Mesele în familie, sănătate curată Obiceiurile alimentare sanatoase se formeaza si cu ajutorul meselor in familie. Nu este niciun secret ca mesele servite alaturi de membrii familiei aduc numeroase beneficii sanatatii. Acest lucru a fost evidentiat de numeroase studii. Un studiu aparut in revista „Pediatrics“ a aratat ca mesele in familie ajuta la prevenirea obezitatii copiilor. Cercetarea, la care au […] Articolul Mesele in familie, sanatate curata apare prima data in GAZETA de SUD . Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

