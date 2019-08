Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a 117-a ediție a Festivalului Marii, organizata de Statul Major al Forțelor Navale, cu prilejul aniversarii Zilei Marinei Romane, are loc in perioada 7-15 august in șase orașe din țara

- Presedintele Klaus Iohannis a anuntat marti ca in sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii a aprobat ca proiectul autostrazii Ploiesti-Brasov sa fie declarat obiectiv strategic de interes national. Astfel, seful statului i-a atras atentia premierului Viorica Dancila ca are obligatia legala…

- Motiunea de cenzura "Guvernul Dancila trebuie demis! Fara OUG-uri, fara parole de acces si fara cozi la vot" a fost respinsa, marti, de Parlament. Viorica Dancila a avut o prima reacție dupa...

- "Duminica, 26 mai 2019, romanii au votat intr-un mod covarsitor cea mai legitima motiune de cenzura impotriva celei mai toxice guvernari din ultimii 30 de ani! In 26 mai, romanii au spus un DA categoric pentru o Romanie normala si un NU categoric discursului si actiunilor anti-europene si anti-justitie…

- Liderii coaliției se reunesc astazi în ședința, la ora 15, Viorica Dancila, Marcel Ciolacu și Calin Popescu Tariceanu ar urma sa discute despre pactul politic propus de președintele Klaus Iohannis, dar și despre prioritați ale Guvernului, cum ar fi Codul Administrativ.

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a declarat, miercuri seara, ca a discutat cu premierul Viorica Dancila despre solicitarea presedintelui Klaus Iohannis privind demiterea sa in legatura cu problemele inregistrate in sectiile de votare de strainatate, insa concluzia a fost ca nu se pune…

- Rareș Bogdan, care deschide lista PNL la alegerile europarlamentare, cere demisia premierului Viorica Dancila „pentru modul incalificabil” in care a organizat alegerile de duminica. Fostul moderator susține ca PNL este pregatit sa preia guvernarea. „Astazi, Romania a dovedit ca este europeana. Prezenta…

- Presedintele Klaus Iohannis a transmis un mesaj, pe pagina de Facebook, in care cere Guvernului sa gaseasca solutii pentru ca toti romanii sa isi exprime votul, la alegerile europarlamentare si referendumul pe Justitie. Seful statului ii roaga pe romanii care stau la cozi sa nu isi piarda rabdarea si…