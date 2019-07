Stiri pe aceeasi tema

- EVENIMENT CULTURAL-ȘTIINȚIFIC CU IMPACT: Muzeul ASTRA organizeaza in perioada 26-28 iunie 2019 un laborator temporar de conservare a mumiei egiptene de la Muzeul de Etnografie Universala ,,Franz Binder”. Read More...

- Vineri, 28 iunie incepand cu ora 10:30: Consiliul Județean Sibiu alaturi de platforma Advisory Hub si cu sprijinul Uniunii Nationale a Consiliilor Judetene și a Asociatiilor Municipiilor, Orașelor și Comunelor din Romania, in contextul deținerii președinției Consiliului Uniunii Europene, organizeaza…

- In perioada 27 - 30 iunie, Muzeul ASTRA, instituție ale carei acțiuni sunt posibile prin finanțarea Consiliului Județean Sibiu, organizeaza Școala in satul tradițional organizeaza evenimentul intitulat: Dulgherul și Tamplarul. Read More...

- Ambasadorii țarilor Uniunii Europene, acreditați la Bruxelles, impreuna cu inalți oficiali ai Consiliului Europei și ai Comisiei Europene, au vizitat in aceasta saptamana Muzeul ASTRA, in debutul traseului oficial prin țara. Read More...

- Muzeul ASTRA, instituție ale carei acțiuni sunt posibile prin finanțarea Consiliului Județean Sibiu, a inregistrat in perioada 1-5 mai 2019 un onorant numar de... 9.378 de vizitatori. Read More...

- Muzeul ASTRA organizeaza, in ceas de mare praznic, Duminica Floriilor, 21 aprilie 2019, intre orele 11 și 17, 4 ateliere interactive gastronomice. Acestea au ca element central peștele- potrivit tradiției, mai precis somnul și scrumbia de Dunare. Read More...

- Un accident soldat cu cinci victime, printre care si un copil, a avut loc, marti dimineata, la intersectia strazilor Tudor Vladimirescu si Ion Pillat din municipiul Botosani, pe fondul unei neacordari de prioritate, scrie Agerpres. Potrivit politistilor de circulatie aflati la fata locului,…

- SARBATOARE: Muzeul ASTRA organizeaza luni, 8 aprilie, ora 13, o lecție deschisa cu elevi din municipiul si din județul Sibiu. Evenimentul este organziat pentru a marca, astfel, Ziua Internaționala a Rromilor, iar tema aleasa este una interesanta, anume… limba rromani. Read More...