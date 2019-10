Stiri pe aceeasi tema

- A fost noaptea accidentelor grave in Capitala! In patru evenimente rutiere, 9 persoane au ajuns la spital, dintre care 5 in stare grava. "Mi-a aparut in fata, l-am lovit, am franat, am ricosat si asta a fost tot", explica unul dintre soferi. "Asta cu Skoda galbena a venit pe banda 1, ala cu…

- Viteza in exces si neatentia la volan au facut aseara nu mai putin de opt victime in Capitala, printre care doi copii. A fost noapte alba pentru politistii, pompierii si medicii SMURD din Bucuresti. Au intervenit la trei accidente care au avut loc unul dupa celalalt.

- 11 persoane au fost reținute dupa perchezițiile de miercuri in trei județe și in București, la angajați RAR, intermediari și polițiști banuiți ca inmatriculau mașini cu probleme tehnice. Printre cei reținuți se numara șeful RAR Sibiu și un polițist din Mureș.Prim-procurorul Parchetului de…

- Dintre acestia, 16.961 de copii (32,24%) beneficiau de masura de protectie speciala in servicii de tip rezidential, din care 13.437 de copii se aflau in servicii de tip rezidential publice, iar 3.524 de copii in servicii de tip rezidential private.Restul de 35.647 de copii (67,76%) beneficiau…

- Numarul cazurilor de infectie cu virusul West Nile din acest sezon a ajuns la nouasprezece, din care doua decese. Cazurile au fost semnalate in Galati, Tulcea, Calarasi, Buzau, Dolj, Iasi, Mures, Teleorman si in Bucuresti.

- 2.895 persoane vor participa la cursurile gratuite organizate de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca in luna septembrie 2019. Programele de formare profesionala cu cele mai multe locuri disponibile vizeaza calificari precum: agent de securitate – 185 persoane; ospatar (chelner) vanzator…

- ”Bai, aștia care va revoltați doar de sarbatori ale morții, cum ar fi Colectiv sau Caracal, ce faceți in restul timpului? De ce taceți malc? Eu știu ce fac, știu ca scriu constant despre derapajele sistemului, despre corupția din servicii, despre derapajele poliției și ale procurorilor. Dar voi,…