- Nicolae Guța ar vrea sa divorțeze, insa acest lucru nu prea este posibil. Manelistul nu mai locuiește impreuna cu soția sa, Cristina, dar se teme ca iși va pierde o parte din avere daca separarea va deveni și oficiala. ”Nicolae Guta a semnat ‘ca primarul’ un act inainte de casatorie. Un prenuptial care,…

- Polițista Elena Cernica a fost operata pe creier, dupa ce a fost diagnosticata cu o tumora cerebrala. O campanie masiva mediatica a condus la strangerea fondurilor suficiente pentru ca polițista sa se opereze in strainatate. Operația a reușit, iar Elena este acum optimist. Polițista Elena Cernica a…

- O fata de 16 ani din Maramureș s-a sinucis. O adolescenta a decis sa iși incheie socotelile cu viața și s-a spanzurat in aceasta dimineața. Descoperirea șocanta a fost facuta de mama ei, care a alertat autoritațile. Copila invața la liceul din orașul Vișeu de Sus. Din primele cercetari, se pare ca ar…

- Prima imagine cu jandarmul care s-a impușcat in cap. La cateva ore dupa ce Catalin Predescu a fost gasit cu o plaga impușcata in cap chiar in instituția in care lucra a aparut prima fotografie cu el. In poza, acesta apare alaturi de o femeie și un baiat, despre care unii spun ca e fiul […] The post…

- Ambasadorul Frantei la Bucuresti, Michele Ramis, a declarat, joi, ca faptul ca Romania are o femeie premier, pe Viorica Dancila, este un semnal foarte puternic si va face femeile politician sa fie „si mai ambitioase”. Franța, mesaj pentru Romania Aceasta a participat, la Facultatea de Drept din Capitala,…

- Ioana Condea zace de mai bine de trei ani pe un pat de spital, dupa ce a fost bagata in coma de un proxenet. De 8 martie, mama ei, Grațiela Condea, a publicat un mesaj emoționat primit de la ea! Starea ei de sanatate s-a mai imbunatațit, dar Ioana Condea e departe de a fi […] The post Mesajul extrem…

- Mesajul Andrei de 8 Martie, dedicat mamei ei, a emoționat pe toata lumea. Vedeta a povestit cat de minunata este cea care i-a dat viața și a povestit intamplari din copilaria ei. Nu i-a lipsit nimic, prin eforturile, firește, ale mamei. Nu I s-a parut niciodata ca a fost bolnava, chiar daca parintele…

- Gestul extrem al unei tinere mame a șocat locuitorii din Craiova. La cateva ore dupa ce și-a luat viața a fost facut publica identitatea sa. Este vorba despre Florentina Cristina Stoian, care era originara din Constanta si locuia in Craiova, impreuna cu un barbat cu care traia in concubinaj. Anchetatorii…

- Amalia Enache, in doliu. Vedeta PRO TV trece prin momente grele, dupa ce a aflat ca tatal ei a incetat din viața. Cu inima sfașiata de tristețe și durerea pierderii parintelui, Amalia Enache a facut publice doua poze emoționante, care au fost insoțite de cate un mesaj. Momente tensionate in aeroport!…

- Ies la iveala detalii cutremuratoare despre Rafael, tanarul de 23 de ani din Arad care a ucis-o pe Gabriela, apoi si-a pus capat zilelor. Oamenii din Tarnova sustin ca el era un scandalagiu si tot timpul cauta cearta.

- Pentru 15% din alegatori, resuscitatul Silvio Berlusconi, la cei 81 de ani ai sai, reprezinta un datator de sperante, desi el reprezinta sistemul mai mult decat oricine altcineva. Euroscepticul Matteo Salvini, xenofob declarat, se afla chiar usor in fata lui Berlusconi. Sa nu mai spunem de fanii lui…

- Numarul 3 este unul din cele mai emotionale numere si cand este activ, este deosebit de activ, aducand creativitate si clipe pozitive pe fiecare aspect al vietii. Cu toate acestea, cand merge pe negativ, sa te pazesti din calea lui. Emotii precum ingrijorarea, furia si distrugerea sunt toate parte…

- O postarița din Dambovița a transmis un mesaj catre asistații social care a transformat-o in vedeta internetului. Filmulețul a devenit imediat viral. (VEZI ȘI: O POSTARITA DIN ARGES, ACUZATA CA VIOLEAZA CORESPONDENTA LOCALNICILOR SI LE FURA BANI!) Revoltata de faptul ca era asaltata cu intrebari de…

- Sebastian, fiul fostului fotbalist Florin Pancovici, a fost gasit spanzurat in scara blocului unde locuia alaturi de parinți. Trupul neinsuflețit a fost gasit chiar de tatal sau, ex-jucator la Petrolul Ploiești, FC Bihor, Ceahlaul sau FC Vaslui. Sebastian Pașcovici a lasat un bilet de adio in locuința.…

- BUCURESTI, 22 feb — Sputnik, Doina Crainic. Orice concediere trebuie sa aiba la baza un motiv real și serios. Angajatorul poate invoca mai multe motive pentru a înceta contractul de munca al angajatului. Angajatorul poate iniția o procedura de concediere împotriva unui…

- Andreea Mantea e una dintre cele mai admirate mamici singure din showbiz-ul romanesc. Totuși, azi ea i-a facut pe mulți sa se intrebe daca nu cumva in viața ei a aparut un barbat, pe care, deocamdata, vrea sa-l țina departe de blițurile paparazzilor și de camerele de filmat. Mesajul de iubire subliminal…

- Autoritațile din Michigan sunt șocate de cazul modelului Lauren Stuart (45 de ani), care și-a ucis intreaga familie, apoi s-a sinucis. Trupurile neinsuflețite ale celor patru au fost gasite de poliție in casa lor. Lauren și-a impușcat cei doi copii și pe soțul ei, iar motivul este unul care intrece…

- Doar 19 ani avea Marian Macovei, dar a decis sa-și puna capat zilelor! S-a spanzurat, dupa ce s-a desparțit de iubita lui. A aflat ca ar fi fost inșelat de aceea cu care avea o relație de cinci ani. La scurt timp dupa ce a aflat cumplita veste, iubita tanarului a postat un mesaj sfașietor […] The post…

- Mihaela Radulescu nu a putut sa isi stapaneasca lacrimile, iar ochii i s-au umezit, dupa ce a auzit o veste extrem de trista. Indurerata, logodnica lui Felix Baumgartner a asternut pe Internet cateva ganduri sensibile, care ii cutremura pe parintii din lumea intreaga. Mesajul vedetei a fost insotit…

- Rocsana Marcu nu da inapoi in procesul cu trustul Intact. Reprezentanta legala a Rocsanei Marcu, avocata Ramona Aldea, a dezvaluit in ce stadiu se afla procesul, dar si faptul ca daunele cerute de vedeta se vor majora. Initial, vedeta a solicitat daune in valoare de 10.000 de euro, care reprezentau…

- Este doliu in Cuba! Fiul cel mare al fostului lider Fidel Castro a murit, iar rudele sunt ingenuncheate de durere, dupa ce l-au gasit fara suflate. Anuntul trist a fost facut de televiziunea de stat cubaneza, care a precizat ca Fidel Angel Castro Diaz-Balart si-a pus capat zilelor, a anuntat presa straina,…

- De-a dreptul fascinant! Saptamana viitoare, o țara va preda aceasta insula unui alt stat, urmand ca, dupa doar șase luni, teritoriul sa-i fie returnat. Mai precis, Franța va preda peste 3.000 de metri patrati din teritoriul sau Spaniei fara ca vreun singur foc de arma sa fie tras. Insa, in doar sase…

- Antrenorul echipei FCSB, Nicolae Dica, a afirmat, joi, ca pe lista de transferuri a clubului se afla doi portari, in urma plecarii lui Florin Nita la Sparta Praga, si a precizat ca vicecampioana ia in calcul si readucerea lui Toma Niga de la Academica Clinceni. "Sunt doua optiuni pe care…

- NEWS ALERT Accident in centrul Clujului. O masina a intrat intr-un autobuz FOTO Un autobuz CTP si o masina au fost implicate, in urma cu putin timp, intr-un accident de strada Memorandumului din centrul Clujului. Conform unor martori, soferul masinii a încercat sa evite un alt autovehicul…

- Prințul Harry este foarte afectat de absența mamei sale. El cinstește atât de mult memoria Prințesei Diana, încât a dus-o pe Meghan Markle la mormântul ei înainte de a o cere în casatorie. Calatoria la Althorp, unde este înhumata Prințesa Diana, a…

- O tanara in varsta de 17 ani s-a sinucis, dupa ce a trimis, din greseala, un mesaj iubitului ei. Mesajul era destinat prietenei sale cele mai bune, dar greseala colosala a costat-o scump pe aceasta. Charlotte Guy, o tanara in varsta de 17 ani si-a pus capat zilelor, dupa ce a trimis din greseala un…

- Costi, sotul mamei din Buzau care si-a pus capat zilelor la numai 23 de ani, a rupt tacerea. Barbatul indoliat a dezvaluit pentru CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania , ce s-a intamplat intre el si sotia lui inainte ca tanara sa-si ia viata. (CITESTE SI: Tanara de 23 de ani, mama a unei fetite, si-a…

- Ionela Prodan a fost transportata la spital de fiica ei dupa ce i-a spus acesteia ca nu poate respira si o inteapa inima, iar fata ei, Anamaria Prodan, s-a alarmat, pentru ca o stia cu probleme la inima. Ionela Prodan, de urgenta la spital cu probleme cardiace. Medicii au internat-o imediat…

- Romanii, printre europenii cu cu cel mai mare numar de ore muncite pe saptamana Potrivit datelor publicate joi de Oficiul European de Statistica (Eurostat), un angajat cu norma intreaga din Uniunea Europeana a lucrat anul trecut in medie 40,3 ore intr-o saptamana obisnuita de lucru, barbatii muncind…

- Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a avut trei mari slabiciuni: iubirea de țara, patima pentru femei și dragostea pentru copiii lui. Din pacate, ultimele doua s-au impletit cu multa durere și suferința, caci marele „crai” nu a fost fericit nici cu nevasta, dar nici cu amanta, iar ambii fii s-au stins mult…

- Reprezentanta din diaspora, Diana Brelivet-Dogotari care de curand și-a deschis propria Asociație pentru gestionarea afacerilor mici, stabilita deja de 7 ani in Franța transmite un mesaj catre autoritațile de la Chișinau prin care le amintește sa nu uite ca reprezinta interesul cetațenilor, nu interesul…

- Un tanar de 19 ani s-a sinucis la Iași, aparent fara motiv, nelasand in urma un bilet prin care sa iși explice gestul. Drama intr-o familie din Iași, dupa ce un tanar de 19 ani a fost gasit spanzurat pe terasa casei in care locuia impreuna cu sora și parinții sai. Tragedia s-a petrecut ieri-seara, Andrei…

- Tanarul scriitor din Turceni, Cosmin Dumitru Miute, a murit la varsta de doar 32 de ani, rapus de o crunta boala. Uluitor este mesajul care a aparut pe pagina lui de pe reteaua de socializare.

- Alina Borcescu, iubita lui Sergiu Curca, este devastata de durere, dupa ce a aflat ca ca partenerul ei și-a pus capat zilelor in prima zi a noului an 2018. Tanara din județul Arad a primit zeci de mesaje de condoleanțe de la apropiați, dupa ce și-a pus o fotografie in intregime neagra pe profilul de…

- Mulți își amintesc, alții au vazut pe internet discursurile de Anul Nou ale lui Nicolae Ceaușescu. Limbajul de lemn, greșelile de gramatica sau cuvintele stâlcite faceau deliciul tuturor ("tutulor", cum spune fostul lider comunist).

- Un tanar in varsta de 21 de ani din judetul Arges condamnat la inchisoare pe viata dupa ce in primavara anului trecut si-a ucis iubita in varsta de 17 ani, pe tatal si pe bunicul acesteia a murit la Penitenciarul Colibasi, unde isi executa pedeapsa, prima ipoteza a anchetatorilor fiind ca s-a sinucis.…

- Autorul triplului asasinat de la Stoenești, din 2016, s-a sinucis in penitenciarul Colibași, acolo unde ispașea o condamnare pe viața, transmite Antena 3. Pe 13/14 aprilie 2016, fratii Durleci si tatal lor i-au ucis cu bestialitate pe Laurentia Durleci, de 17 ani, concubina lui Pavel Laurentiu, cu care…

- Dubla sinucidere a sotilor Anda si Bogdan Maleon din Iasi a socat o tara intreaga. Si, de la o ora la alta, ies la iveala noi informatii in cazul acestei tragedii. In prima faza, anchetatorii au luat in calcul o crima urmata de o sinucidere, insa dupa efectuarea autopsiei, au ajuns la o concluzie naucitoare:…

- Noi detalii in cazul suicidului tanarului din caminul de la ASEM. Potrivit anchetatorilor, acesta urma sa mearga astazi in satul natal, Chirileni, raionul Ungheni, pentru a sarbatori ziua mamei sale. Potrivit surselor UNIMEDIA, tanarul ar fi avut o datorie de 1000 de euro. Procurorul de caz, Corneliu…

- Ce ii poate lipsi unui om foarte bogat?! Dorinta unui miliardar pentru 2018 Marea dorința a miliardarului Bill Gates pentru anul viitor. Miliardarul american Bill Gates, cel mai bogat om din lume, își încheie anul 2017 cu o dorința neîmplinita înca: mai mult timp pentru…

- Anul 2017 nu a fost lipsit de știri bizare. De la mesajul bizar transmis de Donald Trump, la Hollyweed – agenția Reuters trece in revista cateva dintre cele mai inedite știri care au prezentat interes in acest an. Stilul lui Donald Trump l-a menținut pe liderul de la Casa Alba incontinuu in atenția…

- • REACȚIA fiului unei afaceriste din Targu-Jiu Un tanar de 22 de ani, din Targu-Jiu, a fost gasit spanzurat, ieri dimineața, intr-o magazie din locuința sa, de pe strada Tismana. Descoperirea a fost facuta de tatal acestuia. Primele verificari efectuate de polițiști arata ca Silviu Croitoru…