Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatații, Sorina Pintea, a anunțat in aceasta dimineața ca in Romania este epidemie de gripa, fiind inregistrate trei saptamani epidemice consecutive și 54 de decese cauzate de aceasta boala. "Gripa evolueaza pe tot teritoriul tarii, chiar daca la intensitati diferite. Specialistii estimeaza…

- Intrebata, intr-o emisiune de la Digi24, ce ar trebui sa faca elevii din școlile in care nu exista sapun la baie, unele aflate chiar in centrul Bucureștiului, Ecaterina Andronescu a dat un raspuns halucinant. „Sa plece de acasa cu șervețele umede. Șervețelul este un element extrem de important și…