic, asezarea isi intinereste…

- Salariile romanilor vor creste si in 2018, dar nu in acelasi ritm si nu pentru toti angajatii, unora acordandu-li-se beneficii din categoria celor de lux: de la masaj, pana la cosuri de fructe sau mic dejun la birou.

- Romania a celebrat implinirea a 100 ani de la Unirea cu Basarabia, la 27 Martie 1918. Dupa 22 ani insa de la semnarea Actului Unirii in Sfatul Tarii de la Chisinau, Romania pierdea Basarabia intrata sub ocupatie sovietica.

- Un politist, aflat in timpul liber, a gasit intr-un centru comercial un portofel in care se aflau 3.500 euro si 1.600 lei si, dupa ce a identificat proprietarul, i l-a returnat acestuia. Purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean Iasi, Anca Vajiac, a declarat ca Radu Valinte, agent-sef…

- Papa Francisc spune ca folosirea telefonului mobil in timpul mesei este un fenomen des intalnit in randul tinerilor. Suveranul de la Vatican a criticat locul important pe care il ocupa tehnologia in timpul meselor tinerilor. „Atunci cand suntem la masa, dar vorbim cu ceilalți pe…

- Exatlon 24 martie. Accidentare urata in timpul confruntarii ”Razboinicilor” cu ”Faimoșii” in tabara ultimei echipe. Alex „Bentița” s-a accidentat in timpul probei pentru casa. Razboinicul s-a lovit la nas, in timp ce cobora pe toboganul cu apa. Alex a reușit sa duca proba pana la capat, insa la final…

- Un elev de clasa a XII-a, de la Colegiul Tehnic "Mihai Bacescu" Falticeni, a fost eliminat de la proba de geografie a simularii examenului de bacalaureat, dupa ce i-a sunat telefonul mobil in timpul testarii.Lucrarea elevului va fi notata cu 1, insa calificativul nu va fi trecut ...

- Teodora Aldea s-a pregatit din timp pentru discutia ce urma sa o avem, asteptandu-ma emotionata si nerabdatoare, mai ales ca intalnirea noastra a fost primul ei contact cu presa. Cu o delicatete si o modestie cum rar intalnesti, agent de politie Teodora Aldea mi-a dat o lectie de viata, intelegand la…

- De ce ajung companiile din Romania in insolventa. Ardelenii gresesc cu mintea Intreruperea activitatii unei companii si transferul afacerii pe numele altei firme a devenit un sport national in Romania, in conditiile in care in perioada 2005-2016 aproximativ 200.000 de companii au intrat in insolventa…

- Europarlamentarul PSD Catalin Ivan considera ca pana la alegeri, PSD se va face de ras prin managementul defectuos al lui Dragnea și implicit, prin intermediul oamenilor promovați de catre acesta. In plus, Ivan a declarat ca disidenții din partid vor continua sa-și consolideze poziția. „Avem…

- 'Se limpezesc apele, intr-adevar. Cum nici unei familii nu ii sta foarte bine atunci cand spala rufele in public, nici unui partid nu ii sta extraordinar de bine atunci cand sunt anumite tensiuni, anumite situatii conflictuale. Si intr-un fel, practic, se pune capat, sper, unei perioade mai nelinistite.…

- Franța face un pas ambițios spre tineri și ii indreapta spre valorile culturale printr-un proiect considerat revoluționar. Mai exact, este vorba despre un ajutor de 500 de euro, pe care tinerii de 18 ani il vor primi pentru a se familiariza cu patrimoniul cultural francez.

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a inchis scolile din Bucuresti, toata saptamana, din cauza frigului si a zapezii. Astfel, multi parinti s-au trezit, de pe o zi pe alta, in situatia ca nu au cu cine sa isi lase copiii si nici sa lipseasca zile intregi de la serviciu nu pot. Un…

- Astfel, in cursul zilei de marti s-a intervenit la un numar de 388 de solicitari, dintre care 265 in timpul zilei, in intervalul 7-19, si la 123 de solicitari pe timpul noptii, dupa ora 19. Ieri pana la ora 17 s-a intervenit la 220 de cazuri, in acel moment aflandu-se in asteptare 15 solicitari care…

- In astrologie, planetele si corpurile ceresti sunt considerate fiinte energetice ce afecteaza viata si stadiile de evolutie ale oamenilor de pe Pamant. Fiecare planeta este asociata cu o calitate fizica, emotionala si mentala. Amplasarea planetelor si distanta lor fata de Pamant sunt factori importanti…

- Cererea de candidati este in crestere, iar multi angajatori au devenit mai flexibili si constienti de faptul ca este necesar sa depuna eforturi suplimentare pentru a pastra cei mai importanti candidati. Pentru personalul specializat din domenii precum finante, limbi straine, contabilitate, inginerie…

- BERBEC Vei stii ca urmeaza sa iti puna marea intrebare atunci cand pare mai nerabdator decat de obicei. El va fi distras de ceva despre care nu iti poate spune. Din aceasta cauza va fi nervos si agitat, asa ca lasa-l sa se linisteasca si nu porni o lupta. El are ceva important de facut…

- Pseudo-revolutia fiscala a insemnat cresterea costurilor pentru antreprenori, toate salariile fiind afectate de masurile fiscale, a declarat, marti, presedintele Consiliului National pentru Intreprinderile Private Mici si Mijlocii din Romania (CNIPMMR), Florin Jianu, intr-o conferinta de presa. "Aceasta…

- La Lugoj, dar si in Timis toate salariile profesorilor au fost platite la timp. Cadrele didactice sustin insa ca au fost pacalite de catre coalitia PSD- ALDE aflata la guvernare iar cresterile salariale promise in programul de guvernare au fost o minciuna. Asadar, majorarile de 25% promise de la 1 iunie,…

- Deputatul PNL Mara Mareș spune ca este aberant ca Bacalaureatul sa se desfașoare inainte ca elevii sa fie absolvenți și e necesara modificarea legii si ca, in curand, PSD poate propune sa ne inscriem la doctorat direct de pe bancile liceului Deputatul liberal Mara Mareș a anunțat depunerea unei inițiative…

- Creșterea economiei naționale, a salariilor, indexarea pensiilor și marirea îndemnizațiilor. Sunt doar câteva din realizarile facute de PDM în perioada de când este la guvernare. Liderul formațiunii, Vlad Plahotniuc, a tras bilanțul activitații PDM și și-a anunțat prioritațile…

- „Dintre multele decizii toxice promovate de PSD impotriva romanilor face parte și Ordonanța nr.4/2017, prin care Guvernul supraimpoziteaza contractele part-time, o decizie halucinanta care sfideaza orice logica elementara. Iar pentru ca dezastrul sa fie complet, Guvernul PSD a promovat in tandem și…

- Soluția gasita pentru contractele part-time va crește șomajul in randul tinerilor Tineretul Național Liberal atrage atenția ca singura consecința a noilor modificari decise de guvernul Dancila-Dragnea in domeniul contractelor part-time va fi creșterea șomajului in randul tinerilor, respectiv incurajarea…

- Un numar de 17 tineri din județul Salaj vor urma cursurile institutiilor de invatamant postliceal in care se pregatesc viitoarele cadre ale Jandarmeriei Romane, dupa ce au fost declarati admisi la examenele desfasurate in sesiunea ianuarie 2018. Inspectoratul de Jandarmi Judetean Salaj a recrutat…

- • GAURA in BUGET de 15 miliarde de lei, la o singura primarie Majoritatea primariilor din județ au probleme mari cu bugetele locale inca de la inceputul anului. Abia le ajung banii sa achite salariile angajaților. La Prigoria, cu banii colectați din taxele și impozitele locale se…

- Motivele pentru care apare eșecul se gasesc, insa exista și excepții – business-uri care dovedesc ca inca exista șanse pentru antreprenori, chiar și incepand de la simplul stadiu de start-up. Un asemenea exemplu este Fredy – afacerea cu produse de patiserie care rezista pe piața de peste 7 ani. Dupa…

- Ingrijorarile grefierilor din ultimele zile cu privire la scaderea salariilor s-au transformat in certitudini marti, cand cei de la Curtea de Apel au constatat ca pentru luna ianuarie au luat salarii mai mici cu sume cuprinse intre 100 si 500 de lei. Miercuri dimineata, la Ministerul Muncii,…

- Platești ca sa muncești. In aceasta situație dramatica se vor trezi, la jumatatea lunii, atunci cand ar trebui sa incaseze salariul pentru munca depusa, toți angajații din Educație care sunt incadrați cu un sfert de norma. Pe acești oameni, majoritatea personal nedidactic, modificarea Codului Fiscal…

- Sindicalistii din Politie spun ca, din cauza transferului contribuțiilor, cresterile salariale promise de ministrul Muncii vor fi inexistente sau, in cel mai bun caz, foarte mici, scrie digi24.ro. Citeste si Victor Ponta avertizeaza: La ANAF si in tot Ministerul de Finante e un dezastru provocat…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, arata ca ''asa-zisa revolutie fiscala'' a PSD - ALDE a dus la scaderea salariilor si considera ca cei care au sustinut ca acest lucru nu se va intampla, prin transferul contributiilor sociale, ar trebui sa demisioneze din functii. …

- Text: Andreea Vasile „ Fecioarele noastre grabnic ajutatoare ” este cel mai nou spectacol in care o poți vedea pe actrița Ana Bianca Popescu . Te incurajez sa faci asta! Pe scena, Ana e in elementul ei: joaca, danseaza, canta. Ii plac rolurile care o provoaca și ii place sa iși impinga limitele cu…

- Majoritatea emigrantilor tineri din tara noastra îsi doresc sa revina acasa, dar nimeni dintre ei nu vrea sa traiasca într-o tara saraca. Nu mai e noutate faptul ca exodul cetațenilor R. Moldova spre Vest, care a luat amploare pe timpul guvernarii președintelui Petru Lucinschi,…

- La mai bine de un an de la preluarea puterii de catre PSD, presa franceza noteaza cum numerosi tinerii cu cariera si bine pregatiti in domeniile lor aleg sa paraseasca Romania. Instabilitatea politica, dar si economica, coruptia si numeroasele atacuri la independenta justitiei, determina tot mai multi…

- Republica Moldova trece usor-usor la contorul românesc. Dupa ce, timp de 27 de ani dupa Revolutie, relatiile energetice cu „fratii“ de peste Prut au fost aproape nule, brusc, în ultimele luni, acestea au început sa se consolideze. În doar câteva…

- Un interesant proiect initiat la Iasi este la un pas de finalizare. Practic, trei sferturi din primariile din judet au raspuns unei solicitari prin care s-a urmarit identificarea gradului de transparentizare a salariilor din administratia locala. „Din pacate, harta nu e completa, pentru ca multe din…

- In 28 de ani, cați au trecut de la Revoluție, primele trei ligi s-au redus de la 264 de echipe la 106. Regresul a impuținat fotbaliștii cu peste 3.000 de seniori și vreo 5.000 de juniori. Scaderea continua a produs efecte și asupra naționalei, și a echipelor de top. In 1989, la capatul ultimului sezon…

- Cu o vasta pregatire in domeniul stiintelor spirituale si cu peste 8 ani experienta in consilierea personala a oamenilor, Barbara Bacauanu este formator si astrolog autorizat, numerolog, autor de carte, redactor la mai multe reviste de specialitate, consultant Feng Shui, membra a Asociatiei Astrologilor…

- Cinci școli din Buzau vor fi beneficiarele unui proiect pilot de informatizare a managementului educațional. Astfel, cu ajutorul unei aplicații, se va realiza o legatura intre profesori și parinți. Practic, va fi realizat un catalog virtual in care se vor regasi toate informatiile cu privire la activitatea…

- Scolile au primit instiintare de amanare a datei de salariu, spune prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan, care solicita public ca salariile profesorilor sa fie platite la timp. Turcan acuza PSD de proasta guvernare, lasand in aer sistemul educațional romanesc. "Solicit public ca salariile profesorilor…

- In spatiul public au aparut zilele acestea informatii ca scolile au fost instiintate ca profesorii isi vor primi salariile cu intarziere luna aceasta. Inclusiv prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan a atras atentia asupra acestui lucru si a cerut Ministerului Educatiei sa rezolve urgent problema.…

- Raluca Turcan cere guvernului sa plateasca la timp salariile profesorilor. Reacția liderului liberal vine dupa ce, spune aceasta, inspectoratele școlare au primit inștiințari despre faptul ca profesorii iși vor primi salariile cu o intarziere de cinci zile. Raluca Turcan cere guvernului sa plateasca…

- Prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, a solicitat marti ca salariile profesorilor sa fie platite la timp, adaugand ca amanarea anuntata are drept cauza "dubla subordonare a scolilor" atat fata de Ministerul Educatiei, cat si fata de consiliile locale. "Salariile profesorilor sunt amanate…

- Prim-vicepresedintele PNL Raluca Turcan sustine ca scolile au primit instiintare de amanare a datei de salariu, ea solicitand public ca salariile profesorilor sa fie platite la timp. ”Salariile profesorilor sunt amanate la plata din cauza nepriceperii guvernului PSD! Scolile au primit o instiintare…

- Prim-vicepresedintele PNL, Raluca Turcan, a solicitat marti ca salariile profesorilor sa fie platite la timp, adaugand ca amanarea anuntata are drept cauza "dubla subordonare a scolilor" atat fata de Ministerul Educatiei, cat si fata de consiliile locale. "Salariile profesorilor sunt amanate…

- "Salariile profesorilor sunt amanate la plata din cauza nepriceperii guvernului PSD! Scolile au primit o instiintare din partea Inspectoratelor prin care se stabileste data de salariu pe 14 ale lunii, nu 9 cum era pana in prezent. Aceasta amanare poate fi prelungita. Acest lucru s-a intamplat deoarece,…

- Incepand din acest an, toti angajatii din invatamantul preuniversitar vor primi salariile prin inspectoratele scolare si nu prin consiliile locale, ca pana acum. Practic, sumele necesare pentru plata salariilor personalului didactic, nedidactic si auxiliar se vor asigura de la bugetul de stat, prin…